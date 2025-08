“สุวรรณภูมิ”คว้า อันดับ 7 ศูนย์เชื่อมต่อและ ได้ที่9 เชื่อมต่อทางอากาศสูงสุด

สนามบินสุวรรณภูมิคว้าอันดับ 7 ศูนย์กลางด้านการเชื่อมต่อทางอากาศ และอันดับ 9 สนามบินที่มีการเชื่อมต่อทางอากาศสูงสุด ประจำปี 2567 จาก ACI APAC&MIDบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือทอท. แจ้งว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ติดอันดับ Top 10 ท่าอากาศยานที่มีการเชื่อมต่อทางอากาศ (Air Connectivity Ranking) ประจำปี 2567 โดยสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง (ACI Asia-Pacific and Middle East: ACI APAC&MID) ร่วมกับ PricewaterhouseCoopers (PwC) ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจชั้นนำระดับโลก ได้จัดอันดับเมื่อเดือนพฤษภาคม 2568 ให้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อยู่ในลำดับที่ 7 จาก 10 ท่าอากาศยานที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อทางอากาศ ประจำปี 2567 (Top 10 Hub Airports with Connectivity Leadership in 2024) อีกทั้ง ยังได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 9 สำหรับท่าอากาศยานที่มีการเชื่อมต่อทางอากาศสูงสุด ประจำปี 2567 (Top 10 Airports in Air Connectivity in 2024)โดยการจัดอันดับดังกล่าวพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น ความถี่และขนาดของเครือข่าย (network scale and frequency) เศรษฐกิจของประเทศที่ท่าอากาศยานนั้นตั้งอยู่ (economic weight of destination) คุณภาพและประสิทธิภาพของการเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสาร (connection quality and efficiency) เป็นต้นจากความสำเร็จในการติดอันดับท่าอากาศยานที่มีการเชื่อมต่อทางอากาศ สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในฐานะประตูสู่อาเซียนและศูนย์กลางการเดินทางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก AOT จะยังคงพัฒนาและบริหารจัดการท่าอากาศยานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อทางอากาศ ตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารจากทั่วโลก พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพของประเทศไทยในเวทีเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระดับโลกอย่างยั่งยืน