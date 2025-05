BDI ชวน ผปก. SME ร่วมโครงการ The UP 2025 ปลดล็อกศักยภาพธุรกิจด้วยพลังของข้อมูล

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ขอเชิญผู้ประกอบยุคใหม่เข้าร่วมโครงการ “The UP 2025: Unlock Potential with Data – Scaling up Business Program” ปีที่ 2 โอกาสครั้งสำคัญสำหรับ SMEs ที่ต้องการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นพลังในการเติบโต เพื่อสร้างรายได้ ลดต้นทุน พร้อมยกระดับศักยภาพของ SMEs ไทย ให้ก้าวสู่ยุคของธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

สำหรับโครงการดังกล่าว ผู้ประกอบการจะได้รับคำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากที่ปรึกษาธุรกิจเฉพาะทาง พร้อมให้คำแนะนำแบบ 1:1 เวิร์กช็อปเจาะลึก เทคนิคการใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายตลาด พร้อมเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่ง ที่ใช้ข้อมูลสร้างโอกาสใหม่เรียนรู้แนวทางการปรับใช้ข้อมูลจริง เพื่อเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และเติบโตอย่างยั่งยืน และที่สำคัญจะได้รับโอกาสในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฟรีได้ที่: www.bdi.or.th/theup2025 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 14 พฤษภาคม 2568 เริ่มให้คำปรึกษาและพัฒนาแผนกลยุทธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2568ติดตามอัปเดตข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ได้ทางเว็บไซต์ https://bdi.or.th/ และ Facebook: BDI - Big Data Institute