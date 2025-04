"ททท. กัวลาลัมเปอร์ ก้าวสู่บทบาทหนึ่งในผู้นำที่เชื่อมโยงอาเซียนผ่านการท่องเที่ยวไทย"

ศิรินทรา สุระกนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้พิสูจน์บทบาทผู้นำในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยการสร้างความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาค และขับเคลื่อนโครงการ ที่สร้างคุณค่าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยผลงานที่โดดเด่นในปี 2024 และแผนกลยุทธ์ในปี 2025 แสดงถึงความมุ่ง มั่นและเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลกความสำเร็จในปี 2024 ก้าวข้ามขีดจำกัดของการเดินทาง ด้วยเป้าหมายการส่งเสริมประเทศไทย สำนักงาน ททท. กัวลาลัมเปอร์ ได้เดินหน้าแคมเปญสำคัญ เช่น "My Sawasdee Train" ซึ่งเป็นบริการรถไฟพิเศษระหว่าง กัวลาลัมเปอร์-ปาดังเบซาร์-หาดใหญ่ ที่มอบประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบายไม่เหมือนใคร และยังเป็นสัญลักษณ์การเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ไม่เพียงเท่านั้น โครงการ ASEAN Connectivity FAM Trip ที่จัดขึ้น เพื่อเสริม สร้างความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวระหว่างมาเลเซีย ไทย และลาว ช่วยกระชับการเดินทางข้ามพรมแดนภายใน ภูมิภาคอาเซียน รวมถึง FAM Trips ที่นำสื่อมวลชนและผู้ประกอบการสัมผัสมนต์เสน่ห์ของจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ในประเทศไทย ตั้งแต่หาดใหญ่จนถึงเชียงใหม่ พร้อมแนะนำสถานที่ใหม่ ๆ เช่น สุรินทร์และบุรีรัมย์ จากความสำเร็จกับแคมเปญ Amazing Thailand: Your Stories Never End ในปีที่ผ่านมาบทใหม่แห่งการท่องเที่ยวไทย สำหรับปี 2025 ททท. กัวลาลัมเปอร์เปิดตัวแคมเปญ Amazing Thailand : Grand Tourism and Sports year 2025 ตามนโยบายของระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Ministry of Tourism & Sports) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมาเยือนประเทศไทย โดยเป้าหมายหลัก คือ กลุ่ม Millennial & Millennial Family และกลุ่ม Health & Wellness โดยสำหรับกลุ่ม Millennial เน้นการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับ Slow Travel และการเชื่อมโยงระหว่างชุมชน ส่วนกลุ่ม Health & Wellness นำเสนอประสบการณ์การดูแลสุขภาพ และการพักผ่อนด้วยมาตรฐานระดับโลกในราคาที่คุ้มค่าศิรินทรา สุระกนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระดับนานาชาติ เช่น คาราวานท่องเที่ยวไทย-มาเลเซีย ที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ซึ่งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และขยายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวไทยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้า สำนักงาน ททท. กัวลาลัมเปอร์ ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง และการสร้างแรงบันดาลใจในระดับภูมิภาค พร้อมทั้งยกระดับความน่าดึงดูดของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราวที่ไม่มีวันสิ้นสุด