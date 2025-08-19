ทูมี่ฉลองป๊อปอัพสโตร์ใหม่ อวดเอกลักษณ์ของนิวยอร์ก

ทูมี่ (TUMI) แบรนด์ไลฟ์สไตล์ การเดินทาง และแอกเซสซอรี่ชั้นนำระดับสากล จัดงานฉลองสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ ป๊อปอัพสโตร์แห่งใหม่ที่ สยาม ทาคาชิมายะ ไอคอนสยาม รำลึกถึงเมืองที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญ และศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ของแบรนด์ พร้อมนำเสนอคอลเลกชัน Fall 2025 ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของนิวยอร์ก
ภายในงานมีเหล่าผู้มีชื่อเสียงในแวดวงสังคม ลูกค้าคนสำคัญ รวมถึงนักแสดงแถวหน้าของเมืองไทย อย่าง บลู-พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ, ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ, น้ำตาล-ทิพนารี รวัฒโนดม และ เพื่อน-คณิน ชอบประดิถ ร่วมฉลอง โดยมี Aris Maroulis รองประธานและหัวหน้าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง ให้การต้อนรับและกล่าวถึงความสำคัญของโอกาสพิเศษนี้ จากนั้น Randy Wong ผู้จัดการทั่วไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้พาผู้ร่วมงานสำรวจไฮไลต์ของคอลเลกชันประจำฤดูกาล พร้อมถ่ายทอดแรงบันดาลใจและรายละเอียดเบื้องหลังการออกแบบ Fall 2025 Collection อย่างใกล้ชิด
งานนี้ถูกออกแบบมาเพื่อพาไปสัมผัสสองโลกแห่งเสน่ห์ของนิวยอร์ก โดยในโซน Downtown ลวดลาย Poster Print อันโดดเด่นที่ปรากฏในคอลเลกชัน Alpha และ Voyageur ด้าน Uptown ก็ถ่ายทอดความประณีตงดงามผ่านโทนสีประจำฤดูกาลของคอลเลกชัน 19 Degree ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสวน Central Park ในฤดูใบไม้ร่วง
พร้อมเปิดตัว Agent คอลเลกชันใหม่สำหรับสตรี ที่ผลิตจากหนังน้ำหนักเบา ทั้งยังมีกิจกรรมอินเทอร์แอ็กทีฟ มอบประสบการณ์ให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของ TUMI อย่างใกล้ชิด ด้วยบริการ Destination City Monogramming Service สุดพิเศษ ที่นำเสนอแท็กกระเป๋าและแพตช์ดีไซน์เฉพาะ