ส่งออกมันสำปะหลังปี 68 พุ่งทะลุเป้า 8.25 ล้านตัน เพิ่ม 26.53% ได้แรงหนุนจากการขยายตลาดเชิงรุก ผ่านการจัดคณะผู้แทนการค้า การจัดประชุมสัมมนามันสำปะหลังโลก และการผลักดันมันเส้นเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ยันปี 69 เดินหน้าขยายตลาดมันสำปะหลังต่อเนื่อง
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกสินค้ามันสำปะหลังในปี 2568 (ม.ค.-ธ.ค.) มีปริมาณ 8.25 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 26.53% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีการส่งออกเพียง 6.52 ล้านตัน เกินกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ที่ 7.50 ล้านตัน หรือสูงกว่าเป้าหมายประมาณ 10% ซึ่งเป็นผลจากการขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงรุกในการขยายตลาดไปยังประเทศและภูมิภาคใหม่ที่มีศักยภาพ ควบคู่กับการรักษาตลาดหลักที่ทำอย่างต่อเนื่อง ทำให้การส่งออกมันสำปะหลังของไทยมีการขยายตัวได้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ การส่งออกมันสำปะหลังทั้งปี 2568 นั้น พบว่า มีการส่งออกมันเส้นและมันอัดเม็ดเพิ่มสูงขึ้นถึง 4.09 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 95% จากปี 2567 ที่มีการส่งออกมันเส้นและมันอัดเม็ดเพียง 2.09 ล้านตัน ส่งผลเชิงบวกต่อภาพรวมการส่งออกสินค้ามันสำปะหลังของไทยอย่างมีนัยสำคัญ
สำหรับการส่งออกมันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้น เป็นผลจากการดำเนินกิจกรรมขยายตลาดส่งออกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2568 ทั้งในรูปแบบการจัดคณะผู้แทนการค้าเชิงรุก (Outgoing mission) และการต้อนรับผู้แทนจากต่างประเทศ (Incoming mission) เช่น การจัดคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยเดินทางไปขยายตลาดการค้ามันสำปะหลัง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซาอุดีอาระเบีย ญี่ปุ่น และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
นอกจากนี้ กรมได้จัดงานประชุมสัมมนามันสำปะหลังโลก ปี 2568 (World Tapioca Conference 2025 : WTC 2025) ซึ่งนับเป็นเวทีความร่วมมือระดับนานาชาติที่สำคัญ โดยเป็นการรวมตัวระหว่างผู้ซื้อและผู้ใช้มันสำปะหลังจากหลากหลายภูมิภาคทั่วโลกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าอย่างเป็นรูปธรรม
“การกิจกรรมขยายตลาดส่งออกทั้ง 2 รูปแบบข้างต้น ได้จัดให้มีการลงนามสัญญาการซื้อขาย (Purchasing Order) และบันทึกความเข้าใจ (MOU) ทำให้สามารถสร้างความต้องการล่วงหน้าได้ให้กับสินค้ามันสำปะหลังของไทยได้มากถึง 2.46 ล้านตัน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นตลาดเดิมควบคู่กับการเปิดตลาดใหม่ ส่งผลให้การส่งออกสินค้ามันสำปะหลังของไทยขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการผลักดันการส่งออกมันเส้นและมันอัดเม็ดไปยังตลาดอาหารสัตว์ของจีนและซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นตลาดหลักและตลาดใหม่ที่มีศักยภาพที่มีขนาดใหญ่สามารถรองรับมันสำปะหลังจากไทยได้อีกจำนวนมากในอนาคต”นางอารดากล่าว
นางอารดากล่าวว่า นอกเหนือจากความสำเร็จในการผลักดันตลาดส่งออกมันสำปะหลังไทยดังกล่าว ในปี 2568 กรมยังได้ดำเนินภารกิจในด้านการกำกับดูแลการนำเข้ามันสำปะหลังควบคู่ไปด้วยกันอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้ามันสำปะหลังที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาสร้างผลกระทบต่อผู้ประกอบการและเกษตรกรไทย และรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลังในประเทศ ประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ส่งผลให้ตลอดทั้งปีมีการนำเข้าหัวมันสำปะหลังสดลดลงถึง 70%
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปริมาณการนำเข้าหัวมันสำปะหลังสดจะลดลง แต่ระดับราคาสินค้ามันสำปะหลังโดยรวมยังปรับตัวสูงขึ้นไม่มากนัก สาเหตุมาจากหลากหลายปัจจัย อาทิ ราคาข้าวโพดในตลาดโลก ปริมาณการใช้ในประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้ามันสำปะหลังในปี 2568 ปรับตัวลดลงประมาณ 8.20% จาก 3,146.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 เป็น 2,888.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568
สำหรับปี 2569 คาดว่า สินค้ามันสำปะหลังไทยจะเผชิญกับความไม่แน่นอนและปัจจัยท้าทายที่หลากหลาย แต่กรมจะยังคงเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนการขยายตลาดส่งออกสินค้ามันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งแสวงหาตลาดใหม่ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ เพื่อขยายฐานการส่งออกและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยในระยะยาวต่อไป