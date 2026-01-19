“พาณิชย์”สั่งระงับนำเข้ามันเส้น 9 ราย หลังตรวจพบไม่ได้มาตรฐาน

กรมการค้าต่างประเทศตรวจคุณภาพมันเส้นที่นำเข้าตามด่านชายแดนไทย-สปป.ลาว ตั้งแต่ 1 ธ.ค.68-14 ม.ค.69 พบไม่ได้มาตรฐาน 9 ราย สั่งระงับการนำเข้าทันที เพื่อป้องกันมันคุณภาพต่ำเข้าไทย ทำลายชื่อเสียงมันเส้นไทย และกระทบต่อราคาในประเทศ ยันเดินหน้าตรวจสอบเข้มถึง มี.ค.69 ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลผลผลิตออกสู่ตลาด พร้อมตรวจคุณภาพมันเส้นส่งออก สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2568-14 ม.ค.2569 กรมได้ส่งชุดตรวจคุณภาพมันเส้นลงพื้นที่กระจายตัวตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ซึ่งเป็นจุดนำเข้ามันเส้นสำคัญ โดยได้ตรวจพบผู้นำเข้ามันเส้นไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 9 ราย ได้ลงโทษผู้นำเข้าดังกล่าวโดยการระงับการนำเข้าทันที เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำเข้ามันเส้นคุณภาพต่ำราคาถูกเข้ามาในประเทศ ซึ่งถือเป็นการทำลายชื่อเสียงมาตรฐานมันเส้นไทย ผู้ซื้อขาดความเชื่อมั่น และส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังเสถียรภาพราคามันสำปะหลังในประเทศ
ทั้งนี้ ผู้นำเข้ามันเส้นที่ไม่ได้มาตรฐาน ทั้ง 9 รายดังกล่าว ตรวจพบที่ด่านศุลกากรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี 2 ราย ด่านศุลกากรมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 2 ราย และด่านศุลกากรบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 5 ราย โดยทั้งหมดเป็นมันสำปะหลังความชื้นเกินกว่าที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
นางอารดากล่าวว่า การตรวจสอบคุณภาพมันเส้นนำเข้า จะดำเนินการอย่างเข้มข้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อเสถียรภาพราคามันสำปะหลังในประเทศ ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) โดยจะเน้นเป็นพิเศษในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ อุบลราชธานี มุกดาหาร บึงกาฬ และเลย ตลอดระยะเวลา 4 เดือน ครอบคลุมตั้งแต่เดือนธ.ค.2568 ถึงเดือน มี.ค.2569 ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลค้ามันเส้นของไทยและประเทศเพื่อนบ้านออกสู่ตลาด
นอกจากนี้ กรมจะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพมันเส้นส่งออก เพื่อให้ประเทศคู่ค้าของไทยมั่นใจได้ว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญในด้านคุณภาพของสินค้าเป็นลำดับแรก ซึ่งเป็นแนวการค้าที่ยั่งยืนและเหมาะสมกับไทยในฐานะที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมมันเส้นในภูมิภาค เพราะการที่ไทยสามารถรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ จะช่วยให้การขยายตลาดไปยังประเทศใหม่ ๆ เพื่อลดการพึ่งพาตลาดจีน ซึ่งปัจจุบันเป็นตลาดหลักเป็นไปได้ง่ายขึ้น โดยตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ญี่ปุ่น ทูร์เคีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น