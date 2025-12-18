“พาณิชย์”ส่งทีมประจำ 4 ด่านศุลกากร คุมเข้มนำเข้ามันจากเพื่อนบ้าน

กรมการค้าต่างประเทศส่งทีมเจ้าหน้าที่ประจำ 4 ด่านศุลกากรสำคัญ ตั้งแต่ ธ.ค.68-มี.ค.69 กำกับดูแลการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน ป้องกันการนำเข้ามันด้อยคุณภาพ และกระทบต่อราคาในประเทศ พร้อมลงพื้นที่ทำความเข้าใจพาณิชย์จังหวัด นายด่านศุลกากร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้เดินหน้าปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ที่มีนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ที่ได้สั่งการให้ยกระดับการตรวจสอบคุณภาพมันสำปะหลังที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเข้มข้น โดยกรมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปประจำที่ด่านศุลกากรสำคัญ 4 ด่าน เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือน ธ.ค.2568-มี.ค.2569 ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตมันปะหลังทั้งของไทยและเพื่อนบ้านออกสู่ตลาด
โดย 4 ด่านศุลกากรที่จะไปประจำ เพื่อตรวจสอบและป้องกันการนำเข้ามันสำปะหลังที่ไม่ได้มาตรฐาน ได้แก่ 1.ด่านศุลกากรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี 2.ด่านศุลกากรท่าลี่ จังหวัดเลย 3.ด่านศุลกากรบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และ 4.ด่านศุลกากรมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ทั้งนี้ กรมยังได้มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานสินค้า พร้อมชุดตรวจพิเศษลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบมันสำปะหลังนำเข้าให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น พาณิชย์จังหวัด นายด่านศุลกากร เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย
“ชุดตรวจคุณภาพมันเส้นของกรม จะทำหน้าที่เสมือนกล้องวงจรปิด คุมเข้มมันสำปะหลังนำเข้าทั้ง 4 ด่านเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามันสำปะหลังที่นำเข้ามามีคุณภาพ หากพบว่า มีการนำเข้ามันเส้นที่ไม่ได้มาตรฐาน กรมจะดำเนินการพักทะเบียนผู้นำเข้าโดยทันที เพื่อแก้ปัญหาการนำเข้ามันสำปะหลังคุณภาพต่ำและราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นการป้องปรามให้ผู้ประกอบการนำเข้ามันสำปะหลังตามแนวชายแดน มีความตระหนักว่าจะต้องนำเข้ามันสำปะหลังที่มีคุณภาพได้มาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์เท่านั้น อันจะส่งผลทำให้สามารถรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าในประเทศ และสร้างความพอใจให้กับเกษตรกร ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงพาณิชย์”นางอารดากล่าว