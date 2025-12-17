กรมการค้าภายใน-กรมศุลกากร เชื่อมโยงข้อมูลนำเข้าสินค้าเกษตรจากอาเซียน

กรมการค้าภายในลงนาม MOU เชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้าสินค้าเกษตรจากอาเซียน ผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ลดการใช้เอกสารซ้ำซ้อน และกำกับดูแลการนำเข้าสินค้าเกษตรได้อย่างเหมาะสม ไม่กระทบเกษตรกรไทย
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมศุลกากร เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศอาเซียนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น และช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ลดการใช้เอกสารซ้ำซ้อน และทำให้กระบวนการขออนุญาตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั้งนี้ ยังช่วยให้กรมสามารถตรวจสอบปริมาณสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านได้ทันที เห็นภาพรวมสถานการณ์สินค้าในตลาดได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการดูแลราคาและบริหารจัดการผลผลิตในประเทศได้อย่างเหมาะสม ไม่กระทบต่อเกษตรกรไทย
สำหรับสินค้าเกษตรที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรม ได้แก่ หัวมันสดและมันเส้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะพร้าว ข้าวเปลือก และน้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรสำคัญที่มีผลต่อรายได้ของเกษตรกรไทย โดยที่ผ่านมา กรมได้ออกใบอนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตรดังกล่าวแล้วกว่า 200,000 ฉบับ โดยอาศัยข้อมูลคำขอจากผู้ประกอบการเป็นหลัก ขณะเดียวกันมีการนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศอาเซียนโดยใช้เอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D) มากกว่า 20,000 ฉบับ คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 49,000 ล้านบาท ซึ่งการใช้เอกสารแบบเดิมอาจก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนและความล่าช้า ส่งผลต่อการบริหารจัดการสมดุลตลาดและราคาสินค้าเกษตรของประเทศ
“ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับการทำงานของกรม ให้สามารถใช้ข้อมูลจริงในการประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร คุ้มครองเกษตรกรไทย และสร้างความเป็นธรรมในระบบการค้าอย่างยั่งยืนต่อไป”นายวิทยากรกล่าว
อย่างไรก็ตาม กรมขอแจ้งเตือนผู้ประกอบการที่มีการซื้อขายและขนย้ายสินค้าเกษตรที่อยู่ในรายการควบคุม จำนวน 9 สินค้า ได้แก่ 1.กระเทียมนำเข้า 2.ข้าวเปลือกและข้าวสาร 3.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4.ข้าวสาลี 5.ข้าวบาร์เลย์ 6.มะพร้าว 7.มันสำปะหลัง 8.น้ำมันปาล์ม และ 9.หอมหัวใหญ่ จะต้องดำเนินการขออนุญาตขนย้ายสินค้าอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนถือเป็นความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569