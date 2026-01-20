เปิด 9 ไฮไลต์ พลิกโฉม เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เตรียมฉลอง 23 ม.ค. 69

เตรียมนับถอยหลังสู่โมเมนต์สำคัญอขง ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า กับงานฉลองเปิดโฉมใหม่ ภายใต้แนวคิด “The New Soul of Pinklao” แลนด์มาร์กไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมที่ครบครันที่สุดของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก บนพื้นที่กว่า 360,000 ตร.ม. (GBA) คัด 500 แบรนด์แม็กเน็ต ครบทุกมิติไลฟ์สไตล์ ครอบคลุมอาหาร แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ ความงาม เทคโนโลยี การศึกษา และความบันเทิง ตอบกลุ่มกำลังซื้อสูงทุกเจเนอเรชัน
เปิด 9 ไฮไลต์ที่จะพลิกโฉม เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ให้ใหม่ทุกมิติ
1) The New Soul of Pinklao ดีไซน์ใหม่ หรูหรา สง่างาม ร่วมสมัย ยกระดับประสบการณ์ตั้งแต่ก้าวแรก ด้วยสถาปัตยกรรมคลาสสิกแบบตะวันตก สะกดทุกสายตาด้วย Façade ดีไซน์ใหม่สุดอลังการงดงามเหนือกาลเวลา สะท้อนภาพแลนด์มาร์กไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมที่ครบครันที่สุดของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก
2) The New Flavors ของฟู้ดเลิฟเวอร์ตัวจริง ยกระดับประสบการณ์รสชาติจากทั่วโลกด้วย International Culinary Hub ตั้งแต่ Street Food ไปจนถึงร้านมิชลิน กว่า 200 ร้านดัง พร้อมไฮไลต์ First-time in Thailand อย่าง Hama Sushi ซูชิสายพานชื่อดังจากญี่ปุ่น และ Ootoya Oki ชาบูมันปู, ร้านดังคิวยาว, คอนเซ็ปต์ใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เปิดเฉพาะที่นี่ อาทิ Shabubaru, Nong Geng Ji, KROB KROB, Long John Silver's, BLENDIES, CHICHA San Chen, MATCHA EKI, Myeongryun Jinsa Galbi, ป้อน, บ้านบางกอก, RED PANDA, ครัวเมืองเว้, Lehaha, ONE TWO TWO, KARAMISU, Teaory Teahouse รวมทั้งเพลิดเพลินกับ Eats & Treats โซนอาหารโฉมใหม่ภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 2 ที่รวมร้านอาหาร พร้อมคาเฟ่และร้านเบเกอรี่ชื่อดัง ให้ทุกมื้อคือความสุขแห่งรสชาติ และอีกมากมาย
3) The New Style ทั้งแฟชั่น บิวตี้ และไลฟ์สไตล์ มาที่เดียวครบ อัปเดตเทรนด์ฮอต ช้อปลุคใหม่ได้ทุกวัน อาทิ JD SPORT, Carnival, Moshi Moshi คอนเซ็ปต์ใหม่ Dreamland, Adidas, Anta, Bath & Body Works, Beyond the Vines, GENTLEWOMAN, Marimekko, MUJI, MLAB, Pandora, Rituals, Sephora, SWAROVSKI, Wilson, Victoria’s Secret, Uniqlo, Zara ฯลฯ
4) The Family Destination รวม Edutainment & Playland ครบ-มากที่สุดในย่านถึง 37 แบรนด์, สถาบันเสริมความงามและคลินิกกว่า 72 แบรนด์ และ Fitness First โฉมใหม่, Major Cineplex โรงภาพยนตร์ใหม่ IMAX with Laser, Soundcheck Karaoke
5) The New Creative Ground: พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ พร้อมรองรับทุกอีเวนต์ และเป็นสเปซเพื่อการพักผ่อน ทำงาน ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในทุกมิติของคนเมือง บนชั้น 5 The Park on Fifth ดีไซน์โปร่งโล่งด้วย Skylight เชื่อมธรรมชาติเข้ากับไลฟ์สไตล์เมือง
6) The New Legend คืนชีพแลนด์มาร์กในตำนาน “รูปปั้นซีซาร์ ออกุสตุส” สัญลักษณ์แห่งความผูกพันที่เติบโตมาด้วยกัน กลับมาอีกครั้ง ในลุคใหม่ ด้วยความสูง 6.20 เมตร เพื่อให้เป็นแลนด์มาร์กและจุดนัดพบของคนทุกวัย
7) The New Pinklao: ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า โฉมใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Brightest Star to The West – ช้อปฟีลใหม่ เล่นใหญ่กว่าเดิม” แลนด์มาร์กไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ที่พร้อมเป็นจุดหมายปลายทางของนักช้อปทุกเจเนอเรชันในครอบครัว โดยคัดสรรแบรนด์ชั้นนำระดับโลกในทุกกลุ่มสินค้า ไม่ว่าจะเป็น แผนก Beauty Galerie อาทิ Dior, Chanel, Lamer, Shiseido, Estée Lauder, Lancome และแบรนด์ใหม่เช่น Gucci Beauty, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Charlotte Tilbury, Jung Saem Mool, SUQQU แผนก Watch ในบรรยากาศ Boutique ครอบคลุมตั้งแต่ Luxury Watch, Fashion Watch ไปจนถึง Smart Watch แผนก Fashion อาทิ Aimer, Wacay, Merge, O&B, The Finery Mens wear, Dandy Cosmo, Julietta ไปจนถึงแบรนด์เทรนด์เกาหลีอย่าง Samo Ondoh, OSOI และแบรนด์ร่วมสมัยระดับโลก อาทิ Marc Jacobs, Coccinelle, Tommy Hilfiger, Calvin Klein และ Lacoste แผนก Baby & Kids อาทิ Mamas & Papas, Sanrio, Smiggle, LEGO และ Nintendo แผนก New Central Home และโซนอาหารโฉมใหม่อย่าง Eats & Treats อาทิ ร้าน Kaew Boutique, 96 Cha, Pash รวมทั้งบริการครบวงจรเพื่อทุกไลฟ์สไตล์
8) The New Concept ผนึกกำลังเซ็นทรัลกรุ๊ปปรับโฉมใหม่ Tops Food Hall, B2S ที่ชั้น 5, Power Buy โมเดลใหม่ “Power Buy 3.0”, Supersports ในคอนเซ็ปต์ “Supersports 3.0 – Sports Destination for All” และ OfficeMate
9) The Grand Opening Celebration: ฉลองเปิดโฉมใหม่เต็มรูปแบบในวันที่ 23 มกราคม 2569 พบ Happening Event ที่จะปลุกจิตวิญญานใหม่ของย่านขึ้นมาอีกครั้ง ชมโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากศิลปินตัวท็อป, เพลิดเพลินกับกิจกรรม & เวิร์กช็อป ตลอดวัน, รวมเซเลบและคนดังร่วมสร้างสีสันในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เป็นหนึ่งในทรัพย์สินหลักและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและเสริมศักยภาพการเติบโตของกองทรัสต์ฯ CPNREIT ในระยะยาว
