“เซ็นทรัลปิ่นเกล้า” ปรับใหญ่รอบ 30 ปี ดึง 150 แบรนด์กระแส-เพิ่มทราฟฟิก30%

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ศูนย์การค้าลำดับที่ 3 ที่ประสบความสำเร็จมาตลอด 30 ปี สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการรีเทลไทยยิ่งใหญ่กว่าเดิม ทุ่มงบกว่า 1,700 ล้านบาท ทรานส์ฟอร์มศูนย์การค้าใหม่ในรอบ 3 ทศวรรษ ด้วยคอนเซ็ปต์ “New Soul of the District บนพื้นที่กว่า 360,000 ตร.ม. (GBA) ตอบกลุ่มกำลังซื้อสูงทุกเจเนอเรชันด้วย Brand Magnet เพียบ คัดสรรมาแล้วกว่า 500 แบรนด์ และแบรนด์ใหม่ในกระแสกว่า 150 แบรนด์ เปิดเต็มรูปแบบวันที่ 6 พ.ย. 2568 นี้ คาดดึง Quality traffic เพิ่มกว่า 25-30%
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ตลอด 30 ปี เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เป็นศูนย์การค้าที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จมาโดยตลอด นับตั้งแต่ปี 2538 เราภูมิใจที่ได้เป็นแลนด์มาร์กและศูนย์กลางการใช้ชีวิตของคนปิ่นเกล้า การทรานส์ฟอร์มครั้งนี้คือการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้คนกรุงเทพฯ สะท้อนศักยภาพของทำเลและชาวฝั่งธนฯ (กรุงเทพฯ ตะวันตก)”
โดยได้ curate brand mix ใหม่ทั้งหมด กว่า 500 แบรนด์ ครอบคลุมทั้งแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ ความงาม เทคโนโลยี และสถาบันการศึกษา โดยกว่า 150 แบรนด์เป็นเทรนด์ใหม่–แบรนด์ฮิต เพื่อตอบอินไซต์ของ Young Gen และ New Wealth ขณะเดียวกัน ยังคงฐานลูกค้าเดิมที่แข็งแกร่ง คือคนในย่านและกลุ่มครอบครัว ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ทำให้เซ็นทรัล ปิ่นเกล้าเป็น Top Tier Family Destination ของกรุงเทพฯ ตะวันตก รองรับประชากรในย่าน (Catchment area) กว่า 3 ล้านคน
“การทรานส์ฟอร์มครั้งนี้ เราได้ออกแบบใหม่ทั้งหมดให้ตอบรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย ด้วยแนวคิด ‘New Soul of the District’ เนรมิต The Park on Fifth ที่ชั้น 5 ที่ผสมผสานความคลาสสิก-โมเดิร์น กับพื้นที่สีเขียวและ Skylight โปร่งโล่ง หนึ่งเดียวในกรุงเทพฯ รายล้อมด้วย Family Dining คาเฟ่ดัง และ Food Patio ที่จะเป็น Casual Lifestyle Food Destination ที่ดีที่สุดของย่าน และคืนชีพแลนด์มาร์กในตำนาน “รูปปั้นออกุสตุส” สูง 6.20 เมตร ในลุคใหม่” ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าว
“โดย เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เป็นโครงการมิกซ์ยูสแห่งแรกของย่าน ผสานศูนย์การค้าและอาคาร เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลมียอดขายแข็งแกร่งอันดับ 4 ของประเทศ” ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าว
รวมกว่า 500 แบรนด์แม็กแน็ต ครบทั้งแฟชั่น-ไลฟ์สไตล์อัดแน่น เสริมทัพอย่างต่อเนื่อง
• International Culinary Hub ครบที่สุดกว่า 200 แบรนด์ อาทิ Tops Food Hall และ New Variety ตั้งแต่ Premium Dining, Casual Lifestyle, Grab & Go, Street Food, Michelin restaurant, Authentic cuisine, International Restaurant, Organic Healthy Restaurant, Family restaurant, Sweet & Dessert, Specialty Coffee, Matcha & Tea, ชั้น G : มาในคอนเซ็ปต์ Gastronomy Hub และใหม่ที่ชั้น 5 เป็น Brand new soul green wonder พร้อมพื้นที่แฮงก์เอาท์
• First-time in Thailand นำโดย Hama Sushi ซูชิสายพานชื่อดังคุณภาพสูงราคาเข้าถึงได้จากญี่ปุ่น, Ootoya Oki "ชาบูมันปู" เจ้าแรกในไทย และ Sotory สเต็กเฟรนช์ฟรายแบบถือได้ เป็นต้น
• ร้านดังคอนเซ็ปต์ใหม่ อาทิ Bar B. Q. Plaza, Ootoya Tokusen, On the table, The Pizza Company Express, Mister Donut, คำพูน และ บ้านบางกอก พร้อมเสิร์ฟเมนูเอ็กซ์คลูซีฟที่นี่ที่เดียว
• ครั้งแรกของย่านอาทิ BHC Chicken, Canton Paradise, Hasul, Kiani, La Meow, Lehaha Lanzhou Noodles, Long John Silver’s, LT FISH, Myeong Ryun Jinsa Galbi, Nong Geng Ji, ONKIJUNG, Pasta Ama, PONN, Ramen Neo, Ramyun Kitchen, RED PANDA Yakiniku, SHABU BARU, Songfa, Sukiya, Xiao Gu Jie Jie, YAKINIKU LIKE, Yonny, YUENAN, Zaabeli, ก๋วยเตี๋ยวเรือพระนคร, ครัวเมืองเว้, แอนก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่, โอ้กะจู๋ และอีกมากมาย
• ร้านดังคิวยาว อาทิ Chicha San Chen, Gongcha, One to Two, Solsot, Sushiro,Yolk, Uno Coffee
• Coffee Tea & Dessert Paradise กว่า 50 แบรนด์ดัง อาทิ Bake a Wish, Barron’s Bar, BEARHOUSE, BLENDIES, BOOST JUICE BAR, Bonjour, BREAD TALK, CHONGDEE, D BAKE, Eric Kayser, FRUIT SLUSH, HAAB, Jian cha Tea, Karamizu, KIKI MATCHA, Luca, Matcha Eki, Mikka, Minimelts, MOLLY TEA, Mr.Shake, Molto, MX Cake & Bakery, NOSE TEA, OLD SCHOOL BROWNIES, Oranginal, o-li-no, ROWIE'S, Saint Etoile, Self, SOOD’s, SOTORY, SOURI, The Summer Coffee, TOKYO SWEETS, TP Tea, Teaory Teahouse, UMAMI, YOLE YOGURT, YOGURUTO, Zus Coffee , กินโตเกียว, เข้ม, ฉันจะกินชาเย็นทุกวัน, น้ำเต้าหู้ปูปลา, ปังสยาม, หยกสด, ลืมต้น, Roon ขนมไข่, ชาไทย FIGHTING เป็นต้น
• แบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ชั้นนำ อาทิ Adidas, Anta, Bath & Body Works, Beyond the Vines, Birkenstock, Carnival, Calvin Klein, CHARLES & KEITH, GENTLEWOMAN, JD Sports, Mango, Marrimekko, MUJI, MLAB, New Balance, Nike, Pandora, Rituals, Sephora, Skechers, SWAROVSKI, Wilson, Victoria’s secret, Uniqlo, Zara เป็นต้น
• ผนึกกำลังเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ในคอนเซ็ปต์ใหม่ นำโดย ห้างเซ็นทรัล ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขา ระดับแฟล็กชิป ที่มาในคอนเซ็ปต์ “The Brightest Star to The West” สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ครบครัน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เชื่อมต่อทุกเจนเนอเรชัน ด้วยการคัดสรรแบรนด์สินค้าชั้นนำระดับโลก ทั้งแผนก Beauty Galerie อาทิ Armani Beauty, Burberry, Chanel, Charlotte Tilbury,
• Dior, Dolce&Gabbana , Elemis, Gucci Beauty, La Mer ฯลฯ รวมทั้งแผนก Contemporary Fashion ในรูปแบบ Shop in Shop อาทิ Coccinelle, Furla, Marc Jacobs, Paul Smith และแผนก Home & Small Appliance กับดีไซน์ใหม่ "New Central Home" ที่ทันสมัยและช้อปสะดวกมากขึ้น, แผนก Family & Kid’s แผนก Fashion Men & Women, Watch & Jewelry เอาใจฟู้ดเลิฟเวอร์กับ Central Eats & Treats ที่รวมร้านดัง อาทิ Muumuu Mama ร้านอิตาเลียนชื่อดังจากลาดพร้าว, ฉ่ำฉ่ำ น้ำสมุนไพร, ท่าวัง ขนมไข่สงขลา, 96 Chá ชานม, PASH Juices น้ำผลไม้สกัดเย็น, PRAOW Coconut Yogurt โยเกิร์ตมะพร้าว, Kaew Boutique ขนมไทยร่วมสมัย และร้านป็อปอัพ My Eureka popcorn ป็อปคอร์นชื่อดังจากมาเลเซีย และบริการที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้าย่านฝั่งธนฯ และจังหวัดใกล้เคียง
• เสริมทัพด้วย B2S ที่ชั้น 5, Power Buy เปิดตัวโมเดลใหม่ “Power Buy 3.0” ศูนย์รวมเทคโนโลยีเพื่อชีวิต ยกระดับประสบการณ์ช้อปยุคดิจิทัล ยกระดับประสบการณ์ Omni-channel ไร้รอยต่อ ด้วยแนวคิด และ Supersports ในคอนเซ็ปต์ “Supersports 3.0 – Sports Destination for All” New Look New Experience ตอกย้ำผู้นำ Sports Retailer อันดับหนึ่งของไทย บนพื้นที่กว่า 2,000 ตร.ม. รวมสินค้าและบริการจากแบรนด์กีฬาชั้นนำระดับโลกกว่า 2,000 รายการ
• Wellness Haven รวมสถาบันเสริมความงามและคลินิกกว่า 72 แบรนด์ และ Fitness First โฉมใหม่
• Edutainment และ Play Land ชั้นนำ รวมกว่า 37 แบรนด์ อาทิ First Class Preschool, Aqua-Tots Swim Schools และ Kidzooona Safari เป็นต้น
• Entertainment Major Cineplex กับโรงภาพยนตร์ใหม่ IMAX with Laser, Soundcheck Karaoke
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เป็นหนึ่งในทรัพย์สินหลักและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและเสริมศักยภาพการเติบโตของกองทรัสต์ฯ CPNREIT ในระยะยาว เตรียมพบกับงานฉลองเปิดโฉมใหม่เต็มรูปแบบในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า