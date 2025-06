ร้านของแต่งบ้านอินเตอร์แบรนด์ดัง ผุดสาขาศูนย์ฯเซ็นทรัลปักหมุดไทย

ผู้จัดการรารัลยวัน 360 - เซ็นทรัลพัฒนา ดึงกลยุทธ์ Consumer Centric เจาะลึกทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของลูกค้า เดินหน้ายกระดับศูนย์การค้าทั่วประเทศสู่ “Lifestyle & Living Destination” อย่างเต็มรูปแบบภายใต้โปรเจค” “Style Your Space” สร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบพื้นที่ชีวิตให้มีสไตล์ที่สะท้อนตัวตน เจาะกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาประสบการณ์ครบทุกมิติ ทั้งช้อป กิน พักผ่อน และตกแต่งพื้นที่ ตอกย้ำบทบาทการเป็น Strategic Partner ที่แข็งแกร่ง รวมแบรนด์ไทยและระดับโลกไว้มากที่สุด ตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภคและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างยั่งยืนดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เซ็นทรัลพัฒนามุ่งมั่นขับเคลื่อนศูนย์การค้าให้เป็นมากกว่าพื้นที่สำหรับช้อปปิ้ง แต่เป็นเดสติเนชั่นที่เติมเต็มทุกมิติของการใช้ชีวิต ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านทำเล กลยุทธ์พาร์ทเนอร์ และการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเชิงลึก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เรายึดหลัก Consumer Centric เข้าใจผู้บริโภคในทุกมิติของชีวิต มองเห็นเทรนด์ก่อนใคร และออกแบบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์จริง เชื่อมต่อแบรนด์กับผู้คนอย่างมีคุณค่าและยั่งยืนปัจจุบัน เรามองเห็นศักยภาพของตลาดสินค้าตกแต่งบ้านและไลฟ์สไตล์ที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการใช้เวลากับตัวเอง และให้ความสำคัญกับพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้น ต้องการพื้นที่ที่สะท้อนตัวตน และสร้างความสุขในทุกช่วงชีวิต ซึ่ง ‘Style Your Space’ เป็นอีกหนึ่งเดสติเนชั่นที่ตอบโจทย์เทรนด์นี้อย่างชัดเจน และเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนวิสัยทัศน์ของเราในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนออกแบบพื้นที่ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเอง พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงใจมากที่สุดอินไซต์ผู้บริโภคยุคใหม่: ไม่ใช่แค่บ้าน แต่คือทุกพื้นที่รอบตัวที่สะท้อนตัวตนและไลฟ์สไตล์จากข้อมูลพบว่าผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญกับการออกแบบและดูแลทุกพื้นที่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ห้องทำงาน หรือมุมพักผ่อน เพราะพื้นที่เหล่านี้กลายเป็นสื่อกลางสำคัญในการแสดงออกถึงตัวตนและสไตล์ชีวิต ไม่ต่างจากแฟชั่นหรือไลฟ์สไตล์ส่วนตัว เทรนด์นี้สอดคล้องกับการขยายไลน์สินค้าของแบรนด์ลักชัวรีระดับโลก ที่หันมาลงทุนในกลุ่ม homeware และ lifestyle space เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบครบมิติ และสร้างประสบการณ์ที่ผสานความหรูหรากับความเป็นตัวเองในทุกพื้นที่ใช้ชีวิตแบรนด์ที่สามารถนำเสนอประสบการณ์การออกแบบพื้นที่รอบตัวที่มีเอกลักษณ์และสื่อสารอารมณ์ของผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้ง จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมีความหมายมากกว่าการขายสินค้าเพียงอย่างเดียวนางสาวมณีจันทร์ สมิทธิสมบูรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าโปรเจค “Style Your Space คืออีกหนึ่งเดสติเนชั่นที่เราสร้างขึ้นจากความเข้าใจเชิงลึกในไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ต้องการพื้นที่ที่สะท้อนตัวตนและเติมเต็มคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง ซึ่งไม่เพียงมอบแรงบันดาลใจและตอบโจทย์ความสุขให้ทุกโมเม้นท์การใช้ชีวิตให้กับผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญสำหรับแบรนด์พันธมิตรของเราในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดแบบ B2B2C (Business-to-business-to-customer)ในขณะเดียวกัน เราให้ความสำคัญกับการดูแลพาร์ทเนอร์ในทุกมิติอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ทีมงานที่เข้า ใจอินไซต์ของลูกค้าในแต่ละภูมิภาค ไปจนถึงการพัฒนาโซลูชันการตลาดและการขายแบบเฉพาะเจาะจงที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายทางธุรกิจของแต่ละแบรนด์ เราทำงานบนแนวคิด Tenant Centric และ Holistic Partnership เพื่อให้ทุกแบรนด์สามารถเติบโตไปพร้อมกับเราอย่างยั่งยืนด้วยความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์มและ Ecosystem ของเซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งมีศูนย์การค้าครอบคลุมทั่วประเทศในหลากหลายรูปแบบ ทั้ง Strategic Mall ทั่วประเทศ, Tourist Mall, Super Regional Mall, Luxury Mall & Luxury Outlet ทำให้เซ็นทรัลพัฒนาได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องจากแบรนด์ไลฟ์สไตล์และของตกแต่งบ้านชั้นนำระดับโลกในการเลือกเปิดสาขาและขยายธุรกิจในประเทศไทย อาทิ H&M Home, Zara Home, Jaspal Home, NITORI, MUJI, IKEA, Hooga, SB Design Square, Marimekko, Bath & Body Works, Cath Kidston, Rituals, Harnn, Karmakamet และแบรนด์ไลฟ์สไตล์อีกมากมาย การเข้ามาของแบรนด์เหล่านี้เป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพของเซ็นทรัลพัฒนาในการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่นำพาแบรนด์สู่ความสำเร็จในตลาดไทย พร้อมช่วยให้เข้าถึงฐานลูกค้าที่หลากหลายและมีกำลังซื้อสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ