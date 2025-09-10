ออม กรณ์นภัส ร่วมเป็นคิวเรเตอร์ เปิดตัว Showcase ครั้งแรกจาก Charles & Keith

ทุกคอลเลคชั่นล้วนมีเรื่องราว แต่บางครั้งเรื่องราวที่ทรงพลังที่สุดก็เกิดขึ้น ผ่านการถ่ายทอดมุมมองจากใครบางคน ด้วยชิ้นงานที่ถูกตีความใหม่ ที่ไม่ใช่เพียงแค่สินค้า แต่กลายเป็นเอกลักษณ์ฉพาะตัว และเสียงสะท้อนทางวัฒนธรรม
นี่คือจิตวิญญาณของ SHOWCASE แพลตฟอร์มคิวเรชันใหม่จาก CHARLES & KEITH ที่ไม่ใช่เพียงแค่โปรเจกต์ แต่เป็นการสนทนาที่ต่อเนื่อง ซึ่งเชิญชวนผู้หญิงที่เป็นแรงบันดาลใจของสาวยุคปัจจุบัน มาร่วมเลือกสรร ตีความ และสัมผัสคอลเลคชั่นของแบรนด์ผ่านมุมมองของตนเอง โดย SHOWCASE นี้ได้ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์เอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยใช้แฟชั่นเป็นสื่อกลางระหว่างแบรนด์กับลูกค้าเพื่อสร้างครีเอทีฟคอมมูนิตี้นี้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
บทแรกของ SHOWCASE เริ่มต้นขึ้นในประเทศไทยกับ ออม กรณ์นภัส นักแสดง และนางแบบชาวไทยที่ได้รับการชื่นชมทั้งบนหน้าจอ และในชีวิตจริง เธอเป็นที่ยอมรับในฐานะไอคอนแฟชั่น ด้วยสไตล์ที่เปี่ยมด้วยสัญชาตญาณ และความหลากหลาย อีกทั้งยังมีชื่อเสียงโดดเด่นบนเวทีระดับโลกอย่าง Paris Fashion Week จนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งสาวยุคใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดของวงการ
สำหรับ SHOWCASE ครั้งนี้ ออม เลือกสรรไอเท็มจากคอลเลคชั่น Fall/Winter 2025 ของ CHARLES & KEITH มาสร้างสรรค์เป็นเรื่องราวส่วนตัวของเธอ ผ่านการตีความของฤดูกาล เช่น ความนุ่มละมุนของหนังกลับ ที่สะท้อนผ่าน กระเป๋าทรงโบว์ลิ่งวัสดุหนังกลับรีไซเคิลรุ่น Sianna และความแข็งแกร่งของดีเทลหมุดโลหะซึ่งโดดเด่นบน รองเท้าบูทหนังกลับตกแต่งด้วยหมุดรุ่น Gael และ รองเท้าแมรี่เจนหนังกลับดีไซน์สายคาดเท้าแบบไขว้ตกแต่งหมุดประดับโบว์รุ่น Gael
โทนสี Maillard อันอบอุ่นถูกถ่ายทอดผ่านสีน้ำตาลเอสเพรสโซเข้มใน กระเป๋าถือหนังกลับรีไซเคิลดีไซน์ฝาปิดแบบย่นพร้อมช่องด้านข้างรุ่น Khai ตัดกับความละมุนของโทนทรายซาฮาราในกระเป๋าโท้ทสองสไตล์ ได้แก่ กระเป๋าโท้ทหนังกลับรีไซเคิลพร้อมสายถักแบบคู่รุ่น Arya และ กระเป๋าโท้ททรงสี่เหลี่ยมคางหมูวัสดุหนังกลับรีไซเคิลตกแต่งเข็มขัดรุ่น Victoria ส่วนโทนสีดำขลับเน้นความชัดเจนเฉียบคมสะท้อนผ่าน กระเป๋าสะพายไหล่ตกแต่งหมุดเข็มขัดรุ่น Lark สำหรับออม แล้ว สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องประดับ แต่คือชิ้นส่วนของตัวตน และอารมณ์ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นวัตถุที่เธอสวมใส่ พกพา และใช้ชีวิตอยู่ด้วย
“ไอเทมแต่ละชิ้นที่คัดสรรมาในครั้งนี้สะท้อนความเป็นตัวเองได้อย่างเป็นธรรมชาติ” ออม เล่าว่า “ปกติแล้วออมจะเลือกดีไซน์ที่ทั้งแข็งแรง และเรียบง่าย ให้ความรู้สึกไม่ต้องพยายาม แต่ยังสร้างอิมแพกต์ได้ การคัดสรรครั้งนี้คือการหาจุดสมดุลที่ลงตัวที่สุดค่ะ”
คอลเลคชั่น Fall/Winter 2025 ของ CHARLES & KEITH ได้ถูกตีความผ่านสายตาของออมเป็นสเหมือนภาพถ่ายที่ดูเข้าถึงง่าย มีหลายมิติ และทรงพลัง แต่เรื่องราวไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ SHOWCASE ในครั้งนี้จะยังคงจัดเป็นซีรีส์ที่ในแต่ละบทจะถูกเล่าใหม่โดยอีกหนึ่งเสียง อีกหนึ่งเลนส์ และอีกหนึ่งมุมมองใหม่ๆ