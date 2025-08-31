xs
“SUN" ร่วมส่งกำลังใจนำทีมจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม บ้านปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร ภายใต้แบรนด์ “KC” ร่วมกับพนักงานจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยครั้งใหญ่จากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นคาจิกิ ซึ่งส่งผลให้เมื่อวันที่ 27 ส.ค.68 เกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


โดยภัยพิบัติครั้งนี้ ได้สร้างความเสียหายรุนแรงต่อบ้านเรือนและวิถีชีวิตของประชาชน เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน บริษัทฯ และพนักงาน SUN ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปมอบให้กับผู้ประสบภัย อาทิ ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องพร้อมทาน ตรา KC และน้ำแร่ ตราฟ้าใส โดย บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และรองเท้าบูท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สำหรับการเข้าช่วยเหลือในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ SUN ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและชุมชนท้องถิ่น เชื่อมั่นว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน จะเป็นพลังสำคัญในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน








“SUN" ร่วมส่งกำลังใจนำทีมจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม บ้านปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่
