ดร.ธรณ์ขอความเป็นธรรมให้สิงโต! เหตุรุมขย้ำเจ้าหน้าที่ดับ ย้ำ “สัตว์ไม่ควรถูกฆ่าเพราะทำตามสัญชาตญาณ”

จากเหตุสลดเจ้าหน้าที่ถูกฝูงสิงโตรุมทำร้ายจนเสียชีวิตกลางสวนสัตว์เปิด ล่าสุด ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ โพสต์แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมขออย่าฆ่าสิงโต เพราะเป็นการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ ขณะที่ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เห็นด้วย ย้ำควรหาทางแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ไม่ทำร้ายสัตว์
จากกรณี เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญในสวนสัตว์เปิดกลางกรุง เมื่อเจ้าหน้าที่ถูกฝูงสิงโตรุมทำร้ายจนเสียชีวิต ท่ามกลางสายตาของนักท่องเที่ยวที่เข้าชมในโซนซาฟารี ล่าสุด กรมอุทยานฯ สั่งปิดโซนดังกล่าวชั่วคราว พร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสวนสัตว์และสภาพการเลี้ยงดูสิงโต ซึ่งจัดเป็นสัตว์ป่าควบคุมที่ผู้ครอบครองต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (10 ก.ย.) เฟซบุ๊ก “Thon Thamrongnawasawat” หรือ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล และรองคณบดี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าว พร้อมระบุว่า “ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่จากไป แต่ไม่อยากให้สัตว์ต้องตายเพราะแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ป่า"
ทั้งนี้ หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและร่วมแสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับดร.ธรณ์ บางรายระบุว่า “อยากจะให้มีทีมลงไปช่วย ไม่ใช่ไปฆ่าเขา ต้องมีเหตุผลที่ทำแบบนั่น” และ เห็นด้วยค่ะ สิงโตในซาฟารีไม่ได้ถูกเลี้ยงแบบใกล้ชิดและถูกปรับพฤติกรรมให้คุ้นเคยกับคนขนาดนั้น สัญชาตญาณสัตว์ป่ายังคงอยู่เต็มที่ เคสนี้ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆ ค่ะ”