ดร.ธรณ์ ฝากนักการเมืองดูแลธรรมชาติ ชี้ 4 เดือนทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างเพื่อธรรมชาติ

ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล ฝากข้อความถึงนักการเมืองชี้ 4 เดือนนี้ทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างเพื่อโลกและธรรมชาติเมืองไทย
วันนี้ (6 ก.ย.) เฟซบุ๊ก “Thon Thamrongnawasawat” ของ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล และรองคณบดี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความฝากถึงนักการเมืองดูแลเรื่องธรรมชาติเมืองไทย
โดยระบุว่า “4 เดือนอาจไม่นาน แต่ 4 เดือนทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างเพื่อโลกและธรรมชาติเมืองไทย อยากให้นักการเมืองรักโลกมากกว่านี้ “
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตร่วมคอมเมนต์เป็นจำนวนมาก เช่น ขอให้"ฝัน"ของอาจารย์เป็นจริง , ขอแค่อย่างน้อยช่วยรักประเทศไทยให้ได้ก่อน นะคะ , ในยุคผมไม่มีใครทำงานที่กระทรวงทรัพย์ได้แบบคุณท๊อปเลยครับ