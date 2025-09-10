อธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งปิดโซนซาฟารีชั่วคราว พร้อมเร่งตรวจสอบสวนสัตว์และสาเหตุสิงโตขย้ำ จนท.ดับ

เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญในสวนสัตว์เปิดกลางกรุง เมื่อเจ้าหน้าที่ถูกฝูงสิงโตรุมทำร้ายจนเสียชีวิต ท่ามกลางสายตาของนักท่องเที่ยวที่เข้าชมในโซนซาฟารี ล่าสุด กรมอุทยานฯ สั่งปิดโซนดังกล่าวชั่วคราว พร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสวนสัตว์และสภาพการเลี้ยงดูสิงโต ซึ่งจัดเป็นสัตว์ป่าควบคุมที่ผู้ครอบครองต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ
จากกรณี เกิดเหตุสะเทือนใจในสวนสัตว์เปิดกลางกรุง พนักงานเสียชีวิตหลังถูกสิงโตทำร้าย ขณะลงจากรถไปเก็บสิ่งของที่ทำตก ตำรวจเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ท่ามกลางกระแสคลิปเหตุการณ์แพร่สะพัดในโซเชียล ด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยเผยถูกปฏิเสธเข้าพื้นที่ ขณะที่หน่วยงาน กทม. เตรียมลงตรวจสอบเพิ่มเติม
ล่าสุด วันนี้ (10 ก.ย.) มีรายงานว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยถึงกรณีสุดสะเทือนขวัญ เมื่อเจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์ถูกฝูงสิงโตในสวนสัตว์เอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ รุมทำร้ายจนเสียชีวิตต่อหน้าผู้เข้าชม ทางกรมฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ทันทีและสั่งปิดโซนซาฟารีชั่วคราวเพื่อควบคุมสถานการณ์
เบื้องต้นพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในโซนไดรฟ์ทรู ซึ่งเป็นโซนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวขับรถเข้าชมได้ โดยสวนสัตว์แห่งนี้มีการครอบครองสิงโตจำนวนหลายตัว ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบสภาพการเลี้ยงดูและความเหมาะสมในการดูแลสัตว์ดังกล่าวอย่างละเอียด แต่ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่าเหตุใดสิงโต 3 ตัวจึงรุมเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่จนถึงแก่ชีวิต
นายอรรถพล กล่าวว่า สิงโตจัดเป็น สัตว์ป่าควบคุมชนิด ก ซึ่งหมายถึงสัตว์ที่มีนิสัยดุร้ายและเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ โดยผู้ครอบครองจะต้องขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และต้องจัดสถานที่เลี้ยงให้มั่นคงปลอดภัย ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ครอบครองสิงโตที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 37 ราย รวม 223 ตัว เฉพาะในกรุงเทพฯ มี 4 ราย รวม 39 ตัว
สำหรับผู้ที่ครอบครองสัตว์ป่าควบคุมชนิด ก หากไม่แจ้งขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อธิบดีกรมอุทยานฯ ได้เน้นย้ำและเตือนไปยังสวนสัตว์และผู้ครอบครองสัตว์ป่าควบคุมชนิด ก ทุกรายให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียแก่ชีวิตและอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวขึ้นอีกในอนาคต