Good Boy หมามองเห็นผี

ในโลกภาพยนตร์สยองขวัญที่ดูเหมือนจะหมดมุกในการสร้างความหวาดกลัว Good Boy (2025) ผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของ เบน ลีออนเบิร์ก ได้พิสูจน์แล้วว่าความคิดสร้างสรรค์ที่เรียบง่ายแต่ชาญฉลาดนั้นยังคงทรงพลังและน่าจับตามอง
ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้เพียงแค่เพิ่มมิติใหม่ให้กับแนวสยองขวัญบ้านผีสิง แต่ยังมอบประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้ง โดยเล่าเรื่องราวทั้งหมดผ่านสายตาของ “อินดี้” สุนัขที่เป็นดั่งหัวใจของเรื่อง
เบน ลีออนเบิร์ก เริ่มต้นโปรเจกต์นี้จากคำถามที่ว่า “จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าสุนัขเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวในบ้านที่รู้ว่าบ้านหลังนั้นมีผีสิงอยู่?”
จากแนวคิดดังกล่าว Good Boy จึงไม่ใช่ภาพยนตร์สยองขวัญทั่วไปที่เน้นการใช้จัมป์สแกร์แบบเกินจริง แต่เป็นการสร้างความระทึกขวัญที่ค่อย ๆ คืบคลานเข้ามาอย่างช้า ๆ และสั่นประสาทอย่างต่อเนื่อง ผ่านการรับรู้ที่จำกัดของสุนัข โดยไม่มีบทพูดหรือการใช้ CG ที่เกินจริง
เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ “ท็อดด์” (แสดงโดย เชน เจนเซน) ได้ย้ายเข้าไปยังบ้านในชนบทของปู่ผู้ล่วงลับพร้อมกับ “อินดี้” สุนัขเพื่อนรักของเขา แม้ท็อดด์จะมองข้ามข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องผีสิงในบ้านหลังนี้ แต่ “อินดี้” กลับรับรู้ได้ถึงพลังงานเหนือธรรมชาติที่กำลังคุกคามเจ้าของและตัวมันเอง การแสดงของ “อินดี้” ซึ่งเป็นสุนัขตัวจริงของผู้กำกับเองนั้น ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามว่าสามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความหวาดระแวง และความรักอันบริสุทธิ์ที่มีต่อท็อดด์ได้อย่างน่าทึ่ง ทำให้ผู้ชมเอาใจช่วยเจ้าสี่ขาตัวนี้ไปตลอดทั้งเรื่อง
Good Boy เป็นภาพยนตร์ที่อิงอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงที่แท้จริง ไม่ได้พึ่งพาเทคนิคพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจ แต่ใช้ความผูกพันและสัญชาตญาณของสัตว์เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเรื่องราว ทำให้เกิดความรู้สึกร่วมและอารมณ์ที่เข้าถึงง่ายสำหรับผู้ชมทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่เคยเลี้ยงสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงมาก่อนจะต้องเข้าใจความรู้สึกที่เจ้าตูบมองจ้องไปยังมุมที่ว่างเปล่าราวกับว่าเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ตรงนั้น
หลายเสียงยกย่องให้ Good Boy เป็นหนึ่งในภาพยนตร์สยองขวัญที่มีแนวคิดแปลกใหม่และน่าสนใจที่สุดแห่งปี ความยาวของภาพยนตร์ที่กระชับเพียง 73 นาที ทำให้เรื่องราวเดินหน้าอย่างไม่สะดุดและเต็มไปด้วยความตึงเครียดตลอดเวลา โดยมีกำหนดฉายในไทย 9 ตุลาคม 2568 นี้
Good Boy มะหมาเห็นผี