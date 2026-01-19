กรมทางหลวง ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ กรณีพิเศษ ผู้เสียชีวิตเหตุเครนถล่มถนนพระราม 2

กรมทางหลวง ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โครงสร้างเหล็กทรุดตัว พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ตามที่ได้เกิดอุบัติเหตุโครงสร้างเหล็ก (Launching Girder - LG) ทรุดตัวในพื้นที่โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 82 สายบางขุนเทียน - เอกชัย - บ้านแพ้ว ตอน 7 บนถนนพระราม 2 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ราย ได้แก่ นายศราวุฒิ เวชการ และ นายสมพงษ์ ศรีสุข
การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2569 นำมาซึ่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและข้าราชการกรมทางหลวงอย่างหาที่สุดมิได้
ในวันนี้ (19 มกราคม 2569) อธิบดีกรมทางหลวง และคณะผู้บริหารระดับสูง ได้เดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพเพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ดังนี้
1. พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายศราวุฒิ เวชการ โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ซึ่งในการนี้ นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง ร่วมถวายผ้าบังสุกุล พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) เข้าร่วมพิธีและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสีย ณ วัดหนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
2. พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายสมพงษ์ ศรีสุข โดยมี นายศรันยู มีทองคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน โดยอธิบดีกรมทางหลวง ได้มอบหมายให้นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์ รองอธิบดีกรมทางหลวง เป็นผู้แทนร่วมพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) เข้าร่วมพิธี ณ วัดคลองยางศิริธรรม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
กรมทางหลวงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวนายศราวุฒิ เวชการ และนายสมพงษ์ ศรีสุข ต่อการสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าในครั้งนี้ ทั้งนี้ กรมทางหลวงมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อผู้ได้รับบาดเจ็บ ครอบครัวผู้เสียชีวิต นับเป็นพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
