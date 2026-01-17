“อธิบดีกรมทางหลวง”คาดรื้อโครงเหล็ก Launching และชิ้นส่วน Segment ไม่เกิน 14 วัน คืนผิวจราจร”พระราม 2"

“อธิบดีกรมทางหลวง”คาดรื้อโครงเหล็ก Launching Gantryและชิ้นส่วน Segment ไม่เกิน 14 วัน คาด 30 ม.ค.เปิดจราจรพระราม 2 เผยต้องรัดชิ้นส่วนและตัดทีละชิ้น รอบคอบทุกขั้นตอนไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ ขณะที่มีการเก็บข้อมูลหลักฐานสภาพที่เกิดเหตุใช้โดรนขึ้นเก็บภาพมุมสูงครบถ้วน
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้วางแผนดำเนินการรื้อโครงเหล็ก Launching Gantry (LG) และชิ้นส่วน Segment โครงการทางยกระดับถนนพระราม 2 หรือมอเตอร์เวย์ M 82 สายเอกชัย-บ้านแพ้ว ตอนที่ 7 ที่เกิดเหตุถล่มให้เรียบร้อยและคืนผิวจราจรได้ภายใน 14 วัน โดยขณะนี้ ได้นำเครนสำหรับดำเนินการเข้ามาในพื้นที่ จำนวน 4 ตัว เป็นเครนขนาด 200 ตัน 2 ตัวและ ขนาด 550 ตัน จำนวน 2 ตัว และเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2569 เป็นต้นไป
โดยวิธีการรื้อโครงเหล็ก Launching Gant จะต้องมีการยึดรั้งชิ้นส่วนด้านบนไม่ให้เกิดขยับ จากนั้น จะทำการตัดและทยอยนำออกจากพื้นที่ โดยวันนี้ได้มีการ ยึด segment ด้านบนแล้ว โดยได้เน้นย้ำในการดำเนินการของรื้อโครงเหล็กทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบให้เกิดเหตุซ้ำซ้อน
อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่า ในส่วนของการเก็บข้อมูลหลักฐานสภาพที่เกิดเหตุนั้น ได้มีการเก็บภาพในทุกมุม มีการนำโดรนขึ้นเก็บภาพในมุมสูงเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กระทรวงคมนาคมตั้งขึ้นวิเคราะห์สาเหตุ และสรุปภายใน 7 วันตามข้อสั่งการของนายกฯและรมว.คมนาคม
รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับแผนดำเนินงานเบื้องต้นของกรมทางหลวงในการ รื้อโครงเหล็ก Launching Gantry (LG) M82 ตอน 7 เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2569 วันที่ 16 มกราคม 2569 ยึด end segment เข้ากับคานขวาง
วันที่ 17-24 มกราคม 2569 ดำเนินการตัดแยกโครงเหล็ก LG และเคลื่อนย้ายกองเก็บ
วันที่ 25-28 มกราคม 2569 ยกคอนกรีตพื้นสะพานทั้ง 14 ก้อนออก
วันที่ 29 มกราคม 2569 ทำความสะอาดคืนสภาพผิวจราจร
วันที่ 30 มกราคม 2569 เปิดการจราจร
สำหรับงานก่อสร้างตอนที่ 7 ระยะทาง 1.43 กิโลเมตร พร้อมสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน มูลค่างาน 1,868 ล้านบาท ปัจจุบันงานมีความคืบหน้าประมาณ 85% แล้ว