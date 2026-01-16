“พิพัฒน์”ยันยกเลิก 2 สัญญา”เครนถล่ม”เมินเอกชนฟ้อง ย้ำต้องเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ

“พิพัฒน์”สั่ง "รฟท.-ทล."ดูระเบียบ ข้อกฎหมาย 7 วันยกเลิกสัญญา “อิตาเลียนไทยฯ”ชัดเจน กฤษฎีกาแนะกฎหมายทางปกครองทำได้ เมินเอกชนฟ้อง ย้ำต้องเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ มอบคมนาคม"เร่งเช็กทุกสัญญา”อิตาเลียนไทยฯ” สั่งหยุดทำงานทั้งหมด
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ (16 ม.ค.69) ได้เรียกประชุมหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการ การตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการตรวจสอบกรณีเกิดเหตุ เครนก่อสร้างตกทับขบวนรถไฟโดยสาร บริเวณ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สัญญา 3-4 ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และช่วงกุดจิก-โคกกรวด และเหตุเครนก่อสร้างและชิ้นส่วน Segment คอนกรีตหล่นบนถนนพระราม 2 ของโครงการทางยกระดับ หรือมอเตอร์เวย์ M 82 สายเอกชัย-บ้านแพ้ว ตอนที่ 7 ซึ่ง กระทรวงคมนาคมได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีรองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง) เป็นประธาน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้ง 2 เหตุการณ์ ให้ได้ข้อเท็จจริงภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อให้รู้ถึงข้อเท็จจริงที่ทำให้เกิดเหตุขึ้น เป็นเพราะเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ไม่ได้ตามสเปก หรือเหตุถเกิดจากคนทำงาน หรือเกิดปัจจัยใดที่เป็นตัวแปรเข้ามาหรือไม่
นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบสัญญาก่อสร้างของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ที่มีในปัจจุบันกับกระทรวงคมนาคม ว่ามีกี่สัญญา เบื้องต้นมีมากกว่า 10 สัญญา โดยให้หยุดการก่อสร้างทุกสัญญาไว้ก่อน ส่วน 2 สัญญาที่เกิดเหตุให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กรมทางหลวง (ทล.) ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งตรวจสอบระเบียบ ข้อกฎหมาย ให้ชัดเจนภายใน 7 วัน เพื่อยกเลิกสัญญาต่อไป
โดยกระทรวงคมนาคม จะมีการทำหนังสืออย่างเป็นทางการถึง บริษัท อิตาเลียนไทยฯให้รับทราบ กรณีให้หยดก่อสร้างทุกโครงการไว้ก่อน เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง วสท.และสภาวิศวกร หน่วยงาน เข้าไปตรวจสอบสภาพเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ ว่ายังมีมาตรฐานหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหาก็ให้ทำงานต่อได้ ส่วนจุดที่เกิดเหตุ จะขอยกเลิกสัญญาแน่นอน
สำหรับสัญญาก่อสร้างของบริษัทผู้รับจ้างรายอื่นๆ นั้น ให้ดำเนินการก่อสร้างได้ตามปกติ แต่กระทรวงคมนาคม และ วสท.และสภาวิศวกร ร่วมกัน ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบทุกโครงการต่อไป และโครงการที่จะประมูลใหม่ในอนาคต กระทรวงคมนาคมจะเพิ่มมาตรการตรวจสอบบริษัทผู้รับเหมาและบริษัทที่ปรึกษาโครงการก่อนลงนามสัญญาอีกด้วย
นายพิพัฒน์กล่าวว่า การยกเลิกสัญญา ได้มีการปรึกษากับทางกฤษฎีกาแล้วเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 69 ที่ผ่านมา รวมถึงนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีได้มีข้อแนะนำเรื่องยกเลิกสัญญาตามกฎหมายปกครองสามารถทำได้ ขณะที่กรมบัญชีกลางรับทราบเรื่องนี้แล้ว และจะต้องหาผู้ที่ต้องรับผิดชอบ 2 เหตุการณ์นี้ด้วย หากยกเลิกสัญญาแล้ว เอกชนฟ้องร้องก็ต้องยอมรับเพราะตามข้อกฎหมายปกครองและรัฐใช้อำนาจที่มีตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน นอกจากนี้ ได้สั่งการให้หน่วยงานฯไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้รับเหมาด้วย
“การยกเลิกสัญญา มีกฎหมายเกี่ยวข้องหลายส่วน เช่น กฎหมายสากล ซึ่งปลัดกระทรวงคมนาคมบอกว่า สามารถยกเลิกสัญญาได้ ในเรื่องความปลอดภัยสาธารณะ นอกจากนี้ให้ไปดูเรื่องกฎหมายทางปกครองด้วย ว่าทำได้แค่ไหน หลังยกเลิกสัญญากับอิตาเลียนไทยฯแล้ว หน่วยงานก็หาวิธีที่จะดำเนินงานต่อให้เสร็จ โดยรถไฟไทย-จีน ที่เกิดเหตุเหลืองานอีกไม่ถึง 1% ส่วนยกระดับพระราม 2 ของกรมทางหลวงเหลืออีกประมาณ20 % ก็ต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้เสร็จตามกำหนด”นายพิพัฒน์กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่า ก่อนหน้านี้เมื่อเกิดเหตุกับงานก่อสร้างโครงการกระทรวงคมนาคมได้สั่งตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรและการทำงาน ของผู้รับเหมาแต่ก็ยังเกิดเหตุซ้ำซาก ทำให้ประชาชนไม่เชื่อมั่น นายพิพัฒน์กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ไม่ขอก้าวล่วง เป็นเรื่องที่กระทรวงคมนาคมต้องไล่ดูกันไป เพราะไม่ทราบว่าได้ดำเนินการมาอย่างไรบ้าง แต่ปัจจุบันเมื่อตนเป็นรัฐมนตรีฯคมนาคม แม้จะรักษาการฯ แต่โครงการที่รับผิดชอบ 2 โครงการนี้ก็จะดำเนินการอย่างเข้มงวดให้รู้ถึงข้อผิดพลาดจริงๆ เพื่อนำไปทำเป็นกฎเกณฑ์ที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด ไม่เกิดซ้ำอีก
นายพิพัฒน์กล่าวว่า กรณีเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย–จีน สัญญาที่ 3-4 งานโยธาช่วงลำตะคอง–สีคิ้ว และช่วงกุดจิก–โคกกรวด ตกทับขบวนรถไฟ กรุงเทพ-อุบลราชธานี รุนแรงมากเพราะมีผู้เสียชีวิต 32 ราย บาดเจ็บหนัก 7 ราย อยู่ในโรงพยาบาลและบาดเจ็บ 66 รายที่กลับบ้านได้แล้ว ส่วนกรณีถนนพระราม 2 ผู้รับเหมาก่อสร้างระหว่างเวลา 20.00 น.-05.00 น. ช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาหยุดก่อสร้างแต่มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ซึ่งดำเนินการกู้ร่างออกมาได้แล้ว
ส่วนการชดเชยเยียวยาเบื้องต้นนั้น ทางการรถไฟฯ และบริษัทผู้รับจ้าง จะกรณีผู้เสียชีวิตจำนวน 340,000 บาทต่อราย และบริษัท ทิพยประกันภัย มอบ 1 ,000,000 บาท รวมเป็น 1,340,000 บาท ต่อราย โดยจะมอบผ่านนายกรัฐมนตรีในวันที่ 20 ม.ค. 2569 ส่วนถนนพระราม 2 การเยียวยาจะมีการหารือต่อไป
โดยในวันนี้ (16 ม.ค. 2569) เวลา 13.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จะลงพื้นที่ถนนพระราม 2 จดเกิดเหตุเพื่อติดตามการแก้ปัญหา
ผู้สื่อข่าวถามว่าหนักใจหรือไม่ นายพิพัฒน์กล่าวยอมรับว่า หนักใจ เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร้ายแรง ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสาเหตุต่างๆ ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนกลางจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สภาวิศวกร เข้ามาช่วยตรวจสอบด้วย