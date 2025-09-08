ปภ.ส่ง Cell Broadcast แจ้งเตือนพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักและที่ลุ่มต่ำ อ.วิเชียรบุรีให้ยกของขึ้นที่สูง- เคลื่อนย้ายรถ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำป่าสัก พบว่าระดับน้ำที่สถานี S.42 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง และใกล้ล้นตลิ่ง โดยคาดว่าจะล้นตลิ่งในวันที่ 8 ก.ย.68 ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักและที่ลุ่มต่ำ อ.วิเชียรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ให้ผู้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงข้างต้น ยกของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายรถไปในที่สูง เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง ติดตามข่าวสารราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
ปภ. จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่ง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง