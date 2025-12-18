พระราชทานเพลิงศพ “จ.ส.อ.ดำรงเกียรติ” ทหารกล้าพลีชีพเนิน 677 อย่างสมเกียรติ ชาวอยุธยาร่วมอาลัยเนืองแน่น

พระนครศรีอยุธยา - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับศพ จ.ส.อ.ดำรงเกียรติ แก้วกระจ่าง ทหารกล้าที่เสียชีวิตจากการปกป้องอธิปไตยบริเวณเนิน 677 ชายแดนไทย–กัมพูชา ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธี ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและประชาชนชาวอยุธยา
จากกรณีเมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 14 ธันวาคม 2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายประพันธ์ ตรีบุบผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญพวงมาลาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพ จ่าสิบเอก ดำรงเกียรติ แก้วกระจ่าง อายุ 35 ปี ณ วัดหลวงพ่อเขียว อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ่าสิบเอก ดำรงเกียรติ เป็นกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ จากเหตุการณ์ปะทะบริเวณ เนิน 677 ช่องอานม้า ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา จังหวัดอุบลราชธานี นับเป็นการสูญเสียทหารกล้าผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติ
โอกาสนี้ พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดเกล้าให้เชิญ พวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทาน มาวางที่หน้าหีบศพ เพื่อเป็นเกียรติยศสูงสุดแก่ผู้วายชนม์
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับศพจ่าสิบเอก ดำรงเกียรติ ไว้ใน พระบรมราชานุเคราะห์ พร้อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
ต่อมา วันนี้ (18 ธันวาคม 2568) เวลา 15.30 น. ที่วัดหลวงพ่อเขียว อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ่าสิบเอก ดำรงเกียรติ แก้วกระจ่าง อย่างสมเกียรติ
ภายในพิธีมี นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เดินทางมาร่วมพิธีไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ยังได้เป็นประธานในพิธี มอบธงชาติ โล่ประกาศเกียรติคุณ เงินบำรุงขวัญ และเงินสินไหมทดแทนภัยสงคราม แด่ทายาทของผู้เสียชีวิต เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและแสดงความสำนึกในความเสียสละของทหารกล้าผู้พลีชีพเพื่อชาติ