คืบหน้าแล้ว 30% ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว กว่า 12 กม.เสร็จปี 70 วิ่ง 4 เลนเชื่อมขนส่งโลจิสติกส์4 เลน

กรมทางหลวงชนบทเผย ก่อสร้างถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว คืบหน้าแล้วกว่า 30% คาดเสร็จ ปี 2570 ลดจราจรแออัด เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ระยะทางรวม 12.795 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 914.50 ล้านบาท ปัจจุบันผลงานการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 30 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างในส่วนของชั้นโครงสร้างทาง งานกำแพงกันดิน และงานระบบระบายน้ำ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ในปี 2570
ทำให้ การเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พร้อมบรรเทาการจราจรบนถนน เพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง รองรับการพัฒนาเมืองและการเติบโตของเมืองในอนาคต เป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของจังหวัดสระแก้วในฐานะประตูเศรษฐกิจด้านโลจิสติกส์และการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสู่กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
โครงการก่อสร้างดังกล่าวมีระยะทางรวม 12.795 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 914.500 ล้านบาท โดยก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.25 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.40 เมตร แบ่งทิศทางจราจรโดยเกาะกลางแบบยกกว้าง 4.20 เมตร แบ่งเป็นช่วงนอกเขตชุมชน ตั้งแต่ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+400 และ กม.ที่ 8+400 ถึง กม.ที่ 12+975 เขตทางกว้าง 40 เมตร ส่วนช่วงในเขตชุมชน ตั้งแต่ กม.ที่ 1+400 ถึง กม.ที่ 8+400 เขตทางกว้าง 30 ถึง 40 เมตร ทางเท้ากว้างฝั่งละ 4 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำ รวมทั้งก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทาง จำนวน 2 แห่ง แห่งที่ 1 สะพานข้ามคลองปูน บริเวณ กม.ที่ 9+040 ความยาว 60 เมตร แห่งที่ 2 สะพานข้ามคลองนางชิง บริเวณ กม.ที่ 10+700 ความยาว 80 เมตร และมีสะพานลอยสำหรับเดินข้ามบริเวณหน้าโรงเรียนดาราสมุทร อีกจำนวน 1 แห่ง
นอกจากนี้ ทช. ยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง โดยได้ติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟ และจัดการบริเวณโครงการก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมไปถึงการควบคุมฝุ่นละอองจากงานก่อสร้าง ด้วยการฉีดน้ำพรมน้ำบนผิวทางและบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่