ถนนสาย อย.3011 “อยุธยา”คืบหน้า 46% เทพื้นทางแล้ว เสร็จ ปี 70 เพิ่มทางลัด”อ.บางไทร -อ.เสนา”

ทช. เผยถนนสาย อย.3011 “อยุธยา”เร็วกว่าแผน กำลังทำงานรองพื้นทาง ภาพรวมคืบหน้า 46% คาด เสร็จ ปี 2570 ทางลัดเชื่อม”อ.บางไทร -อ.เสนา” รองรับปริมาณการจราจรที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย อย.3011 แยก ทล.347 - บ้านโคก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมระยะทางดำเนินการ 12.170 กิโลเมตร ปัจจุบันผลงานการก่อสร้างคืบหน้า
ไปแล้วกว่าร้อยละ 46 เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนของงานรองพื้นทาง คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 2570
ถนนทางหลวงชนบทสาย อย.3011 เป็นเส้นทางเชื่อมโยงโครงข่ายสายทางระหว่าง ทล.347 และ ทล.3263 สามารถใช้เส้นทางเพื่อเป็นทางลัดเชื่อมในจังหวัด ระหว่าง อำเภอบางไทร และอำเภอเสนา ส่งผลให้มีปริมาณรถบรรทุกหนักเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งผู้ประกอบการมักใช้เส้นทางดังกล่าวในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เนื่องจากในสายทางมีท่าทรายและอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ตั้งอยู่ จึงเป็นเหตุให้สภาพถนนมีความชำรุดเสียหายถึงชั้นโครงสร้างทาง
จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีความจำเป็นในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการสนับสนุนภาคการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ รองรับปริมาณจราจรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พัฒนาโครงข่ายอย่างสมบูรณ์ให้ประชาชนสามารถเดินทางระหว่างอำเภอได้อย่างเต็มศักยภาพ
สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ทช. ได้ก่อสร้างเป็นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ไป - กลับ มีผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร พร้อมสิ่งอำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทางตลอดสายทาง รวมถึงได้มีการก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลอง จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย แห่งที่ 1 ช่วง กม.ที่ 15+882 ก่อสร้างขยายสะพานเดิม ขนาด 2 ช่องจราจร (ขยายสองข้าง) จากผิวจราจร กว้าง 9 เมตร เป็น 15.60 ถึง 22 เมตร และแห่งที่ 2 ช่วง กม.ที่ 16+467 ก่อสร้างขยายสะพานเดิม ขนาด 2 ช่องจราจร จากผิวจราจร กว้าง 9 เมตร เป็น 12 เมตร (ขยายข้างเดียว) ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 684.550 ล้านบาท