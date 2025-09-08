ขยาย-ลาดยางถนนสาย อย.301 "อยุธยา" คืบหน้า 36% คาดเสร็จปี 70 ทางลัดเชื่อม "บางไทร-เสนา"

กรมทางหลวงชนบทก่อสร้างถนนสาย อย.3011 "อยุธยา" ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว่า 12 กม. งบกว่า 684 ล้านบาท คืบหน้า 36% เร็วกว่าแผน คาดแล้วเสร็จในปี 2570 ทางลัดเชื่อมอำเภอบางไทร และเสนารองรับปริมาณจราจร เพิ่มศักยภาพด้านขนส่งโลจิสติกส์
นายมนตรี เดชาสกุลสม อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย อย.3011 แยก ทล.347-บ้านโคก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทางดำเนินการ 12.170 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ ปัจจุบันขณะนี้อยู่ระหว่างงานดินถมคันทาง งานลงทรายถมคันทาง และงานตอกเสาเข็ม ผลงานการก่อสร้างรวมคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 36 เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 2570 ต่อไป
ถนนทางหลวงชนบทสาย อย.3011 แยก ทล.347-บ้านโคก อำเภอบางไทร เป็นโครงการที่สำคัญและมีความจำเป็นในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเป็นเส้นทางเชื่อมโยงโครงข่ายสายทางระหว่าง ทล.347 และ ทล.3263 สามารถใช้เส้นทางเพื่อเป็นทางลัดเชื่อมในจังหวัด ระหว่างอำเภอบางไทร กับอำเภอเสนา ส่งผลให้มีปริมาณรถบรรทุกหนักเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งผู้ประกอบการมักใช้เส้นทางดังกล่าวในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เนื่องจากในสายทางมีท่าทรายและอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ตั้งอยู่ จึงเป็นเหตุให้สภาพถนนชำรุดเสียหายถึงชั้นโครงสร้างทาง
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับปริมาณจราจรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สนับสนุนภาคการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ พัฒนาโครงข่ายให้สามารถเดินทางระหว่างอำเภอได้อย่างเต็มศักยภาพ อีกทั้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ ทช. จึงได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ มีผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร พร้อมสิ่งอำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทางตลอดสายทาง
นอกจากนี้ ยังมีการก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลอง จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย แห่งที่ 1 ช่วง กม.ที่ 15+882 ก่อสร้างขยายสะพานเดิม ขนาด 2 ช่องจราจร (ขยายสองข้าง) จากผิวจราจร กว้าง 9 เมตร เป็น 15.60 ถึง 22 เมตร และแห่งที่ 2 ช่วง กม.ที่ 16+467 ก่อสร้างขยายสะพานเดิม ขนาด 2 ช่องจราจร จากผิวจราจร กว้าง 9 เมตร เป็น 12 เมตร (ขยายข้างเดียว) โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 684.550 ล้านบาท