ทช. ขยายถนนสาย ปท.5021 อ.คลองหลวง - หนองเสือ จ.ปทุมธานี คาดแล้วเสร็จปี 2570

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ปท.5021 แยกถนนเทศบาลท่าโขลง – บ้านคลองสิบสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มเข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานถางป่า ขุดตอ และติดตั้งเครื่องหมายการจราจรระหว่างการก่อสร้าง โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2570 ต่อไป
นายมนตรี เดชาสกุลสม อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ถนนทางหลวงชนบทสาย ปท.5021 เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างอำเภอคลองหลวง และอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีระยะทางตลอดสายทางรวม 32.655 กิโลเมตร ตัดผ่าน ทล.9 ทล.352 และ ทล.3262 เป็นเส้นทางขนานกับรอยต่อระหว่าง 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีปริมาณรถบรรทุกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างยั่งยืน รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต สนับสนุนเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร อีกทั้งยังเป็นเส้นทางลัดในการเดินทาง และเป็นอีกเส้นทางเลี่ยงช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลักในช่วงเทศกาลที่มีปริมาณการจราจรคับคั่งอีกด้วย ทช. จึงได้ดำเนินการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย ปท.5021 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+000 (บริเวณสะพานเทพกุญชร 8) และไปสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 32+655 (บริเวณประตูระบายน้ำปากคลองแยก 1 ขวา) โดยมีรายละเอียดการก่อสร้าง ดังนี้
- ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 24+600 ดำเนินการขยายถนนเป็นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 7 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ไหล่ทางด้านซ้ายทาง กว้าง 2 เมตร ไหล่ทางด้านขวาทาง กว้าง 1.50 - 2 เมตร
- ช่วง กม.ที่ 24+600 ถึง กม.ที่ 32+655 ดำเนินการขยายถนนเป็นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 7 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ไหล่ทางด้านซ้ายทาง กว้าง 1.50 เมตร ไหล่ทางด้านขวาทาง กว้าง 1.50 - 2 เมตร และมีงานขยายสะพาน จำนวน 13 แห่ง พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าส่องสว่าง และสิ่งอำนวยความปลอดภัยตลอดสายทาง รวมระยะทางดำเนินการ 32.655 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 788.883 ล้านบาท