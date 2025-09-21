ทช.ตรวจทางลอดแยกศูนย์ราชการ ถนน ชร.1023 จ.เชียงราย สร้างคืบหน้า 26%

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ติดตาม งานก่อสร้างทางลอดและปรับปรุงถนนบริเวณแยกศูนย์ราชการ ถนนชร.1023 จ.เชียงราย คืบหน้า 26% กำชับ ป้องกันน้ำท่วมขับและจัดจราจรระหว่างก่อสร้าง คาดเสร็จปี 70
วันที่ 21 ก.ย. 68 นายมนตรี เดชาสกุลสม อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางลอด และปรับปรุงถนนบริเวณแยกศูนย์ราชการ บนถนนทางหลวงชนบทสาย ชร.1023 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งปัจจุบันสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 26 คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2570
โดยได้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมงานทางที่กำหนด และมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท พร้อมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างการก่อสร้าง รวมถึงแผนการดำเนินงานต่อไปในอนาคต
พร้อมทั้งได้มอบแนวทางและให้คำแนะนำแก่ผู้ควบคุมงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมให้บริหารจัดการระบบระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและผลกระทบต่อประชาชนในการสัญจร รวมไปถึงการบริหารจัดการจราจรในช่วงระหว่างก่อสร้าง ตลอดจนกำชับให้เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานและกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อที่โครงการดังกล่าวจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาและยกระดับระบบการคมนาคมในพื้นที่ให้กับประชาชนอย่างเต็มศักยภาพโดยเร็วต่อไป
สำหรับโครงการก่อสร้างดังกล่าว ได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นอุโมงค์ลอดทางแยก ขนาด 4 ช่องจราจร ไป - กลับ ความยาว 425.50 เมตร พร้อมงานปรับปรุงขยายสะพานข้ามแม่น้ำกก ให้มีช่องจราจรกว้างขึ้นตลอดความยาว 410 เมตร และงานปรับปรุงถนนบริเวณแยกศูนย์ราชการบนถนนทางหลวงชนบทสาย ชร.1023 รวมไปถึงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสาธารณูปโภคอื่น ๆ รวมระยะทางดำเนินการทั้งสิ้น 1.635 กิโลเมตร
ทั้งนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาคอขวด ช่วยบรรเทาการจราจรติดขัดบริเวณทางแยกหน้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บนถนนทางหลวงชนบทสาย ชร.1023 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยาน เชื่อมโยงการเดินทางทุกมิติให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยวในพื้นที่ รองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต และยกระดับมาตรฐานทางเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมการขนส่งอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีผู้บริหารทช.ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางลอด และปรับปรุงถนนบริเวณแยกศูนย์ราชการ บนถนนทางหลวงชนบทสาย ชร.1023 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายยงยุทธ์ เพ็งเมือง รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านดำเนินงาน) นายลิขิต ทิฐิธรรมเจริญ วิศวกรใหญ่ (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) กรมทางหลวงชนบท นายอดิเทพ ตีระมาศวณิช ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) กรมทางหลวงชนบท