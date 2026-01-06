xs
เปิดสัญจรแล้ว! ถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ดกว่า 11 กม. ช่วยแก้รถติดเขตเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมทางหลวงชนบทตัดถนนใหม่สาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด กว่า 11 กม.เสร็จสมบูรณ์ เปิดสัญจรแล้ว เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและช่วยแก้จราจรติดขัดในเขตเมืองได้ ยกระดับการเดินทางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเป็นรูปธรรม

นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า (ทช.) ขณะนี้กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด (ถนนทางหลวงชนบทสาย รอ.3073) ระยะทางรวม 11.19 กิโลเมตร (กม.) เสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถนนสายดังกล่าวเป็นการเพิ่มศักยภาพในด้านการคมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง ยกระดับการเดินทางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการบรรเทาการจราจรติดขัดในเขตเมือง ลดระยะเวลาในการเดินทาง รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม


โดยก่อนหน้านี้ ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปแล้วในช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 3+810 จากนั้น ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างโครงข่ายถนนสายดังกล่าวให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยได้ทำการก่อสร้างจากจุดเริ่มต้นโครงการฯ บริเวณ ทล.23 (ร้อยเอ็ด-เสลภูมิ) ช่วง กม.ที่ 3+810 ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ ทล.23 (ร้อยเอ็ด-มหาสารคาม) ช่วง กม.ที่ 11+193 รวมระยะทางดำเนินการ 7.383 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 569.700 ล้านบาท เพื่อพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในชุมชนเมืองให้เต็มศักยภาพ

โดยถนนสายนี้เป็นถนนตัดใหม่ก่อสร้างเป็นถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร มีเกาะกลางเป็นแบบกำแพงคอนกรีตแบ่งทิศทางจราจร/เกาะกลางแบบทาสีตีเส้น รวมถึงได้มีการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยอีกด้วย







