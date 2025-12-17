ทช.พร้อมสร้างถนน 4 เลน สาย ค "ผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก"งบกว่า 600 ล้านบาท คาดเสร็จในรปี 710

กรมทางหลวงชนบท เตรียมเดินหน้าสร้างถนน สาย ค ผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ งบกว่า 600 ล้านบาท เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับจราจรและ ความเจริญเติบโตของเมือง หนุนเศรษฐกิจการขนส่งและท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คาดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2571
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนน สาย ค ผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมทางถนนให้สมบูรณ์ เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับความเจริญเติบโตของชุมชนโดยรอบทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมไปถึง ช่วยลดปริมาณรถบรรทุกและมลภาวะที่เข้าสู่ตัวเมือง เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในบริเวณชุมชน เพิ่มศักยภาพด้านการเดินทางในอำเภอหล่มสักและพื้นที่โดยรอบ ตลอดจนช่วยรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การค้าการท่องเที่ยวในอนาคต
สำหรับ อำเภอหล่มสัก เป็นอำเภอที่มีขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าการเกษตรที่สำคัญ เป็นจุดพักรถและขนส่งสินค้าระหว่างภาคเหนือถึงภาคอีสาน อีกทั้งยังเป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ ทช. จึงได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการก่อสร้างถนน สาย ค ผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งปัจจุบัน ทช. อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2571 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 618.543 ล้านบาท โดยโครงการก่อสร้างถนนสายนี้ มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.ที่ 0+000 เชื่อมต่อกับ ทล.2466 กม.ที่ 10+389 และไปสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 5+107 เชื่อมต่อกับ ทล.2466 กม.ที่ 5+250 รวมระยะทางโครงการ 5.089 กิโลเมตร
โดยจะก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร ไป - กลับ กว้างช่องจราจร ช่องละ 3.50 เมตร มีไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 2.50 เมตร และด้านขวากว้าง 1.50 เมตร แบ่งทิศทางด้วยเกาะกลางถนนแบบกดเป็นร่องกว้าง พร้อมก่อสร้างทางแยกบริเวณจุดเริ่มต้นโครการ ทางแยกระดับพื้นดินจัดการจราจรแบบวงเวียนขนาด 2 ช่องจราจร และมีการก่อสร้างทางแยกจุดตัด บริเวณ กม.ที่ 0+486 ของ ทล.2011 และ กม.ที่ 1+615 ของ ทล.2008 เป็นการจัดการจราจรรูปแบบวงเวียนขนาด 2 ช่องจราจร รวมถึงจะมีการก่อสร้างสะพานในสายทาง จำนวน 2 แห่ง และมีการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการ เป็นทางแยกระดับพื้นดินรูปตัวที มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร รวมถึงปรับปรุงขยายช่องจราจรบนถนน ทล.2466 (ตั้งแต่ช่วง กม.ที่ 4+896 - กม.ที่ 5+600) สำหรับรถที่รอเลี้ยวขวาอีกด้วย
นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการฯ สอดคล้องกับความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด ในช่วงก่อนดำเนินการก่อสร้าง ทช. จึงได้มีการจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ครั้งที่ 1 และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย (MOU) ระหว่าง ทช. ผู้รับจ้าง และผู้แทนประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้มีการนำเสนอความเป็นมา ลักษณะของโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งได้มีการตอบข้อซักถาม รับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากผู้นำชุมชน ประชาชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้องประชุมสวนสาธารณะหนองแค อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์