BCPGผนึกORNศึกษาโครงการโซลาร์-แบตฯ หนุนอสังหาฯสู่ Smart & Sustainable Communities

BCPG จับมือ ORN ศึกษาความเป็นไปได้ลงทุนโครงการโซลาร์–แบตเตอรี่ ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดต้นทุนในระยะยาว ช่วยยกระดับอสังหาริมทรัพย์สู่ Smart & Sustainable Communities
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)หรือ BCPGและ บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)หรือ ORN ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ ในการลงทุนโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) มาใช้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดต้นทุนในระยะยาว และสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นรูปธรรม
นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการลงทุน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บีซีพีจี ไม่เพียงเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย แต่บริษัทยังมุ่งเน้นนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อรองรับความต้องการด้านพลังงานของผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บีซีพีจี มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยี ประสบการณ์ และการบริหารจัดการพลังงานในระดับภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการให้เกิดประสิทธิภาพทางพลังงาน ลดต้นทุนในระยะยาว และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับภาคธุรกิจ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ
“ความร่วมมือกับอรสิรินในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายการบริหารจัดการด้านพลังงานสะอาดโดยการผสานระบบโซลาร์เซลล์เข้ากับเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เข้าสู่ภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นโอกาสสำคัญของบีซีพีจีและอรสิริน ในการร่วมกันศึกษาการลงทุนด้านพลังงานสะอาดและโซลูชั่นพลังงานอัจฉริยะ เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย ควบคู่กับการสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล” นายชาญวิทย์กล่าว
นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ ORN กล่าวว่า ความร่วมมือกับบีซีพีจี โดยนำระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ มาร่วมศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์และเชิงเทคนิค เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าสาธารณูปโภค อาทิ ค่าไฟฟ้าทั้งในส่วนของผู้อยู่อาศัยและพื้นที่ส่วนกลาง พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่โครงการในเครืออรสิรินในระยะยาว สนับสนุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้สอดรับกับแนวโน้มการใช้พลังงานแห่งอนาคต
“ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการต่อยอดการพัฒนาโครงการของอรสิรินไปสู่แนวคิด Smart & Sustainable Communities ที่ผสานนวัตกรรม เทคโนโลยี และพลังงานทดแทน เพื่อสร้างระบบนิเวศด้านการอยู่อาศัย การทำงาน และการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” นายปรีดิกรกล่าว