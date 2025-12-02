GPSC ร่วมมือ Polytechnology-Huawei Digital Power มอบโซลูชันนวัตกรรมพลังงานสะอาด

GPSC จับมือ Polytechnology-Huawei Digital Power ขับเคลื่อนโซลูชันนวัตกรรมพลังงานสะอาดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ผ่านบริษัทในเครืออย่าง บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วมจำกัด (CHPP) ในฐานะพันธมิตรด้านพลังงานสะอาดที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนของกลุ่ม GPSC เดินหน้าขยายการเติบโตอย่างยั่งยืนและการพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด ด้วยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ บริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Huawei Digital Power และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ
นายเรืองพงษ์ เรืองหิรัญ ผู้จัดการทั่วไป ของ CHPP ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับ นางสาว อลิศา ทิพย์สุวรรณ รองประธานกรรมการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด และนายแจ็ค เจิ้นกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจพลังงานดิจิทัล (Digital Power) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อขับเคลื่อนการนำโซลูชันพลังงานหมุนเวียนขั้นสูงมาใช้ โดยเฉพาะ Smart PV Inverter และ ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems) เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของ CHPP ในการส่งมอบพลังงานที่สะอาด เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพสูง ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และขับเคลื่อนความยั่งยืนระยะยาว
นวัตกรรมพลังงานสะอาดด้วย AI
ความร่วมมือครั้งนี้ยังมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ในระบบพลังงานหมุนเวียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเสถียรภาพของการดำเนินงาน ฟีเจอร์ AI เช่น การคาดการณ์การผลิตไฟฟ้า การจัดการแบตเตอรี่แบบอัจฉริยะ การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ และการติดตามระบบแบบเรียลไทม์ผ่าน Energy Management Dashboard จะช่วยปรับปรุงความมั่นคงของระบบ ลดต้นทุนการดำเนินงาน และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ด้วยความร่วมมือในครั้งนี้ CHPP โพลีเทคโนโลยี และหัวเว่ย มุ่งมั่นส่งมอบโซลูชันพลังงานนวัตกรรมและมีคาร์บอนต่ำ ที่สร้างประโยชน์ให้แก่ลูกค้า คู่ค้า และชุมชนทั่วประเทศ โดยการผสานเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เข้ากับระบบพลังงานสะอาด ความร่วมมือนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ร่วมในการสร้างระบบพลังงานที่ยั่งยืนและยืดหยุ่นสำหรับประเทศไทย