"ลลิล พร็อพเพอร์ตี้" ฉลองศักราชใหม่ด้วยโปรโมชัน “เปิดปี เปิดโปร!” มอบส่วนลดสูงสุด 3 แสนบาท!

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ “LALIN” ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี’ ต้อนรับปีมะเมียมอบความปังรับบ้านใหม่ ด้วยโปรโมชัน “เปิดปี เปิดโปร!” มอบส่วนลดสูงสุด 300,000 บาท เมื่อซื้อบ้านเดี่ยว, ทาวน์โฮม และบ้านแนวคิดใหม่จากแบรนด์ต่างๆ ของ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ในราคาสุดคุ้มตั้งแต่ 2-10 ล้านบาท ประกอบด้วย ไลโอ (LIO), แลนซีโอ (LANCEO), บ้านลลิล และลลิล กรีนวิลล์ บ้านที่ปลูกบนพื้นฐานความยั่งยืน คัดสรรวัสดุรักษ์โลกได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากพาร์ทเนอร์แบรนด์ชั้นนำ พัฒนาขึ้นภายใต้มาตรฐาน Green Living Standard ยกระดับการอยู่อาศัยสู่สังคมคุณภาพส่งมอบสู่มือผู้บริโภค ผสานความโดดเด่นด้านดีไซน์ทั้งภายในและภายนอก จัดวางพื้นที่ใช้สอยให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าทุกตารางเมตร รองรับไลฟ์สไตล์ของทุกคนในครอบครัว พร้อมสวนสไตล์ฝรั่งเศสให้ได้ใช้ชีวิตอย่างรื่นรมย์ในทุกวัน ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
สิทธิพิเศษนี้ สำหรับผู้ที่จองภายในวันที่ 17-18 มกราคม 2569 พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 31 มกราคม 2569 เท่านั้น (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด.