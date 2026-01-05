GULFเดินเครื่องโรงไฟฟ้าSolar BESS 2โครงการ121MWเมื่อสิ้นปี68 ลั่นปีนี้จ่อCODโรงไฟฟ้าโซลาร์เพิ่ม6โรงรวม370MW

GULFเผยกัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี (GRE) เปิดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้า Solar BESS 2โครงการ รวมกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 121 เมกะวัตต์เมื่อวันที่ 31ธันวาคม2568 ชี้ปีนี้เตรียมCODโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมอีก 6โครงการรวมกำลังผลิต 370.6 เมกะวัตต์
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประเจ้าหน้าที่ บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) (GULF)เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทย่อยที่ GULF ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด (GRE) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Solar farms with battery energy storage system: Solar BESS) จำนวน 2 โครงการ รวมกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 121.0 เมกะวัตต์ (MW)(กำลังการผลิตติดตั้ง 288.7 เมกะวัตต์) และได้จ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทดังต่อไปนี้
1. บริษัท เอ็นเนอร์ยี เฟิร์ส จำกัด (EGF) เป็นผู้ดำเนินโครงการ Solar BESS กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 61.0 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้ง 146.5 เมกะวัตต์) ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์
2. บริษัท ดวงตะวันพลังงาน จำกัด (DTP) เป็นผู้ดำเนินโครงการ Solar BESS กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 60.0 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้ง 142.2 เมกะวัตต์) ตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยา
โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนภายใต้กลุ่ม GRE ที่ได้รับการคัดเลือกตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี2565-2573 สำหรับกลุ่มที่ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง กำหนดทยอย COD ระหว่างปี2567-2573 โดยมีอัตราจำหน่ายไฟฟ้าที่ 2.8331 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ตลอดอายุสัญญาการซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี
การพัฒนาโครงการดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายของประเทศและนโยบายของบริษัทฯ ในการผลักดันการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emissions) และมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2593 ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเพื่อเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและสนับสนุนการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
สำหรับปี 2568 บริษัทฯ ได้เปิด COD โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar farms) และ Solar BESS ครบทั้งหมด 7 โครงการตามแผน รวมกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 354.3 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้ง 596.7 เมกะวัตต์) เป็นที่เรียบร้อย
นอกจากนี้ในปี 2569 บริษัทฯ มีแผนเปิด COD โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มรวม 6 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 370.6 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวม 622.8 เมกะวัตต์) โดยแบ่งเป็นโครงการ Solar farms 4 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 244.6 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวม 321.3 เมกะวัตต์) และโครงการ Solar BESS อีก 2 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 126.0 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวม 301.7 เมกะวัตต์)