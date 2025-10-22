SUPER จับมือ NMB ลุยโซลาร์-แบตเตอรี่

"ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น " เซ็น MOU กับ NMB-Minebea Thai Ltd. (NMB) ร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไฟฟ้าติดตั้งร่วมกับแบตเตอรี่ หรือ Solar-Battery Energy Storage System (BESS) กำลังผลิตรวม 341.15 เมกะวัตต์ในพื้นที่ลพบุรีและบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฟากผู้บริหารเผยความร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญด้านการเพิ่มสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เพื่อบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions มั่นใจการร่วมมือผ่าน MSSP เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ NMB-Minebea Thai Ltd. (NMB) ร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งร่วมกับแบตเตอรี่หรือ Solar - Battery Energy Storage System (BESS) ในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี และบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำลังการผลิตติดตั้งรวม 341.15 เมกะวัตต์
ความร่วมมือระหว่าง SUPER และ NMB เกิดขึ้นเพื่อร่วมกันผลิตและใช้พลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านการผลิตและการส่งออกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ บริษัท SUPER และ NMB ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งใน 18 คู่ความร่วมมือที่เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ในงาน AZEC Progress Report 2025 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยมีองค์กรจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมลงนามรวม 18 คู่ อาทิ องค์กรจากประเทศ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย
“ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ SUPER ในการผลักดันพลังงานสะอาดและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในประเทศไทย ตลอดจนเป็นการตอกย้ำบทบาทของ SUPER ในฐานะผู้นำพลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งยังเป็นไปตามเป้าหมาย AZEC การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security)“ นายจอมทรัพย์ กล่าว