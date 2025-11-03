GULFแจงผลกระทบโครงการซื้อหุ้นคืนKBANK จ่อทยอยCODโรงไฟฟ้าโซลาร์ฯเพิ่มอีก6โครงการธ.ค.นี้

กัลฟ์ฯยันการลงทุนหุ้นธนาคารกสิกรไทยเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นซึ่งโครงการซื้อหุ้นคืนของธนาคารกสิกรไทย โดยบริษัทมีสิทธิซื้อหรือขายหุ้น KBANK แม้ว่าจะได้รับหนังสือขอความร่วมมืออย่าขายหุ้นที่ถืออยู่ก็ตาม เผยโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม “อีสาน คลีน เทค”กำลังผลิต 37.8เมกะวัตต์จ่ายไฟเข้าระบบแล้ว ยังเหลืออีก 6โครงการรวม 316.5เมกะวัตต์ที่จะทยอยCODในเดือนธันวาคมนี้
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯได้รับข้อชักถามจากผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อบริษัทฯ จากกรณีที่คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)หรือKBANKมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน และได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 โดยกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืนระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2569
อนึ่ง ในวันเดียวกัน ธนาคารฯ ได้มีหนังสือขอความร่วมมือมายังบริษัทฯ เพื่อขอความร่วมมือมิให้บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นของ
ธนาคารฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว
ดังนั้นบริษัทฯ ขอชี้แจงว่า การลงทุนในหุ้นของธนาคารกสิกรไทยของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มิได้มีการแต่งตั้งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการหรือฝ่ายบริหารของธนาคารฯ และมิได้มีส่วนในการบริหารจัดการหรือกำหนดนโยบายของธนาคารฯ รวมถึงนโยบายการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว
ดังนั้นการประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนของธนาคารฯ มิได้เป็นการจำกัดสิทธิของบริษัทฯ ในการซื้อหรือขายหุ้นของธนาคารฯแต่อย่างใด โดยธนาคารฯ ต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
นางสาวยุพาพิน กล่าวว่า บริษัท อีสาน
คลีน เทค จำกัด (ICT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 ผ่านบริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี
จำกัด ("GRE") และเป็นผู้ดำเนินโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (solar farms) ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 37.8 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้ง 49.8 เมกะวัตต์) ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)ไปเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยภายใต้กลุ่ม GRE ซึ่งได้รับการคัดเลือกตามระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in-Tarrif (FiT)ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มที่ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 มีกำหนดทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2567-2573
โดยในปี 2567 มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้เปิดดำนินการเชิงพาณิซย์แล้วจำนวน 5 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 295.0 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติตติดตั้ง 531.8 เมกะวัตต์) สำหรับปี 2568 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีกำหนดทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมอีก 7 โครงการ รวมกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 354.3 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้ง 596.8 เมกะวัตต์) โดยที่เหลืออีก 6 โครงการจะทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงเดือนธันวาคมของปีนี้