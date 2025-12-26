อินโนพาวเวอร์ ผนึกdepa -โพนิกซ์ นำร่องโครงการต้นแบบพลังงานสะอาดแบบบูรณาการ

อินโนพาวเวอร์ จับมือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ โพนิกซ์ ทำโครงการนำร่องติดตั้งระบบ Solar PPA ร่วมกับ ระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และ Energy Management Platform ที่ สนง.depa เพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ด้าน Smart Energyและความเป็นกลางทางคาร์บอน
นายอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ
บริษัท โพนิกซ์ จำกัด โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาโครงการต้นแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน ในพื้นที่สำนักงาน depa เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมาย Carbon Neutrality ขององค์กร ควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดและการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศ
โดยเริ่มโครงการนำร่องติดตั้งระบบ Solar PPA ขนาด 102.87 kWp (Kilowatt Peak) ร่วมกับ ระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) และ Energy Management Platform (EMS) ที่อาคารสำนักงานใหญ่ depa ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ คาดว่าโครงการต้นแบบนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของ depa ได้เฉลี่ย 10–15% ต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 63.6 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO₂e) ต่อปี ซึ่งจะทำให้อาคารสำนักงานใหญ่ depa เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านพลังงานอัจฉริยะ
โครงการนำร่องดังกล่าว เป็นการรวมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและดิจิทัลเข้าด้วยกันทั้งระบบ Solar PPA, BESS, EV Charger และ EMS เพื่อบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และจะถูกใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาโครงการอื่นๆ ในพื้นที่สำนักงาน depa ทั่วประเทศ และโครงการ Thailand Digital Valley เพื่อเดินหน้าสร้างระบบนิเวศด้านความยั่งยืนในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป