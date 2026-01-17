xs
เปิดสูตรแบรนด์ไทยแถวหน้า เติบโตสวน ศก. ยุค ‘Quality Shopping

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ผู้จัดการรายวัน 360 - เปิดสูตรลับแบรนด์ไทยแถวหน้า สร้างการเติบโตสวนภาวะเศรษฐกิจในยุค ‘Quality Shopping’ เผนกลยุทธ์การสร้างตัวตนและครองใจนักช้อปยุคใหม่บนอีคอมเมิร์ซ ด้วยคุณภาพ-ความเชื่อมั่น


ท่ามกลางความท้าทายจากสภาวะตลาดที่ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย และสมรภูมิอีคอมเมิร์ซที่แข่งขันกันอย่างดุเดือด แต่ ‘แบรนด์ไทย’ จำนวนไม่น้อยกลับสร้างปรากฏการณ์เติบโตสวนกระแส จนสามารถยืนหยัดและก้าวขึ้นเป็นผู้เล่นแถวหน้าได้อย่างน่าจับตา โดยเฉพาะในกลุ่มแฟชั่นและบิวตี้ที่ครองใจนักช้อปยุคใหม่ได้อย่างเหนียวแน่น สะท้อนจากอัตราการซื้อซ้ำและความภักดีต่อแบรนด์ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ปรากฏการณ์นี้คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค ‘Quality Shopping’ อย่างเต็มตัว ยุคที่ป้ายราคาไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดเพียงอย่างเดียว แต่ผู้บริโภคพร้อมจ่ายให้กับ ‘คุณภาพ’ และ ‘คุณค่า’ ตลอดจนให้การสนับสนุนแบรนด์ไทยที่เข้าใจไลฟ์สไตล์และบริบทความต้องการของพวกเขาได้อย่างแท้จริง

ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์1 ตอกย้ำเทรนด์นี้ด้วยสถิติที่ชี้ว่า ผู้บริโภคไทยให้ความไว้วางใจในการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 30 ปีขึ้นไป ที่นิยมซื้อสินค้าหมวดแฟชั่น เครื่องประดับ และสินค้าสุขภาพ ขณะที่กลุ่มกำลังซื้อสูงหันมาจับจ่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากเชื่อมั่นในมาตรฐานและประสบการณ์การช้อปปิงที่ได้รับ

สอดคล้องกับข้อมูลจากลาซาด้าในแคมเปญ 12.12 ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ายอดขายสินค้าแบรนด์บน LazMall เติบโตขึ้นถึง 51% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ภาพรวมดังกล่าวสะท้อนว่า อีคอมเมิร์ซได้กลายเป็นอีกช่องทางหลักที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ที่เชื่อถือได้


“อีคอมเมิร์ซ” จากช่องทางขาย สู่พื้นที่แห่งการสร้างแบรนด์
ในวันที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป อีคอมเมิร์ซจึงไม่ใช่เพียงช่องทางจำหน่ายสินค้า แต่คือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการสร้างตัวตนและขยายธุรกิจ โดยเฉพาะแบรนด์แฟชั่นที่ต้องอาศัยการสื่อสารที่ฉับไวและตอบโจทย์อินไซต์ลูกค้า แพลตฟอร์มอย่างลาซาด้าจึงทำหน้าที่เป็น ‘พื้นที่แห่งโอกาส’ที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพแบรนด์ไทยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสร้างการเติบโต ด้วยเครื่องมือทางการตลาดแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าไปจนถึงการวัดผลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อต่อยอดประสบการณ์ที่ดึงดูดนักช้อปต่อเนื่อง

นอกเหนือจากคุณภาพของสินค้าแล้ว ความสำเร็จของแบรนด์ไทยแถวหน้ายังเกิดจากการอยู่บนแพลตฟอร์มที่สามารถรักษามาตรฐานการให้บริการ พร้อมมอบความน่าเชื่อถือ และประสบการณ์พรีเมียมได้อย่างสม่ำเสมอในทุก touchpoint ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้แบรนด์ขยายตัวตน และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ข้อมูลจากเมกะแคมเปญล่าสุดของลาซาด้ายังพบว่า แบรนด์แฟชั่นผู้หญิงที่ติดอันดับขายดีที่สุดบนแพลตฟอร์มล้วนเป็นแบรนด์สัญชาติไทย ซึ่งมีปัจจัยความสำเร็จร่วมกันคือการสร้างสรรค์ ‘ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์’ ควบคู่กับ‘ความเข้าใจอินไซต์คนไทย’ อย่างลึกซึ้ง


กลยุทธ์สร้างดีมานด์ หัวใจความสำเร็จของแบรนด์ไทยแถวหน้า
กลยุทธ์สำคัญที่พาเหล่าแบรนด์ไทยประสบความสำเร็จในโลกอีคอมเมิร์ซ คือการสร้างความต้องการในตลาดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้วยการเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษหรือสินค้าลิมิเต็ด เพื่อสร้างความรู้สึกพิเศษ (Exclusivity) และแรงกระตุ้นการตัดสินใจ (Urgency) ควบคู่กับการรักษาความสดใหม่ของแบรนด์ เพื่อดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ สะท้อนผ่าน 3 แบรนด์ไทยที่เติบโตอย่างโดดเด่นบนลาซาด้า อาทิ

1. Endless Holiday: หนึ่งในแบรนด์แฟชั่นไทยที่มาแรงแห่งปี 2568 สร้างเอกลักษณ์ผ่านลวดลายและสีสันที่สดใหม่ สามารถรักษาฐานลูกค้าประจำได้อย่างแข็งแกร่ง และต่อยอดความสำเร็จด้วยการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ระดับโลกอย่าง Disney จนกวาดยอดขายกว่า 170 ล้านบาท ในปี 2568 ซึ่งสัดส่วนกว่า 95% มาจากช่องทางลาซาด้า
2. Rally Movement: แบรนด์ต้นแบบที่สร้างกระแส Sold Out ด้วยกลยุทธ์เปิดตัวสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟบนลาซาด้า ถือกำเนิด It-Bag ที่ครองใจนักช้อปอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำพลังของความลิมิเต็ดอิดิชั่นที่สามารถสร้างดีมานด์ได้อย่างทรงพลัง
3. YVIS: แบรนด์เครื่องประดับที่มัดใจกลุ่มเป้าหมายด้วยดีไซน์และคุณภาพพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้ เน้นความถี่ในการออกคอลเลกชันใหม่ให้ลูกค้าสนุกกับการเลือกซื้ออย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับการทำคอลแลบพิเศษกับแฟชั่นไอคอนเพื่อครองพื้นที่ Top of Mind ในใจลูกค้าอย่างต่อเนื่อง


แพลตฟอร์มพรีเมียม กับการสร้างการเติบโตในระยะยาว
เหตุผลที่แบรนด์ไทยชั้นนำเลือกเติบโตบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซพรีเมียม คือการเข้าถึงกลุ่มนักช้อปที่มีความตั้งใจซื้อสูง (High-intent shoppers) ซึ่งให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้า ความน่าเชื่อถือ และประสบการณ์ช้อปปิงจากแบรนด์แท้ที่วางใจได้ ขณะเดียวกัน แพลตฟอร์มพรีเมียมอย่างลาซาด้ายังมีฐานลูกค้าที่มีความภักดี และมีมูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ยต่อออเดอร์สูง (Average Order Value) ที่เปิดโอกาสให้แบรนด์สามารถต่อยอดมูลค่าผ่านสินค้าพรีเมียม บริการเสริม หรือการเปิดตัวคอลเลกชันลิมิเต็ดได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

นอกจากนี้ ลาซาด้ายังสร้างความแตกต่างผ่านการพัฒนาอีโคซิสเต็มที่ยกระดับประสบการณ์นักช้อปอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น 4 การันตี บน LazMall สร้างความเชื่อมั่นให้นักช้อป ของแท้-ส่งไว-คืนง่าย-สต็อกของพร้อมส่ง ตลอดจน AI Lazzie ที่คัดกรองและแนะนำสินค้าจากฐานข้อมูลหลายล้านรายการ ช่วยให้การตัดสินซื้อสะดวกและตรงใจยิ่งขึ้นผ่านแชตบอต
ขณะเดียวกัน โปรแกรมสมาชิกลาซาด้า ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าผ่านสิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก อาทิ คูปองส่วนลดเพิ่มเติม สิทธิพิเศษในวันเกิด และบริการลูกค้าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ซึ่งช่วยยกระดับประสบการณ์ช้อปสู่ความผูกพันและการกลับมาซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง

ในยุคที่ผู้บริโภคมองหาความคุ้มค่าในระยะยาวมากกว่าเพียงโปรโมชัน ความสำเร็จของแบรนด์ไทยจึงไม่ได้วัดจากยอดขายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่คือความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่นและรักษาฐานลูกค้าอย่างยั่งยืน
บทเรียนสำคัญสำหรับแบรนด์ในยุค Quality Shopping ไม่ใช่เพียงการ “ขายให้ได้” แต่คือการเลือกแพลตฟอร์มและกลยุทธ์ที่สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ แบรนด์ที่สามารถผสานจุดแข็งของสินค้า ความเข้าใจผู้บริโภค และการเลือกพาร์ทเนอร์อีคอมเมิร์ซที่เหมาะสม กำลังพิสูจน์ให้เห็นว่า สมรภูมิตลาดออนไลน์ยังเต็มไปด้วยโอกาสสำหรับแบรนด์ที่พร้อมก้าวสู่แถวหน้า และต่อยอดการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงในระยะยาว

