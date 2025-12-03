“ลาซาด้า” ดันสินค้าแบรนด์โตไม่หยุด คาดอีคอมเมิร์ซทะลุ 4.8 ล้านล้าน ค.ศ.2030

“ลาซาด้า” ขับเคลื่อนตลาดสินค้าแบรนด์โตต่อเนื่อง คาดมูลค่าอีคอมเมิร์ซทั่วภูมิภาค ทะยานสู่ 4.8 ล้านล้านบาทภายในปีค.ศ. 2030เปิดตัว ‘โปรแกรมสมาชิก’ เอาใจนักช้อปตัวยง อัดแน่นสิทธิประโยชน์รับ ‘12.12 เซลใหญ่ ส่งท้ายปี’
ลาซาด้า ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เผยผลการสำรวจล่าสุดซึ่งชี้ให้เห็นว่าภูมิภาคนี้กำลังมุ่งหน้าสู่ยุคของการช้อปออนไลน์ที่ให้ความสำคัญกับสินค้าแบรนด์แท้และคุณภาพเป็นปัจจัยหลัก (Authenticity-Driven eCommerce) โดยผู้บริโภคมองหาสินค้าแบรนด์และประสบการณ์ที่เชื่อถือได้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของลาซาด้าในการขับเคลื่อนประสบการณ์อีคอมเมิร์ซที่พรีเมียมยิ่งขึ้นผ่านสินค้าคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำ พร้อมเปิดตัว โปรแกรมสมาชิก (Membership Program) มอบสิทธิประโยชน์ทั้งด้านความคุ้มค่าและประสบการณ์ที่เหนือกว่า โดยจะเปิดให้บริการโปรแกรมสมาชิกใหม่นี้อย่างเต็มรูปแบบต้อนรับเทศกาล ‘12.12 เซลใหญ่ ส่งท้ายปี’
ตลาดสินค้าแบรนด์คุณภาพเติบโตต่อเนื่อง มูลค่าพุ่งสู่ 4.8 ล้านล้านบาท
รายงาน ‘The Rise of Virtual Mall Ecosystems in Southeast Asia’ โดย Cube Asia ชี้ให้เห็นว่า ผู้บริโภคมีความพิถีพิถันในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น (Intentional Purchases) โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจในแหล่งที่มา สะท้อนผ่านพฤติกรรมที่หันมานิยมสินค้าจากแบรนด์ที่ได้มาตรฐานมากกว่าการพิจารณาด้านราคาเพียงอย่างเดียว
เทรนด์ดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางของลาซาด้าที่มุ่งยกระดับวงการอีคอมเมิร์ซสู่ยุคของสินค้าแท้-แบรนด์คุณภาพ พร้อมประสบการณ์การช้อประดับพรีเมียม ซึ่งเป็นตลาดที่กำลังเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญ คาดว่าจะมีมูลค่าแตะ 4.8 ล้านล้านบาท (150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ภายในปี 2030 การเติบโตนี้ขับเคลื่อนโดยเครือข่ายแบรนด์ชั้นนำกว่า 170,000 แบรนด์ ทั้งในและต่างประเทศบนแพลตฟอร์มลาซาด้า
นอกจากนี้ รายงานยังระบุว่านักช้อปออนไลน์กว่า 90% ยินดีจ่ายในราคาที่สูงขึ้นเพื่อซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่เชื่อถือได้ ซึ่งตอกย้ำจุดแข็งของ LazMall ในการส่งมอบความมั่นใจและความคุ้มค่าเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เปิดตัว “โปรแกรมสมาชิก” อัดสิทธิประโยชน์พรีเมียม ตอบโจทย์สายช้อป
ข้อมูลจากแพลตฟอร์มลาซาด้าเผยว่า กลุ่มกำลังซื้อสูงยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยพบค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อผู้ใช้ (Average Revenue Per User) เพิ่มขึ้นถึง 70% สะท้อนถึงความพร้อมของฐานลูกค้าในการเดินหน้าโปรแกรมสมาชิก ขณะเดียวกันยังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์มในการดึงดูดและรักษาลูกค้าเซกเมนต์พรีเมียม ซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดหวังประสบการณ์ที่ดี สินค้ามีคุณภาพ ตลอดจนบริการที่ให้ความเชื่อมั่น เพื่อตอบโจทย์ความคุ้มค่าในระยะยาว
โปรแกรมสมาชิกของลาซาด้า เป็นโปรแกรมที่นำเสนอสิทธิประโยชน์แบบหลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมทั้งส่วนลดและบริการสุดพิเศษเฉพาะสมาชิก อาทิ คูปองส่วนลด สิทธิประโยชน์ในวันเกิด คูปองส่วนลดบริการ LazTravel ไปจนถึงการรับเงินคืนจาก LazCoins รวมถึงบริการลูกค้าแบบเอ็กซ์คลูซีฟตลอด 24 ชั่วโมง และอีกมากมาย ช่วยกระตุ้นการซื้อซ้ำและสร้างการมีส่วนร่วมของนักช้อปอย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกจะได้รับ 1 คะแนนต่อการใช้จ่ายทุก 1 บาท
นอกจากสร้างความภักดีต่อแบรนด์แล้ว โปรแกรมสมาชิกของลาซาด้ายังเป็นไปตามทิศทางของลาซาด้าที่มุ่งส่งมอบมาตรฐานการบริการระดับพรีเมียม ซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันกลยุทธ์สร้างการเติบโตของ LazMall ที่ขับเคลื่อนด้วยสินค้าแบรนด์ (Brand-led Strategy) พร้อมตอบรับเทรนด์ความต้องการของนักช้อปที่มองหาสินค้าแท้จากแบรนด์ชั้นนำ
เอาใจเหล่านักช้อปรับ “12.12 เซลใหญ่ ส่งท้ายปี”
ลาซาด้ามุ่งยกระดับประสบการณ์ช้อปปิงอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกสินค้าแบรนด์แท้ที่หลากหลายบน LazMall หรือโปรแกรมสมาชิกใหม่ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการรับแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปี พร้อมผลักดันการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนให้แก่แบรนด์และผู้ขายอย่างต่อเนื่องในช่วงเทศกาล
ขณะเดียวกัน นักช้อปจะได้เพลิดเพลินกับโปรโมชันส่วนลดจัดเต็มตลอดแคมเปญ ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม (เริ่ม 2 ทุ่ม) – 14 ธันวาคม 2568 โดยมีไฮไลต์ได้แก่ คูปองส่วนลดสูงสุด 10,000 บาท พร้อมด้วย LazFlash ลดสูงสุดถึง 90% และดีลสุดคุ้มจากแบรนด์ดัง ลดแรง 6 ชั่วโมงแรก เริ่ม 2 ทุ่ม – ตี 2