SJM จัดแสดงนิทรรศการปิกัสโซ “Picasso: Beauty and Drama” เป็นครั้งแรกของโลก รวบรวมผลงานต้นฉบับกว่า 140 ชิ้น ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

นิทรรศการ “Picasso: Beauty and Drama” ซึ่งจัดแสดงเป็นครั้งแรกของโลก โดย SJM Resorts, S.A. (“SJM”) ถือเป็นหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงาน “Art Macao: Macao International Art Biennale 2025” ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ณ โรงแรมแกรนด์ ลิสบัว พาเลซรีสอร์ท มาเก๊านิทรรศการนี้ร่วมจัดโดย SJM และ Museo Casa Natal Picasso ด้วยการสนับสนุนจาก Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamentos Museisticos y Culturalesและ Ayuntamiento de Málaga ซึ่งจะจัดแสดงต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ - 26 ตุลาคม 2568 โดยรวบรวมผลงานต้นฉบับของปาโบล ปิกัสโซ กว่า 140 ชิ้น ทั้งภาพวาด ภาพพิมพ์ เซรามิก ต้นฉบับที่เขียนด้วยลายมือ และภาพประกอบ ถ่ายทอดวิวัฒนาการของมุมมองเรื่อง “ความงาม” และ “ดราม่าแห่งชีวิต” ของปิกัสโซอย่างลึกซึ้ง เปิดมุมมองที่ใกล้ชิดถึงจิตวิญญาณของหนึ่งในศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20 อีกทั้งยังสะท้อนความมุ่งมั่นของ SJM ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของมาเก๊าผ่านกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม และขับเคลื่อนแนวคิด “Art + Tourism” เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนเหลียง ไหว มั่น (Leong Wai Man) ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมแห่งเขตปกครองพิเศษมาเก๊า กล่าวว่า “Art Macao เป็นเทศกาลศิลปะระดับนานาชาติที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นทั้งเวทีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และกลไกกระตุ้นการพัฒนานวัตกรรมของเมือง โดยความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกฝ่าย ความมุ่งมั่นของ SJM ในการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มีส่วนสำคัญในการเติมเต็มภูมิทัศน์ของมาเก๊าให้มีความหลากหลายและมีมุมมองในระดับนานาชาติอันเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลให้ชื่อเสียงด้านศิลปะของเมืองก้าวไกลในระดับโลก”“SJM รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้สานต่อการสนับสนุนงาน ‘Art Macao’ และร่วมมือกับรัฐบาลเขตปกครองพิเศษมาเก๊าในการผลักดันการพัฒนาด้านวัฒนธรรมของเมืองอย่างมีคุณภาพ” เดซี่ โฮ (Daisy Ho) กรรมการผู้จัดการของ SJM กล่าว “เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของการ ‘สร้างการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมผ่านการท่องเที่ยว’ เราจำเป็นต้องสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายและลุ่มลึก ซึ่งให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมทั้งกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติ นิทรรศการนี้เป็นตัวอย่างของความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่มีความหมาย และสอดคล้องกับความพยายามมาอย่างยาวนานของเราในการส่งเสริมมรดกและวัฒนธรรมจีน อีกทั้งยังสะท้อนถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมาเก๊าในฐานะเมืองที่ผสานวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันอย่างลงตัวและแสดงให้เห็นถึงบทบาทเชิงรุกของ SJM ในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านวัฒนธรรมของเมืองอย่างต่อเนื่อง”ภายใต้ธีม Art Macao 2025 “Hey, what brings you here?” นิทรรศการ “Picasso: Beauty and Drama” ถ่ายทอดพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของปิกัสโซตลอดช่วงเวลาของชีวิต ผ่านหลากหลายผลงานและสื่อ โดยเน้นมิติทางอารมณ์และสายสัมพันธ์ที่เขามีต่ออันดาลูเซีย(Andalusia) บ้านเกิดของเขา ผลงานเด่นของปิกัสโซมีมากมาย อาทิ“Figure in Striped Bodice” ภาพวาดเพื่อคู่รักของเขา, “Paloma with Doll, Black Background” ภาพเหมือนอันอ่อนโยนของลูกสาววัย 5 ขวบของเขา, “Knight and Horse” ผลงานเซรามิกชิ้นเอก และ “Painter with Brush and Model with Headscarf” การตีความใหม่ของห้องทำงานศิลปินนิทรรศการแบ่งออกเป็น 7 แกลเลอรีธีมหลัก ได้แก่:1. Beauty (ความงาม) – ท้าทายและตีความนิยามความงามแบบคลาสสิกขึ้นใหม่ ปิกัสโซเคยกล่าวไว้ว่า “ศิลปะ คือ คำโกหกที่งดงามที่สุด”2. Myths (ตำนาน) – นำเรื่องเล่าโบราณมาตีความใหม่ผ่านมุมมองร่วมสมัย สะท้อนแนวคิดของปิกัสโซที่ว่า “ศิลปินที่ดีเก่งในการลอกเลียนแบบ ในชณะที่ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ขโมย”3. Bulls (กระทิง) – สำรวจบทบาทเชิงสัญลักษณ์ของการสู้วัวกระทิงในอัตลักษณ์ของชาวสเปน และถ่ายทอดความรู้สึกของศิลปินที่มีต่อแผ่นดินเกิดของเขา4. Women (ผู้หญิง) – ยกย่องสตรีผู้มีอิทธิพลในชีวิตของปิกัสโซ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการหล่อหลอมการเดินทางทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ของเขา5. Ceramics (เซรามิก) – เน้นถึงการสำรวจงานเซรามิกของเขาในช่วงบั้นปลายชีวิต เปลี่ยนภาชนะธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลปะ ตามปรัชญาที่ว่า “เรียนรู้กฎให้แม่นและเชี่ยวชาญ เพื่อที่จะได้ทำลายมันแบบศิลปิน”6. Techniques (เทคนิค) – แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทดลองกับเทคนิคต่าง ๆ ทั้งการกัดกรด การพิมพ์ภาพ และสื่อผสม สะท้อนความคิดของเขาที่ว่า “ฉันมักจะทำในสิ่งที่ฉันยังทำไม่ได้ เพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าฉันจะทำมันได้อย่างไร”7. Top Ten – นำเสนอผลงาน 10 ชิ้นเด่นของปิกัสโซ ที่สะท้อนถึงอัจฉริยภาพทางศิลปะ ความผูกพันในครอบครัว ความรักในประเพณี และอารมณ์ขันอันเฉียบคมของปิกัสโซนิทรรศการปิดท้ายด้วยโซนกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ ที่ชวนให้ผู้ชมกลับมาสู่ธีมหลักของ Art Macao 2025 “Hey, what brings you here?” โดยเชิญชวนให้ก้าวจากการเป็นผู้ชมสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์และมีส่วนร่วมกับนิทรรศการ:• ห้องกระจก (Mirror Room): สะท้อนให้เห็นถึงภาพบิดเบี้ยว ซึ่งกระตุ้นถึงการรับรู้ของตนเอง และการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพของตนเอง หรือการวาดภาพร่วมกัน• คุณจะไปทางไหน (Where Are You Going?): การเดินทางเชิงสัญลักษณ์ผ่าน 4 เส้นทางชีวิต กระตุ้นให้ผู้เข้าชมกล้าทำตามหัวใจและความชื่นชอบของตัวเอง เช่นเดียวกับปิกัสโซตลอดเส้นทางการทำงานของเขารายละเอียดนิทรรศการวันที่: 20 กรกฎาคม – 26 ตุลาคม 2568เวลาเปิดทำการ: วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 11.00-19.00 น., วันศุกร์ เวลา 11.00-21.00 น., วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00-21.00 น., Last Admission 1 ชั่วโมงก่อนเวลาปิดทำการ, Guided Tours ในภาษาอังกฤษ จีนกวางตุ้ง และจีนกลางสถานที่: Shop 220, ชั้น 2, Grand Lisboa Palace Resort Macau (South Entrance)ค่าเข้าชม:Standard Admission• Adults: MOP298Concession Tickets• Students, children (ages 4–12), and seniors (age 65+): MOP238• Macau residents: MOP198• Hotel guests and SJM Supreme Card members: MOP238Family Packages• 1 adult + 1 child: MOP402• 2 adults + 1 child: MOP625• 2 adults + 2 children: MOP804Group Tickets• 25% discount for groups of 10 or more* Concession tickets are available exclusively at the on-site box office and are not valid for online purchases.Official Website: https://www.ticketing.sjmresorts.com/picasso-beauty-n-dramaดื่มด่ำศิลปะพร้อมอาหารชั้นเลิศและที่พักสุดหรูเพื่อเติมเต็มประสบการณ์แห่งโลกของงานศิลป์ ผู้เข้าชมสามารถลิ้มรสเมนูสุดพิเศษที่ได้แรงบันดาลใจจากสีสันและสไตล์ของปิกัสโซ ณ ห้องอาหารต่าง ๆ ภายใน Grand Lisboa Palace พร้อมเพลิดเพลินกับแพ็กเกจโรงแรมสุดพิเศษที่รวมที่พักสุดหรู พร้อมบัตรเข้าชมนิทรรศการ ผู้เข้าพักสามารถเลือกพักที่ Grand Lisboa Palace Macau, THE KARL LAGERFELD MACAU หรือ Palazzo Versace Macau โดยทุกแพ็กเกจประกอบด้วยบัตรเข้างาน “Picasso: Beauty and Drama” 2 ใบ และอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน พร้อมตัวเลือกอัปเกรด เช่น บริการรถโค้ชข้ามเขต ฮ่องกง-มาเก๊า, ตั๋วเรือ TurboJET หรือรถ ลีมูซีนแบบแชร์ โดยแพ็กเกจเริ่มต้นที่ 1,688++ MOP ต่อคืนแพ็กเกจ “Picasso: Beauty and Drama” ช่วงเวลาจอง: ตั้งแต่วันนี้ – 23 ตุลาคม 2568 ช่วงเวลาเข้าพัก: ตั้งแต่วันนี้ – 26 ตุลาคม 2568สิ่งที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ: – ที่พัก 1 คืน ณ Grand Lisboa Palace, THE KARL LAGERFELD MACAU, หรือ Palazzo Versace Macau – อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน ณ The Grand Buffet, The Book Lounge หรือ La Scala del Palazzo – บัตรเข้าชมนิทรรศการ “Picasso: Beauty and Drama” จำนวน 2 ใบBed and Breakfast Packageเริ่มต้น MOP1,688++ ต่อคืนBus Ticket Packageรวมบริการรถโค้ชข้ามเขต ฮ่องกง-มาเก๊า 1 เที่ยวสำหรับ 2 ท่านเริ่มต้น MOP1,738++ ต่อคืนShared Limousine Packageรวมบริการรถลีมูซีนจากฮ่องกง-มาเก๊า 1 เที่ยวสำหรับ 2 ท่านเริ่มต้น MOP1,838++ ต่อคืนFerry Ticket Packageรวมบริการเรือ TurboJET ไป-กลับ สำหรับ 2 ท่านเริ่มต้น MOP2,368++ ต่อคืน