“SJM” ชวนสัมผัสสุดยอดประสบการณ์การพักผ่อนเหนือระดับและลักชูรี่ที่สุดในมาเก๊า กับงาน "Experience Macao Roadshow in Thailand" 14-16 มิ.ย.นี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์

บริษัท เอสเจเอ็ม รีสอร์ท เอส.เอ. หรือ SJM Resorts (SJM) อาณาจักรโรงแรมและรีสอร์ทหรูครบวงจรชั้นนำระดับโลกของมาเก๊า เตรียมพร้อมเข้าร่วมงาน "Experience Macao Roadshow in Thailand" ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวรัฐบาลมาเก๊า (MGTO)ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายในงานได้นำเสนอประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษภายใต้แบรนด์ชื่อดังระดับโลกอย่าง ลิสบัว (Lisboa) พร้อมจัดแสดงให้ชาวไทยได้เห็นถึงความสวยงามที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของมาเก๊า ด้วยแนวคิด “Tourism+” เผยแพร่เสน่ห์อันหลากหลายของมาเก๊า ในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการพักผ่อนระดับโลก โดย SJM เตรียมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวเหนือระดับผ่านข้อเสนอสุดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นที่พักสุดหรู อาหารรสเลิศ สิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร และกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นต่าง ๆเต็มอิ่มตลอด 3 วันของการจัดงาน นอกจากผู้เข้าร่วมงานจะได้ร่วมกิจกรรมที่ MGTO จัดขึ้นแล้ว ยังสามารถร่วมลุ้นรางวัลสุดพิเศษที่ SJM เตรียมไว้ให้อีกมากมาย อาทิ ป้ายติดกระเป๋าเดินทางดีไซน์เก๋ จาก THE KARL LAGERFELD MACAU เป็นต้นพบกับการออกแบบบูธที่ผสมผสานองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของ Grand Lisboa Palace Resort Macau และ Grand Lisboa Macau ผนังที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องเขียนลวดลายและพื้นเลียนแบบทางเดินปูด้วยหินสไตล์โปรตุเกสอันเป็นเอกลักษณ์ของมาเก๊า สะท้อนถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมของตะวันออกและตะวันตกได้อย่างลงตัว โดยไฮไลท์ของงานนี้ SJM ได้นำโรงแรมชื่อดังในเครือที่หรูหราและครบวงจรที่สุด มาแนะนำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้สัมผัสกับการเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบในมาเก๊า ไม่ว่าจะเป็น Grand Lisboa Palace Macau โรงแรมหรูระดับห้าดาวพร้อมการการันตีจาก Forbes Travel Guide และโรงแรมสุดหรู 2 แห่ง ที่ได้รับแรงบันดาลใจและการออกแบบมาจากแบรนด์แฟชั่นชื่อดังระดับโลกอย่าง THE KARL LAGERFELD MACAU แห่งเดียวในโลก และ Palazzo Versace Macau โรงแรมหรูที่สะท้อนความเป็น House of Versace อย่างสมบูรณ์แบบ ที่ล่าสุดเพิ่งฉลองการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในมาเก๊า และถือเป็นโรงแรมแห่งแรกของแบรนด์ในเอเชียอีกด้วย นอกจากนี้ SJM ยังมีชื่อเสียงโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของอาหารรสเลิศ ทั้งอาหารจีนต้นตำรับและอาหารนานาชาติหลากหลาย รวมถึงกิจกรรมนันทนาการสุดพิเศษที่เตรียมไว้รอให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัส และเติมเต็มวันพักผ่อนของคุณได้อย่างน่าประทับใจสัมผัสสุดยอดอาหารท้องถิ่นต้นตำรับ และร้านระดับมิชลินสตาร์SJM มอบประสบการณ์ความอร่อยให้แก่เหล่านักชิมด้วยร้านอาหารที่หลากหลาย ตั้งแต่ร้านระดับมิชลินไปจนถึงร้านอาหารรสชาติต้นตำรับสไตล์มาเก๊าและเอเชีย ตอบโจทย์ทุกรสนิยมของผู้หลงใหลในการรับประทานอาหาร ไม่ว่าจะเป็น Don Alfonso 1890 กับอาหารอิตาเลียนแท้ระดับตำนาน ณ Palazzo Versace Macau, Mesa by José Avillez ร้านอาหารโปรตุเกสร่วมสมัยที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนดัง ณ The Karl Lagerfeld Macau, Chalou ชวนย้อนรำลึกรสชาติของติ่มซำแบบดั้งเดิม ณ Grand Lisboa Palace Macau, หรือจะเป็น The Grand Buffet ที่พร้อมเสิร์ฟอาหารจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้ลิ้มลอง ณ Grand Lisboa Palace Macau นอกจากนี้ ณ Grand Lisboa Macau ยังมีร้านอาหารโด่งดังมากมาย อาทิ Robuchon au Dôme ซึ่งถือได้ว่าเป็นร้านอาหารเพียงแห่งเดียวในมาเก๊าที่ได้มิชลิน 3 ดาว ต่อเนื่องยาวนานถึง 16 ปี, ร้านอาหารจีนร่วมสมัยและติ่มซำอย่าง The 8 ก็มาพร้อมดีกรีมิชลิน 2 ดาว รวมไปถึงสุดยอดร้านสเต็ก The Kitchen ที่ได้รับการจัดอันดับ Diamond Rating จาก Black Pearl Restaurant Guide เป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน ปิดท้ายด้วย Jai Alai Oceanusที่มาพร้อมร้านอาหารรสชาติต้นตำรับอีกมากมายให้เลือกสรร รวมไปถึงร้านบุฟเฟ่ต์ Jai Alai Buffetประสบการณ์การพักผ่อนที่หลากหลายสำหรับทุกวัยSJM พร้อมส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายสำหรับทุกเพศ ทุกวัย และทุกรสนิยม ล่าสุดมาพร้อมนิทรรศการแบบอินเตอร์แอคทีฟ “Moomin Wonderful Encounter - Joyous Adventure in Macau”ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 มอบความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยฉากMoominvalley สุดคลาสสิก และมื้ออาหารในคอนเซปต์ Moomin ให้ทุกคนได้อิ่มอร่อยและสนุกกับการถ่ายภาพ พร้อมเลือกช้อปสินค้าที่ระลึกจาก Moomin ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: https://www.grandlisboapalace.com/tc/arts-n-events/moomin-wonderful-encounterนอกจากนี้ “SJM x Macau Cruise” อีกหนึ่งประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ล่าสุด ที่ชวนมาผจญภัยผ่านการเดินทางทั้งทางเรือและทางบก ชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองของมาเก๊าสนุกได้ทั้งครอบครัวกับ “Martial Arts Arena” สนามแห่งการต่อสู้ที่นำเสนอประสบการณ์ศิลปะการต่อสู้แบบจีนโบราณ โดยใช้เทคโนโลยีแบบเสมือนจริงเข้ามาปฏิสัมพันธ์ ทำให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมและสนุกสนานกับความท้าทายต่าง ๆ ของศิลปะการต่อสู้แบบจีน และ “ AI Wonderland” ดินแดนมหัศจรรย์ที่จะพาไปพบกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี AI ผ่านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงและเกมที่สามารถโต้ตอบได้ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ควบคู่ความบันเทิงด้วยเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ สู่มาเก๊าถึง 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ จึงไม่น่าแปลกใจที่นักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมากเลือก "อัปเกรด" วันหยุดสุดสัปดาห์ให้กลายเป็นวันพักผ่อนสั้น ๆ ที่มาเก๊า SJM ขอมอบ 3 ข้อเสนอสุดพิเศษในการจองที่พักสุดหรูอาหารรสเลิศ และความบันเทิงแบบไร้ขีดจำกัด ซึ่งเปิดให้จองจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2567 และเข้าพักได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้แก่แพ็กเกจ Joyous Family: ห้องพักหรูที่ Grand Lisboa Palace Macau 1 คืน ราคาเริ่มต้น 6,300 บาท, บัตรครอบครัว 4 ใบ สำหรับเข้าชม “Martial Arts Arena” หรือ “AI Wonderland” และเครดิตรับประทานอาหาร 300 MOP หากเข้าพักในวันเสาร์จะได้รับคูปองเข้าร่วมกิจกรรม "SJM x Macau Cruise" และบริการรถshuttle bus รับส่งสนามบิน รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.grandlisboapalace.com/tc/offers/joyous-family-packageแพ็กเกจ Family Vacation: ห้องพักหรูที่ THE KARLLAGERFELD MACAU 1 คืน ราคาเริ่มต้น 9,000 บาท, บัตรครอบครัว 4 ใบ สำหรับเข้าชม “Martial Arts Arena” หรือ “AI Wonderland” และเครดิตรับประทานอาหาร 300 MOP หากเข้าพักในวันเสาร์จะได้รับคูปองเข้าร่วมกิจกรรม "SJM x Macau Cruise" และบริการรถshuttle bus รับส่งสนามบิน รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.grandlisboapalace.com/tc/offers/family-vacation-packageแพ็กเกจ Palazzo Versace Macau Experience:สำหรับห้องพักหรูที่ Palazzo Versace Macau 1 คืน ราคาเริ่มต้น 12,160 บาท, เซ็ตอาหารเช้าและของว่างยามบ่ายสำหรับ 2 ท่านที่ "La Scala del Palazzo" หากพักในห้องสวีท จะได้รับสิทธิ์เครื่องดื่มไม่จำกัดและเซ็ตอาหารว่างสำหรับ 2 ท่าน ที่ "Don Alfonso 1890" สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.grandlisboapalace.com/tc/offers/pvm-experience-packageสิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าชมงาน Experience Macao Roadshow in ThailandSJM ร่วมสนับสนุนการจับรางวัลภายในงานด้วยของรางวัลสุดพิเศษมาให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมลุ้นกันมากมาย อาทิ บัตรรับประทานอาหารและส่วนลดสินค้า เพียงลงทะเบียนเป็นสมาชิก SJM Supreme Card ภายในงาน รับสิทธิ์ปลดล็อคโบนัสสำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรกพร้อมด้วยสิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก และของที่ระลึกสุดลิมิเต็ด นอกจากนี้ลูกค้าที่มาเยี่ยมบูธ SJM และร่วมทำแบบสำรวจออนไลน์ จะได้รับป้ายติดกระเป๋าเดินทางดีไซน์เก๋ จาก THE KARL LAGERFELD MACAU อีกทั้งยังสามารถพบกับ 'Sam the Rooster' มาสคอตสุดน่ารักของ SJM ที่จะมาปรากฏตัวสร้างสีสันภายในงานนี้อีกด้วยสนับสนุนการขยายตลาดต่างประเทศของรัฐบาลมาเก๊าSJM เป็นผู้พัฒนาและผู้ให้บริการอาณาจักรโรงแรมและรีสอร์ทหรูครบวงจรชั้นนำระดับโลกของมาเก๊า ที่ได้ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 60 ปี บริษัทฯ มุ่งมั่นให้บริการทางด้านที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร บริการชั้นเยี่ยม อาหารรสเลิศ และกิจกรรมสนุกสนานมากมาย ทั้งนี้ SJM ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนรัฐบาลมาเก๊ามาอย่างต่อเนื่อง ในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้มีโอกาสมาสัมผัสเสน่ห์อันหลากหลายผ่านการดำเนินนโยบาย "Tourism+” ส่งเสริมภาพลักษณ์ของ มาเก๊าในฐานะ "ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการระดับโลก" พร้อมข้อเสนอสุดคุ้มและกิจกรรมมากมาย