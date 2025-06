SJM ร่วมงานโรดโชว์ “Experience Macao” ในไทย เปิดมุมมองใหม่สู่เสน่ห์การท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยสีสันของมาเก๊า

มาเก๊า, 4 มิถุนายน 2568 – เอสเจเอ็ม รีสอร์ท เอส.เอ. (SJM Resorts, S.A. หรือ “SJM”) ประกาศเตรียมเข้าร่วมงานโรดโชว์ “Experience Macao” ภายใต้ธีม “Macao Wonder” (มาเก๊าเมืองมหัศจรรย์) ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวรัฐบาลมาเก๊า (MGTO) อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 6 ถึง 8 มิถุนายนนี้ ณ สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของการท่องเที่ยวมาเก๊าในรูปแบบ “Tourism+” อันครอบคลุมทั้งวัฒนธรรม ความบันเทิง อาหาร การพักผ่อน และประสบการณ์สุดพิเศษด้านการบริการที่ SJM พร้อมนำเสนอแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนสื่อมวลชนในประเทศไทยนอกจากนี้ SJM ยังจะเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาและงานพบปะพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Travel Mart) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เพื่อสร้างเครือข่ายเชิงธุรกิจและขยายความร่วมมือกับภาคการท่องเที่ยวของไทยในระดับสากลภายในงานโรดโชว์ SJM เตรียมขนทัพแพ็กเกจที่พักสุดหรูและชุดของขวัญลิมิเต็ดอิดิชั่นมามอบให้ผู้เข้าร่วมงานโดยเฉพาะ พร้อมกันนี้ ผู้เข้าชมงานยังมีโอกาสลุ้นรับรางวัลใหญ่มากมายจากการจับสลากสุดตื่นเต้นที่จัดโดย MGTO ซึ่งรวมถึงทริปเยือนมาเก๊า ที่ผู้โชคดีจะได้สัมผัสกับข้อเสนอสุดพิเศษจาก SJM อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การลิ้มลองอาหารระดับมิชลินสตาร์ ดื่มด่ำกับศิลปะและวัฒนธรรมอันมีชีวิตชีวา เพลิดเพลินกับกิจกรรม “สาระบันเทิงเพื่อการเรียนรู้” (edu-tainment) สำหรับทุกคนในครอบครัว และผ่อนคลายกับทรีตเมนต์สปาสุดหรู ณ แกรนด์ ลิสบัว พาเลซ รีสอร์ท มาเก๊า (Grand Lisboa Palace Resort Macau) และ โรงแรมแกรนด์ ลิสบัว มาเก๊า (Grand Lisboa Macau)ชวนทุกท่านมาสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ของมาเก๊า ณ โรงแรมแกรนด์ ลิสบัว, แกรนด์ ลิสบัว พาเลซ Grand Lisboa, Grand Lisboa Palace และ ตลาดกัมเป็ก (Kam Pek Market) แลนด์มาร์คด้านอาหารและวัฒนธรรมแห่งใหม่บนถนนซานหม่าโหล่ว (San Ma Lo) ในฐานะผู้บุกเบิกด้านศาสตร์แห่งการรับประทานอาหาร SJM ภูมิใจนำเสนอทางเลือกที่หลากหลาย ตั้งแต่อาหารระดับดาวมิชลิน อาหารฝรั่งเศสชั้นเลิศ อาหารกวางตุ้งรสชาตินุ่มลึกและสร้างสรรค์ อาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมียม ไปจนถึงอาหารสตรีทฟู้ดต้นตำรับของมาเก๊า เชิญชวนนักชิมทุกท่านมาค้นพบเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของมาเก๊า เมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์ด้านอาหารจาก UNESCOหอศิลป์แกรนด์ ลิสบัว พาเลซ (Grand Lisboa Palace Art Gallery) แกลเลอรีศิลปะและวัฒนธรรมถาวรแห่งใหม่ล่าสุด ซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการ Grand Lisboa Palace เปิดประตูต้อนรับผู้มาเยือนให้ได้สัมผัสมิติทางศิลปะที่ลึกซึ้งและเรื่องราวทางวัฒนธรรมอันยาวนานของมาเก๊านิทรรศการเปิดตัวภายใต้ชื่อ “The Lisboa, Stories of Macau” ถ่ายทอดเสน่ห์ของมาเก๊าผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการผสมผสานระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกที่หล่อหลอมเมืองนี้มายาวนานนับศตวรรษ ผู้เข้าชมจะได้เพลิดเพลินกับการจัดแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟที่น่าดึงดูดใจ ซึ่งเล่าเรื่องราวกว่า 500 ปีของมาเก๊า ผ่านบุคคลสำคัญ สถานที่ในตำนาน และขนบธรรมเนียมที่เป็นรากฐานของเอกลักษณ์ท้องถิ่น นอกจากนี้ แกลเลอรียังนำเสนอ “The Lisboa Collection” ซึ่งเป็นชุดนิทรรศการหมุนเวียนตามธีมต่าง ๆ โดยนิทรรศการแรกในชุดนี้คือ “Chinese Treasure: Qing Dynasty Court Art” ซึ่งจัดแสดงผลงานชั้นเลิศจากราชสำนักจีนสมัยราชวงศ์ชิง คัดสรรมาจากคอลเลกชันของ SJM และ Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, S.A. (STDM) มรดกศิลป์อันล้ำค่าที่สะท้อนความวิจิตรตระการตาและความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมจีนโบราณในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมนี้ SJM จะให้การสนับสนุนงาน Art Macao: Macao International Art Biennale 2025 ซึ่งจัดโดยสำนักงานกิจการวัฒนธรรมแห่งรัฐบาลเขตบริหารพิเศษมาเก๊า โดย SJM จะนำเสนอนิทรรศการระดับโลกครั้งแรกในมาเก๊า เพื่อเสริมสร้างความมีชีวิตชีวาทางวัฒนธรรมและศิลปะของเมือง ภายใต้ธีม “Hey, what brings you here?” เทศกาลศิลปะนานาชาตินี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางศิลปะระดับนานาชาติ และจัดแสดงความสำเร็จของการศึกษาด้านศิลปะของมาเก๊าและชุมชนสร้างสรรค์ในท้องถิ่นSJMขอนำเสนอประสบการณ์รูปแบบใหม่ที่ผสานความรู้และความบันเทิงเข้าด้วยกันอย่างลงตัวภายใต้แนวคิด “Edu-tainment” เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวที่มองหากิจกรรมท่องเที่ยวที่ให้ทั้งความสนุกและสาระไปพร้อมกันภายในโรงแรมแกรนด์ ลิสบัว พาเลซ (Grand Lisboa Palace) ผู้เข้าชมจะได้พบกับสองโซนกิจกรรมแบบอินเทอร์แอคทีฟ ได้แก่AI Wonderland ดินแดนมหัศจรรย์ที่นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นสูงมาผสมผสานเข้ากับความบันเทิงได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจและ Martial Arts Arena โซนที่ถ่ายทอดจิตวิญญาณและแก่นแท้ของวัฒนธรรมจีนผ่านศิลปะการต่อสู้อันทรงพลัง นอกจากนี้ GLP Arte ยังมอบโอกาสให้ทุกคนในครอบครัวได้ร่วมสัมผัสโลกแห่งศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านเวิร์กช็อปหลากหลาย ทั้งในธีมศิลปะ งานเทศกาล และประเพณีท้องถิ่น ที่เปิดโอกาสให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ร่วมกันGrand Lisboa Palace พร้อมมอบประสบการณ์การพักผ่อนอย่างเหนือระดับ สำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวาย และเติมพลังให้ร่างกายและจิตใจ ที่นี่เป็นที่ตั้งของสปาระดับห้าดาวที่ได้รับการรับรองจาก Forbes Travel Guide ถึง 3 แห่ง ได้แก่ The Spa at Grand Lisboa Palace, The Spa at THE KARL LAGERFELD และ The SPA at Palazzo Versace Macau โดยแต่ละแห่งนำเสนอการดูแลผิวพรรณด้วยทรีตเมนต์ชั้นเลิศ ภายใต้บรรยากาศแสนผ่อนคลาย เพื่อคืนความสดชื่นและความสมดุลจากภายในดื่มด่ำกับประสบการณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ ณ โรงแรมหรูที่มีเอกลักษณ์สามแห่งภายในแกรนด์ ลิสบัว พาเลซ ได้แก่ โรงแรมแกรนด์ ลิสบัว พาเลซ มาเก๊า ที่ได้รับรางวัลห้าดาวจาก Forbes Travel Guide, โรงแรม THE KARL LAGERFELD MACAU แห่งเดียวในโลก และ โรงแรม Palazzo Versace Macau แห่งแรกในเอเชีย SJM ได้เปิดตัวข้อเสนอห้องพักราคาพิเศษจำนวนจำกัดสำหรับงานโรดโชว์นี้โดยเฉพาะรับของขวัญพิเศษมูลค่า 8,100 บาท เมื่อเช็คอินเข้าพัก โดยจองห้องพักพร้อมอาหารเช้าหรือแพ็กเกจท่องเที่ยวที่กำหนดผ่านพันธมิตรที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของ SJM ได้แก่: บริษัท ท็อป ฮอลิเดย์ - พี แอนด์ อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท เบสท์ แทรเวล เซอร์วิส จำกัด, บริษัท มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด, และ บริษัท ธกูลจันทร์ ไนซ์ ฮอลิเดย์ ดิสคัฟเวอรี่ กรุ๊ป จำกัด ของขวัญดังกล่าวประกอบด้วยคูปองรับประทานอาหารและช้อปปิ้ง รวมถึงบัตรเข้าชมโซนประสบการณ์ตามธีมต่างๆ จองทริปในฝันของคุณภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2568 สำหรับการเข้าพักระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2568!ขณะเดียวกัน สามารถจองผ่านเว็บไซต์ทางการของ SJM เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากแพ็กเกจโรงแรมสุดพิเศษของเรา เหมาะสำหรับการสร้างความทรงจำอันน่าจดจำของครอบครัว การผจญภัยด้านอาหาร หรือวันหยุดพักผ่อนตีกอล์ฟสุดหรู• แพ็กเกจ Joyous Family ราคาเริ่มต้นคืนละ 4,970 บาท++ ประกอบด้วย:o ห้องพักสุดหรู ณ โรงแรมแกรนด์ ลิสบัว พาเลซ มาเก๊า, THE KARL LAGERFELD MACAU หรือ Palazzo Versace Macauo บัตรเข้าชม AI Wonderland และ Martial Arts Arena สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และเด็ก 2 ท่าน (อายุ 5 ถึง 8 ปี)• แพ็กเกจ Palazzo Versace Macau Experience ราคาเริ่มต้นคืนละ 11,690 บาท++ ประกอบด้วย:o ห้องพักสุดหรู ณ โรงแรม Palazzo Versace Macauo อาหารเช้าทุกวันสำหรับ 2 ท่าน ณ ห้องอาหาร La Scala del Palazzoo ชุดน้ำชายามบ่ายสำหรับ 2 ท่าน ณ ห้องอาหาร La Scala del Palazzo ในวันเช็คอิน (ต่อการเข้าพัก)• แพ็กเกจ THE KARL LAGERFELD Experience ราคาเริ่มต้นคืนละ 10,880 บาท++ ประกอบด้วย:o ห้องพักสุดหรู ณ โรงแรม THE KARL LAGERFELD MACAUo อาหารเช้าทุกวันสำหรับ 2 ท่าน ณ The Book Loungeo ชุดน้ำชายามบ่ายสำหรับ 2 ท่าน ณ The Book Lounge ในวันเช็คอิน (ต่อการเข้าพัก)• แพ็กเกจ Golf Experience ราคาเริ่มต้นคืนละ 10,880 บาท++ ประกอบด้วย:o ห้องพักสุดหรู ณ โรงแรมแกรนด์ ลิสบัว พาเลซ มาเก๊า, THE KARL LAGERFELD MACAU หรือ Palazzo Versace Macauo ค่ากรีนฟี 18 หลุม ณ สนาม Macau Golf and Country Club สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ในวันถัดจากวันเช็คอิน (ไม่รวมรถกอล์ฟและแคดดี้)o บริการรถกอล์ฟแบบใช้ร่วมกันฟรี และบัตรรับประทานอาหารมูลค่า 200 MOP (ประมาณ 810 บาท) สำหรับ Macau Golf and Country Club ต่อผู้เล่นในวันธรรมดา (ไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)o บริการรถลีมูซีนรับส่งฟรีSJM มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนการจับรางวัลของ MGTO เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้ลุ้นรับรางวัลสุดวิเศษมากมาย รวมถึง “แพ็กเกจ Joyous Family” และ “แพ็กเกจ Palazzo Versace Macau Experience” มาร่วมกิจกรรมที่บูธ SJM เพื่อรับของขวัญสุดพิเศษ และพบกับ “แซม เดอะ รู้สเตอร์ (Sam the Rooster)” มาสคอตไก่นำโชคสุดน่ารักของ SJM!เป็นเวลากว่าหกทศวรรษที่ SJM ได้หยั่งรากลึกในมาเก๊า สร้างสรรค์ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองมรดกทางวัฒนธรรมอันรุ่มรวยและหลากหลายของเมือง ในงานโรดโชว์ครั้งนี้ SJM จะนำเสนอข้อเสนอ “Tourism+” ที่หลากหลายของมาเก๊า โดยเน้นย้ำถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีที่สุดและสถานะของมาเก๊าในฐานะ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและสันทนาการระดับโลก” SJM มุ่งหวังที่จะให้การสนับสนุนโครงการริเริ่มด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษมาเก๊าอย่างแข็งขันต่อไปในอนาคต