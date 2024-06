SJM พาสัมผัสการท่องเที่ยวมาเก๊าแบบไฮเอนด์ ในงาน "Experience Macao Roadshow in Bangkok, Thailand" นำเสนอประสบการณ์สุดลักชูรี่ด้วยโรงแรมหรูแบรนด์ดังระดับโลก

ปิดฉากอย่างสวยงามสำหรับงาน "Experience Macao Roadshow in Bangkok, Thailand" จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวรัฐบาลมาเก๊า (MGTO) โดยงานนี้ บริษัท เอสเจเอ็ม รีสอร์ท เอส.เอ. หรือ SJM Resorts (SJM) อาณาจักรโรงแรมและรีสอร์ทหรูครบวงจรชั้นนำระดับโลกของมาเก๊า ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกทัพความพิเศษมาเสิร์ฟให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอแพ็กเกจที่พักหรูสุดพิเศษ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร อาหารชั้นเลิศ และกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น เพื่อเปิดประสบการณ์การเดินทางอันแสนพิเศษ สอดคล้องกับแนวคิด “Tourism+” ที่เผยแพร่เสน่ห์อันหลากหลายของมาเก๊าในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการพักผ่อนระดับโลก โดยได้รับความสนใจและตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้เข้าเยี่ยมชมงาน ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯภายในพิธีเปิดงานมีแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ มาเรีย เฮเลน่า เดอ เซนน่า เฟอร์นันเดส ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า, จิราณี พูนนายม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออก, ธนพล ชีวรัตนพร อุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA), แซม เล่ย กรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมการค้าและการลงทุนมาเก๊า, อุรชา จักรธรานนท์ ผู้จัดการทั่วไป การท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทย และ แคเรน ลี รองประธานฝ่ายเดสทิเนชั่นมาร์เกตติ้ง บริษัท เอสเจเอ็ม รีสอร์ท เอส.เอ. เป็นต้นนอกจากผู้เข้าร่วมงานจะเห็นถึงความสวยงามอันโดดเด่นของมาเก๊าผ่านกิจกรรมที่สะท้อนถึงไลฟ์สไตล์อันหลากหลายและเต็มเปี่ยมไปด้วยสีสันแล้ว ทาง SJM ยังได้หยิบยกความเป็น Grand Lisboa Palace Resort Macau และ Grand Lisboa Macau มาออกแบบภายในบูธ ซึ่งได้ตกแต่งสไตล์ชิโนโปรตุกีสอันเป็นเอกลักษณ์ของมาเก๊าได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยมีผู้สนใจเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรม และถ่ายรูปกับมาสคอตสุดน่ารักของ SJM อย่าง “Sam the Rooster” กันที่บูธเป็นจำนวนมาก ร่วมด้วยไฮไลท์ข้อเสนอสุดพิเศษอย่างแพ็กเกจที่พัก 3 โรงแรมหรู ได้แก่ Grand Lisboa Palace Macau, THE KARL LAGERFELD MACAU และ Palazzo Versace Macau พร้อมกับอาหารรสเลิศจากหลากหลายสัญชาติ และกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่คัดสรรมาสำหรับแขกคนสำคัญอย่างครอบคลุมทุกเพศทุกวัยอีกด้วยSJM ในฐานะหนึ่งในตัวแทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายใหญ่ของมาเก๊า มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวมาเก๊าให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยมากยิ่งขึ้น ผ่านแนวคิด Tourism+ โดยนำเอาการท่องเที่ยวมาผสานเข้ากับสิ่งที่มีชื่อเสียงของมาเก๊าไม่ว่าจะเป็น อาหาร รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว รวมถึงความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้มาเยือน อีกทั้งยังเป็นการเปิดช่องทางเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศต่อไปในอนาคต