“Space & Time Cube+” บุกพัทยา ตั้งเป้าแลนด์มาร์กใหม่ด้านการท่องเที่ยวเชิงดิจิทัล ชวนสัมผัสประสบการณ์โลกเสมือนจริงที่ “Space & Time Cube+” นิทรรศการเมตาเวิร์สสุดฮิตจากจีน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 แบรนด์ประสบการณ์เมตาเวิร์สเชิงอินเทอร์แอกทีฟ “Space & Time Cube+” เปิดตัวสาขาใหม่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา นับเป็นสาขาที่สองในประเทศไทย หลังจากเปิดตัวสาขาแรกที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา การขยายสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญเชิงกลยุทธ์ของแบรนด์ดังกล่าวในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงดิจิทัลในไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวในพิธีเปิดว่า “วันนี้ เรามิได้เป็นเพียงพยานในการเปิดตัวศูนย์ประสบการณ์เทคโนโลยีและวัฒนธรรมแห่งหนึ่งเท่านั้น แต่ยังเป็นอีกก้าวสำคัญที่ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมต่อสายตาชาวโลก ในอดีตที่ผ่านมาการท่องเที่ยวไทยโดดเด่นด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมอันงดงาม แต่ในอนาคต เราต้องก้าวให้ทันโลกผ่านการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้ง”
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี
“ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นทีมงานนานาชาติอย่าง ‘Space & Time Cube+’ นำเทคโนโลยีแบบImmersive ระดับแนวหน้าของโลกมายังประเทศไทย จากกรุงเทพฯ สู่พัทยา สิ่งที่พวกเขานำเสนอไม่เพียงช่วยเติมเต็มแผนที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย แต่ยังทำให้ทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมเปิดรับนวัตกรรมและเชื่อมต่อกับโลก”
“ประเทศไทยต้องการความร่วมมือระดับนานาชาติเช่นนี้มากขึ้น ใช้เทคโนโลยียกระดับการท่องเที่ยว ใช้ความคิดสร้างสรรค์เล่าเรื่องราววัฒนธรรมของเรา เพื่อให้พลังและอิทธิพลของไทยก้าวไกลยิ่งกว่าเดิม สู่เวทีระดับโลก” นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ กล่าว
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ในฐานะหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมที่สุดจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ เมืองพัทยากำลังเร่งผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรม และประสบการณ์ดิจิทัลแบบImmersive ที่ “Space & Time Cube+” นำเสนอจะช่วยเปิดโอกาสใหม่ให้การพัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเมือง เติมเต็มผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวของพัทยา และเสริมพลังให้การท่องเที่ยวของเมืองมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น ที่นี่จะกลายเป็นหมุดหมายด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์แห่งใหม่ ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนพัทยาไม่เพียงเพลิดเพลินกับวันพักผ่อนริมทะเลแต่ยังได้สัมผัสเสน่ห์ใหม่ของการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลอีกด้วย
นายขวัญชัย บุญอารีย์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา กล่าวว่า “Space & Time Cube+” ถือเป็นอีกหนึ่ง Attraction ใหม่ใจกลางเมืองพัทยา ที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่พร้อมกับการเก็บภาพความทรงจำอันน่าประทับใจ ตอบโจทย์ทุกสไตล์ลูกค้าในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเซ็นทรัลพัฒนาในการ“ยกระดับศูนย์การค้าให้เป็น Center of Life” คาดว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทั้งชาวเมืองพัทยาและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
นายหลิน ซื่อฉี ประธานบริษัท สเปซแอนด์ไทม์ คิวบ์ (ประเทศจีน) จำกัด กล่าวว่า วันนี้ศูนย์ประสบการณ์เมตาเวิร์ส Space & Time Cube+ สาขาพัทยา เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ หลังจากสาขาแรกที่กรุงเทพฯ เปิดดำเนินการมาแล้ว314 วัน การเปิดสาขาพัทยาครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของแบรนด์ในประเทศไทย Space & Time Cube+ จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแบบ Immersiveผสมผสานศิลปะ สร้างพื้นที่สำรวจเมตาเวิร์สรูปแบบใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก พร้อมส่งเสริมการยกระดับรูปแบบการท่องเที่ยวของพัทยา
สาขาแรกในกรุงเทพฯ ประสบความสำเร็จงดงาม
ตั้งแต่เปิดให้บริการสาขาแรกเมื่อวันที่ 18มกราคม 2568 ณ ศูนย์การค้าซีคอน บางแคกรุงเทพฯ Space & Time Cube+ ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ด้วยคอนเซ็ปต์ “เทคโนโลยีดิจิทัลผสานศิลปะ” จนกลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทย โดย ณ เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มีผู้เยี่ยมชมสะสมแล้วกว่า 5 แสนคน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 20% และชาวต่างชาติคิดเป็นถึง 80%
ขณะที่บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย แบรนด์ยังสร้างกระแสอย่างต่อเนื่อง โดยบัญชี TikTok ทางการมียอดรับชมสะสมมากกว่า 1.5 พันล้านครั้ง ผู้ติดตามกว่า 350,000 คน ยอดกดถูกใจและบันทึกมากกว่า 8 ล้านครั้ง ครอบคลุมผู้เข้าชมจากทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ตะวันออกกลาง และประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปและอเมริกา
พัทยา…หมุดหมายใหม่ของประสบการณ์ท่องเที่ยวดิจิทัล
การตัดสินใจรุกเข้าสู่พัทยาภายในไม่ถึงหนึ่งปีหลังเปิดสาขาแรก สะท้อนถึงการมองเห็นในศักยภาพอันมหาศาลของเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแห่งนี้ พัทยาต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนมากตลอดทั้งปี โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงไฮซีซันที่ยอดผู้มาเยือนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
สาขาพัทยาของ Space & Time Cube+ ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา ใกล้โรงภาพยนตร์ SF โดยใช้ประโยชน์จากทำเลศูนย์การค้าสร้างประสบการณ์ “ช้อปปิ้ง-ความบันเทิง–เทคโนโลยี” ไว้ในจุดเดียวอย่างครบวงจร
เทคโนโลยีเสริมพลังใหม่ให้การท่องเที่ยวไทย
ในฐานะศูนย์ประสบการณ์เมตาเวิร์สแห่งแรกของไทย ความสำเร็จของสาขากรุงเทพฯ ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพอันกว้างไกลของการผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม Space & Time Cube+ ใช้การออกแบบภาพเชิงพื้นที่ ร่วมกับเทคโนโลยี 720° CAVE Hologram และระบบฉายภาพโฮโลแกรม 3D แบบไม่ต้องใช้แว่นตา นำเสนอ 27 ห้องธีม อาทิ “ดาวเคราะห์พเนจร” และ “เขาวงกตกระจก” ที่ให้ประสบการณ์ดื่มด่ำสมจริง
การเปิดสาขาใหม่ที่พัทยาไม่เพียงเป็นก้าวสำคัญของแบรนด์ Space & Time Cube+ ในประเทศไทย แต่ยังนำทางเลือกการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่มาสู่พัทยา พร้อมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวและพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองให้หลากหลายและครบวงจรมากยิ่งขึ้น
ก้าวต่อไปในไทย พร้อมเดินหน้าขยายสู่อาเซียน
ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี แบรนด์สามารถปักหมุดสองสาขาในไทย การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้สะท้อนถึงความเข้ากันระหว่างแนวคิดของแบรนด์กับตลาดท่องเที่ยวไทย และศักยภาพความร่วมมือด้านวัฒนธรรมดิจิทัลระหว่างไทย–จีน
ในอนาคต Space & Time Cube+ ตั้งเป้าเดินหน้าขยายธุรกิจในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และใช้ความคิดสร้างสรรค์เชื่อมโยงจิตใจผู้คน มอบประสบการณ์ดิจิทัลที่หลากหลายและสร้างสรรค์ยิ่งขึ้นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมสนับสนุนให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทยเปล่งประกายบนเวทีโลกอย่างโดดเด่นยิ่งขึ้น
รายละเอียด Space & Time Cube+ Pattaya
• พิกัด : ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา ชั้น 6 ใกล้โรงภาพยนตร์ SF
ราคาตั๋วเข้าชม
1. Space & Time Cube+ Main Hall
o ผู้ใหญ่ ราคาโปรโมชั่น 599 บาท (ปกติ 899 บาท)
o เด็ก ราคาโปรโมชั่น 449 บาท (ปกติ 699 บาท)
2. ตั๋วจัมปิ้ง สเปซคราฟต์ (Jumping Spacecraft)
o ราคาโปรโมชั่น 199 บาท (ปกติ 349 บาท)
3. ตั๋วคอมโบ
o ผู้ใหญ่ 699 บาท
o เด็ก 549 บาท
หมายเหตุ: ราคาตั๋วเด็ก สำหรับเด็กสูงระหว่าง 80–140 เซนติเมตร