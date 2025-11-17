พัทยา ยกระดับศูนย์การกีฬาระดับโลก เน้นสร้างพื้นฐาน-ดิจิทัล ความปลอดภัย

เมืองพัทยาลุยยกระดับเมืองครั้งใหญ่ ตั้งแต่ถนน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า พื้นที่สีเขียว ไปจนถึงระบบดิจิทัลอัจฉริยะ พร้อมผนึกกำลังตำรวจด้วย CCTV กว่า 2,500 ตัวและ AI วิเคราะห์ความเสี่ยงแบบเรียลไทม์ รองรับนักท่องเที่ยวทะลุ 20 ล้านคนและอีเวนต์ยักษ์ปลายปี มุ่งสร้างความปลอดภัยสูงสุดและยกระดับพัทยาสู่เมืองท่องเที่ยว-ศูนย์กลางกีฬาระดับโลกอย่างยั่งยืน
เมืองพัทยาประกาศความพร้อมเต็มพิกัด ยกระดับเมืองครั้งใหญ่ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลชูศักยภาพการให้บริการและสร้างความปลอดภัยขั้นสูงสุด เตรียมรับนักท่องเที่ยวและนักกีฬาที่จะหลั่งไหลเข้าร่วมมหกรรมอีเวนต์ใหญ่ปลายปี
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า “ตั้งแต่เดือนมกราคม- กันยายน 2568 ยอดนักท่องเที่ยวสะสมของชลบุรี-พัทยามีจำนวนกว่า 20 ล้านคน และยังคาดการณ์ว่า ตลอด 2 เดือนสุดท้ายของปี จะมีนักท่องเที่ยวอีกมหาศาลหลั่งไหลเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างคึกคัก ซึ่งคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจมหาศาลจนถึงสิ้นปี จากการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงเทศกาลและอีเวนต์ ซึ่งเห็นผลสำเร็จชัดเจนจากงานเคานท์ดาวน์ที่สร้างรายได้กว่า 5,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา
โดยการดำเนินงานของเมืองพัยาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเน้นการพัฒนาบริหารจัดการเมือง ระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและระบบดิจิทัลที่ทันสมัย เป้าหมายของไม่ใช่แค่การจัดกิจกรรมต่างๆให้สำเร็จ แต่มองถึงการบริหารจัดการมวลชน และการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก" นอกจากนี้ การอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ จากแผ่นดินสู่เกาะล้าน
ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เมืองพัทยาได้เร่งแก้ปัญหาเรื้อรัง โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารจัดการน้ำเมืองพัทยา เพื่อแก้ปัญหาท่อระบายน้ำเดิมที่มีขนาดเล็ก โดยโครงการไฮไลท์ล่าสุดคือการ "ดึงท่อลอด" ระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ ระยะทาง 5.3 กิโลเมตรตั้งแต่แยกวัดธรรมสามัคคี ถึงแยกห้วยใหญ่ โดยไม่ต้องเปิดผิวถนนตลอดแนวขุด ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อการจราจรและสิ่งแวดล้อม ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 47% และคาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปี 2570 โครงการนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนสำคัญได้อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับโครงการพัทยาสะอาด 24 ชั่วโมงและการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ
ขณะเดียวกัน มีการพลิกโฉมภูมิทัศน์ครั้งใหญ่ ทั้งการปรับปรุงทางเท้าชายหาด, การปูพื้นทางเท้าบริเวณถนนพัทยาสาย 2, การพัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (LED) ทั่วเมือง, การนำสายไฟลงดิน 10 เส้นทาง และการทวงคืนพื้นที่สาธารณะ 6 จุด เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อเมืองพัทยาในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
ในส่วนจุดบริการนักท่องเที่ยวหลักก็ถูกยกระดับเช่นกัน ทั้งการพลิกโฉมถนน Walking Street, การจัดระเบียบท่าเรือแหลมบาลีฮาย, และการปรับปรุงโป๊ะเทียบเรือ 6 จุด นอกจากนี้ การพัฒนา เกาะล้านยังเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญ โดยมีการยกระดับคุณภาพชีวิตบนเกาะอย่างครบวงจร ทั้งการสร้างถนนใหม่ 5 เส้นทาง เช่น ถนนหาดตายาย, ติดตั้ง CCTV รวม 200 ตัว, เปิดศูนย์แพทย์ชุมชน, สร้างทางเท้าใหม่, สร้างเตาเผาขยะ และวางระบบบำบัดน้ำเสีย
การ ชู "ดิจิทัล" เป็นเครื่องมือหลัก "บริการและเฝ้าระวัง"
หัวใจสำคัญของการยกระดับครั้งนี้ คือ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วเมืองกว่า 2,500 ตัว และยกระดับด้วยการใช้เทคโนโลยี AI เชื่อมโยงข้อมูลโดยตรงกับตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันเหตุ และวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงแบบเรียลไทม์ เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว
ด้านความปลอดภัย ระบบบริการ ระบบรับแจ้งเหตุ 1337 รับเรื่องร้องเรียนแจ้งเหตุการณ์ที่ไร้รอยต่อ ให้บริการ 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด รองรับทั้งภาษาไทย จีน และอังกฤษ โดยปีที่แล้วรับเรื่องกว่า 250,000 สาย ระบบนี้ยังเชื่อมโยงโดยตรงกับหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และ LINE OA @pattayaconnect ซึ่งทำหน้าที่เป็นช่องทางสื่อสารหลัก ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถดูกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์ในพัทยา 400 ตัว สามารถตรวจสอบปฏิทินการท่องเที่ยว บริการภาครัฐ (E-Service) เช่น จองคิวโรงพยาบาล จ่ายภาษีออนไลน์ รวมถึงแจ้งเรื่องร้องทุกข์ได้อย่างสะดวก
"การพัฒนาทั้งหมดนี้ ไม่ใช่แค่เพื่อความสำเร็จของงานเคานท์ดาวน์หรืองานซีเกมส์ แต่คือการอัพเกรดศักยภาพของพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวและศูนย์กลางกีฬาที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เมืองพัทยาในฐานะเมืองท่องเที่ยวและศูนย์กลางกีฬาระดับโลก พร้อมต้อนรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัยและความประทับใจ" นายปรเมศวร์ กล่าวสรุป