เมืองพัทยา โชว์ศักยภาพศูนย์1337รับเรื่องร้องทุกข์ 24 ชม.มีผู้ใช้บริการแล้วกว่า 2.5แสนสาย

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เมืองพัทยา โชว์ศักยภาพศูนย์1337รับเรื่องร้องทุกข์ ตลอด24 ชม.หลังปี 2567 มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการแล้วกว่า 2.5 แสนสาย ประกาศเดินหน้าพัฒนา "BETTER PATTAYA"เมืองแห่งโอกาสและความเป็นอยู่ที่ดีกว่า
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้นำทีมผู้บริหารเมืองพัทยา โชว์ศักยภาพการดำเนินงาน “ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์ Pattaya Contact Center 1337” ภายใต้นโยบาย “BETTER PATTAYA เมืองแห่งโอกาสและความเป็นอยู่ที่ดีกว่า” ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี พร้อมประกาศเดินหน้าแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง
โดยมี นายพัชรพัชร์ ศรีธัญญนนท์ นายอำเภอบางละมุง, พ.ต.ท.สิริวัฒน์ คัชมาตย์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพัทยา, พ.ต.ท.ต่อลาภ ตินะมาตร สารวัตรใหญ่ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา, นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี นายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี, น.ส.ชุติมา จิระมงคล นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวพัทยา-ชลบุรี, นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วม
พร้อมบอกอีกว่า เมืองพัทยา มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค ด้วยการบริหารจัดการเมืองอย่างครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
ทั้งนี้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วทำให้ เมืองพัทยา เกิดปัญหาหลากหลายตามมาไม่ว่าจะเป็น ด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เมืองพัทยา จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์ Pattaya Contact Center 1337” เพื่อให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในการสอบถามข้อมูล รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ตลอด 24 ชั่วโมง
ซึ่งในปีงบประมาณ 2567 ที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนโทรศัพท์เข้ามารับบริการรวมทั้งสิ้น 257,869 สาย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการให้บริการของเมืองพัทยา
นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (Quick Response Unit) เพื่อดำเนินการเชิงรุก เข้าถึงพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทันท่วงที พร้อมประสานการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
โดย เมืองพัทยา ยังได้พัฒนาระบบบริการผ่าน Application Line @pattayaconnect เพื่อรองรับบริการภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) สร้างความสะดวกและรวดเร็วในการสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยมีบริการหลัก 6 เมนู ได้แก่ 1.ข่าวน่ารู้ – ข้อมูลข่าวสารเมืองพัทยา ข่าวด่วน ข่าวทั่วไป บทความ และพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
2.บริการประชาชน – จองคิวโรงพยาบาล ชำระภาษีออนไลน์ และเชื่อมโยงบริการภาครัฐต่าง ๆ
3.Pattaya Contact Center 1337 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนออนไลน์และสายด่วนฉุกเฉิน 4.เที่ยวพัทยา ข้อมูลกิจกรรมท่องเที่ยว แนะนำสถานที่ใหม่ ๆ และข่าวสารด้านการท่องเที่ยว
5.การจราจรและการก่อสร้างรายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง ขุดเจาะ และสภาพจราจรแบบเรียลไทม์ โดยเชื่อมโยงกับ “มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (ITIC)” และ6.นโยบายเมืองพัทยาสู่สมาร์ทซิตี้ – แสดงข้อมูลการดำเนินนโยบายเพื่อขับเคลื่อนพัทยาสู่เมืองอัจฉริยะ
นายปรเมศวร์ ย้ำว่า เมืองพัทยา จะเดินหน้าพัฒนาระบบบริการภาครัฐให้มีความทันสมัย โปร่งใส และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อร่วมกันสร้าง “พัทยาน่าอยู่ เมืองคุณภาพ เมืองแห่งอนาคต” ภายใต้แนวคิด BETTER PATTAYA – เคียงข้างทุกย่างก้าวเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น