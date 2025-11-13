6 ชั่วโมงแรก“ลาซาด้า 11.11” ยอดขาย LazMall พุ่ง 55 เท่า

ผู้จัดการรายวัน 360 - ลาซาด้า ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เผยอินไซต์นักช้อปไทยจากมหกรรม ‘ลาซาด้า 11.11 เซลใหญ่แห่งปี’ กับปรากฏการณ์ช้อปออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ตอกย้ำบัลลังก์ผู้บุกเบิก 11.11 ด้วยยอดขายบน LazMall เติบโตสูงกว่า 55 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงปกติ สะท้อนนักช้อปรอคอยแคมเปญใหญ่และเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดังส่งท้ายปี สอดคล้องกับเม็ดเงินลงทุนกว่า 810 ล้านบาท (25 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) ที่ลาซาด้าทุ่มจัดหนักเพื่อขับเคลื่อนแคมเปญนี้ทั่วภูมิภาค
หมวดหมู่สินค้าพรีเมียมโตแกร่งต่อเนื่อง
หมวดหมู่สินค้ามาแรงในช่วง 6 ชั่วโมงแรก ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า และแกดเจ็ต สะท้อนเทรนด์นักช้อปเตรียมอัปเกรดอุปกรณ์ช่วงปลายปี ทั้งเพื่อป็นการให้รางวัลตัวเองและรอการเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่จากหลายแบรนด์ดัง พร้อมคว้าโอกาสรับดีลเด็ดจากแพลตฟอร์ม ที่จัดเต็มด้วยคูปองส่วนลด LazMall มูลค่าสูงสุดถึง 10,000 บาท โปรโมชันเครื่องเก่าแลกใหม่ และบริการผ่อน 0% ทำให้สินค้ากลุ่มพรีเมียมราคาสูงเข้าถึงง่ายขึ้น และช่วยให้นักช้อปตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
เทรนด์สินค้ายอดนิยมครองใจนักช้อปไทย
• คนไทยไม่ยอมหยุดสวย หมวดหมู่สินค้า FMCG ทั้งสินค้าบิวตี้และสุขภาพ ยังคงครองใจผู้บริโภค โดย 8 ใน 10 ของอันดับสินค้าที่มียอดคำสั่งซื้อมากที่สุดมาจากหมวดหมู่นี้ โดยแบรนด์ไทยอย่าง Her Hyness ยอดพุ่งไม่แพ้แบรนด์บิวตี้ระดับโลก
• เทรนด์เดินป่ามาแรง สินค้าแคมป์ปิ้ง มียอดขายเติบโตแรงสุดเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สายลุยวางแผนเตรียมเที่ยวปลายปี
• ทาสแมวพร้อมตุนอาหารให้น้อง ๆ โดยแบรนด์อาหารแมวชื่อดังมียอดขายพุ่งกว่า 4,300% เทียบกับแคมเปญ 9.9 ที่ผ่านมา
• แฟน ๆ สายจุ่มเหนียวแน่น POP MART ครองแชมป์คำค้นหายอดนิยมอันดับ 1 บนแอป
ช้อปสะดวกล้ำไปอีกขั้นด้วย AI
• ฟีเจอร์ผู้ช่วยอัจฉริยะ Lazzie สามารถแนะนำสินค้าได้หลายล้านรายการ โดยช่วงนำร่องมีสถิติเพิ่มยอดคำสั่งซื้อจากการแชทได้กว่า 42% และยอดการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นถึง 50% ล่าสุดในแคมเปญนี้ ยังเปิดตัวอัปเดตใหม่ SmartStack ที่ช่วยรวม LazRewards และคูปองจากร้านค้าให้อัตโนมัติ ช่วยให้ช้อปได้สะดวกคุ้มค่ายิ่งขึ้นในคราวเดียว
ช้อปต่อให้จุใจกับลาซาด้า 11.11 เซลใหญ่แห่งปี รวมแบรนด์ดังลดกระหน่ำถึง 13 พฤศจิกายน 2568 กับคูปองแคมเปญ 11.11 แจกจัดหนักทุก 10:00 น. 20:00 น. และเที่ยงคืน พร้อมคูปองจัดส่งฟรีเก็บและใช้ได้ทั้งวันที่ https://lzd.co/D11MEGA2025