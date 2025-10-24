“found & found” นำ 40 ผู้โชคดี “found ช้อปฟิน IN JK” บินลัดฟ้าช้อปฟินที่ญี่ปุ่น–เกาหลี เยี่ยมชมพันธมิตรธุรกิจบิวตี้สโตร์ระดับโลก

“found & found” ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์บิวตี้รีเทลยุคใหม่ จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “found ช้อปฟิน IN JK” ฉลองครบรอบ 1 ปี ด้วยการพาผู้โชคดีจากแคมเปญบินลัดฟ้าไปเช็กอิน 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรมความงามระดับโลก โตเกียว และโซล สัมผัสแรงบันดาลใจจากแหล่งกำเนิดเทรนด์บิวตี้ญี่ปุ่น–เกาหลี พร้อมเยี่ยมชมพันธมิตรทางธุรกิจ SUGI Holdings และ CJ Olive Young อย่างใกล้ชิด
กิจกรรม “found ช้อปฟิน IN JK” เปิดตัวตั้งแต่กลางปี 2568 และได้รับกระแสตอบรับจากลูกค้าอย่างอบอุ่นทั้งจากหน้าร้านกว่า 12 สาขา และช่องทางออนไลน์ ด้วยคอนเซ็ปต์ “บิวตี้เดสติเนชัน” สไตล์ญี่ปุ่น–เกาหลี รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 2 ล้านบาท โดยผู้โชคดี 40 ท่าน จากการจับรางวัลทั้ง 3 รอบรวม 20 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) ซึ่งแบ่งเป็น ทริปเกาหลี 10 รางวัล และทริปญี่ปุ่น 10 รางวัล ได้ร่วมทริปเดินทางระหว่างวันที่ 15–20 ตุลาคม 2568 สัมผัสประสบการณ์การช้อปบิวตี้ไอเทมต้นฉบับถึงถิ่น พบเบื้องหลังความสำเร็จของสองประเทศผู้นำเทรนด์ความงามเอเชีย โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจทั้ง SUGI Holdings และ CJ Olive Young ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เติมเต็มประสบการณ์ “เช็กอิน ช้อปฟิน” อย่างแท้จริง
สำหรับการเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ทีม found & found และผู้โชคดีได้เยี่ยมชมร้าน Flagship ของ Sugi Pharmacy เชนร้านขายยาชั้นนำของญี่ปุ่นที่พัฒนาโมเดล “Health & Beauty Experience Store” นำเสนอสินค้าความงามและสุขภาพครบวงจรในพื้นที่เดียว โดยใช้เทคโนโลยีช่วยดูแลลูกค้าแบบ Personal Assistant ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ found & found ในการสร้าง “ประสบการณ์ช้อปปิ้งที่เข้าใจผู้บริโภคทุกเจเนอเรชัน”
ส่วนทริปเกาหลีใต้ ประเทศหมุดหมายสำคัญของนักช้อปความงามทั่วเอเชีย ผู้โชคดีได้เข้าเยี่ยมชมร้าน Olive Young ผู้นำตลาดมัลติแบรนด์บิวตี้ที่มีสาขากว่า 1,300 แห่งทั่วประเทศ พร้อมแบรนด์ดัง อาทิ BIO HEAL BOH, BRING GREEN, WAKEMAKE และ ROUND A'ROUND ซึ่งประสบความสำเร็จในการสร้าง “วัฒนธรรมการช้อปความงาม” ที่ผสานเทคโนโลยีออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน ทั้งระบบช้อปผ่านแอปพลิเคชัน การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคแบบเรียลไทม์ และการพัฒนา Exclusive Brand ที่ตอบโจทย์เทรนด์บิวตี้ยุคใหม่ของคนรุ่นใหม่
ณัฐพล ชูจิตารมย์ คือ กรรมการผู้จัดการของบริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด (ORHW) กล่าวว่า กิจกรรม ‘found ช้อปฟิน IN JK’ เป็นโอกาสที่เราต้องการส่งต่อประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า ได้สัมผัสทั้งการเดินทาง อาหาร ที่พัก และการช้อปจากร้านค้าที่คัดสรรโดย found & found ซึ่งรวบรวมทั้ง แบรนด์ใหม่มาแรง แบรนด์ยอดนิยมในกระแส และแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจมายาวนาน ไฮไลต์ของทริปคือการเยี่ยมชมพันธมิตรธุรกิจระดับโลกอย่าง SUGI Holdings และ CJ Olive Young ที่ถือเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการพัฒนาโมเดลบิวตี้รีเทลของเราในอนาคต
การเดินทางครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการฉลองครบรอบ 1 ปีของแบรนด์ แต่ยังเป็นอีกก้าวสำคัญของ found & found ในการยกระดับประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) และต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรระดับสากล เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ ทั้งในมิติของคุณภาพ ความหลากหลาย และความคุ้มค่า พร้อมเตรียมขยายสาขา ให้เข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มบริการช้อปออนไลน์แบบครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าชาวไทยได้สัมผัส “ของแท้จากญี่ปุ่น–เกาหลี” ได้ง่ายขึ้นกว่าที่เคย พร้อมช้อปสินค้าใกล้บ้าน ราคาดีทุกวัน แบบไม่ต้องบิน ก็ฟินได้