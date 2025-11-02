“found & found” ปรับเกมค้าปลีกความงาม รุกกลยุทธ์ Omnichannel พร้อมให้ช้อปทุกแพลตฟอร์ม รับแคมเปญ 11.11สุดยิ่งใหญ่

“found & found” บิวตี้เดสติเนชันสินค้าความงามจากญี่ปุ่น–เกาหลี เดินหน้ารุกกลยุทธ์Omnichannel เต็มรูปแบบ เปิดช่องทางช้อปออนไลน์ครบทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง Lazada, Shopee และ TikTok Shop เพื่อยกระดับประสบการณ์การช้อปสินค้าความงามให้เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลาสะดวก รวดเร็ว และคุ้มค่ากว่าที่เคย พร้อมเปิดศึกโปรแรง “11.11 found WOW SALE” ลดสูงสุด 80% พร้อมคูปองส่วนลดเพิ่ม 111 บาท
found & found มุ่งต่อยอดความสำเร็จจากหน้าร้านสู่โลกออนไลน์อย่างเต็มกำลัง พัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซให้เป็นหัวใจของกลยุทธ์ Omnichannel เพื่อเชื่อมต่อประสบการณ์ระหว่างออฟไลน์–ออนไลน์–โซเชียลคอมเมิร์ซ สร้างอีโคซิสเท็มค้าปลีกความงามครบวงจรที่เชื่อมโยงทั้งผู้บริโภค พาร์ตเนอร์ และครีเอเตอร์ในยุคดิจิทัลโดยรวบรวมสินค้าความงามคุณภาพจากไทย ญี่ปุ่น และเกาหลีกว่า 100 แบรนด์ ครอบคลุมตั้งแต่ สกินแคร์ เมกอัพ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและสุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าทุกคนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์แท้ได้ง่าย และคุ้มค่ากว่าที่เคยภายใต้แนวคิด ‘SIMPLE. EASY. EVERYSKIN.’
ณัฐพล ชูจิตารมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด (ORHW)กล่าวว่า “ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ต้องการทั้งความสะดวกและความคุ้มค่าในเวลาเดียวกัน ORHW มุ่งขับเคลื่อน found & found ให้ก้าวสู่ผู้นำตลาดสุขภาพและความงาม ด้วยกลยุทธ์ Omnichannel เราพร้อมแล้วกับการเปิดให้ช้อปสินค้าความงามทุกแพลตฟอร์มออนไลน์แบบไร้รอยต่อ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงไอเทมคุณภาพจากญี่ปุ่น–เกาหลีได้ง่ายที่สุด ไม่ว่าจะช้อปผ่าน Lazada, Shopee หรือ TikTok Shop และเปิดโอกาสให้ Influencer และ KOL เข้ามามีส่วนร่วมกับแบรนด์ผ่าน TikTok Shop โดยสามารถร่วมติดตะกร้ารับคอมมิชชัน พร้อมสร้างคอนเทนต์แบบเรียลไทม์ ที่ช่วยลูกค้าตัดสินใจง่ายและสนุกขึ้น เพื่อตอบโจทย์ กลยุทธ์ Community Commerce ซึ่งเป็นอนาคตของการช้อปปิ้งความงาม ตอกย้ำความเป็นบิวตี้เดสติเนชันครบวงจร ที่พร้อมเสิร์ฟสินค้าคุณภาพผ่านทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ที่คุณสะดวก”
ภายใต้แคมเปญ “11.11 found WOW SALE” แบรนด์เดินหน้าขยายพลังการตลาดออนไลน์เต็มรูปแบบ ด้วยการรวบรวมไอเทมบิวตี้จากญี่ปุ่น–เกาหลี แบรนด์ดัง เช่น Mediheal, Dr.G, Jmella, Lululun, Haruru Wonder, IAC-LABO, Cica Method, MELLSAVON, Hetrasรวมถึงสินค้าไลฟ์สไตล์อีกหลากหลายหมวด ทั้งสกินแคร์ เมกอัพ และของใช้ส่วนตัว เพื่อสร้าง “กระแสช้อปออนไลน์” ที่ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชัน พร้อมจัดโปรแรง ลดสูงสุด 80% และมอบคูปองส่วนลดเพิ่ม 60 บาทเมื่อซื้อครบ 699 บาทและ 111 บาทเมื่อซื้อครบ 1,111 บาท ตั้งแต่วันที่1–15 พฤศจิกายน 2568 พร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศ ทั้งใน Lazada, Shopee และ TikTok Shop