แกร็บ รีแบรนด์ “GrabRewards” เป็น “GrabCoins” ใน 7 ประเทศ

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศรีแบรนด์ระบบสะสมคะแนนและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการจาก “GrabRewards” (แกร็บรีวอร์ดส) เป็น “GrabCoins” (แกร็บคอยน์ส) ใน 7 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย โดยมุ่งสร้างประสบการณ์ในการสะสมและแลกใช้ให้ง่าย สะดวกและคุ้มค่ายิ่งขึ้น ผุดฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มปุ่มแลก GrabCoins เป็นส่วนลดทันทีที่หน้าชำระเงินเมื่อใช้บริการ โดยยังคงรองรับการแลกรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากแบรนด์พันธมิตรผ่าน GrabCoins Catalogue พร้อมส่งแคมเปญ “ยิ่งใช้ ยิ่งคุ้มกับ GrabCoins” มอบความคุ้มค่าต้อนรับเทศกาลส่งท้ายปลายปี โดยผู้ใช้บริการจะได้รับ 500 GrabCoins ในทุกการใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 – 31 มกราคม 2569
นายพนมกร จิระเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่การทำ Loyalty Program หรือ CRM ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในธุรกิจบริการอย่างแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งมีบริการที่หลากหลายและมีตัวเลือกในตลาดเป็นจำนวนมาก การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและนำเสนอบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ หลายแบรนด์จึงหันมาทำโปรแกรมส่งเสริมความภักดีของลูกค้าเพื่อสร้างความผูกพันต่อแบรนด์ ซึ่งส่งผลให้มีการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง แกร็บเองก็เช่นกัน
“ เราให้ความสำคัญกับสร้างความผูกพันในระยะยาวและรักษาฐานผู้ใช้บริการผ่าน 3 โปรแกรมหลัก นั่นคือ GrabRewards หรือระบบสะสมคะแนนจากยอดใช้จ่าย ซึ่งใช้แลกเป็นส่วนลดและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งบริการของแกร็บและจากแบรนด์พันธมิตร GrabUnlimited หรือแพ็กเกจสมาชิกรายเดือนที่มีราคาเริ่มต้นเพียง 19 บาท และล่าสุดกับ GrabVIP หรือโปรแกรมสิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการในกลุ่ม Heavy User ที่มียอดใช้จ่ายบนแพลตฟอร์มทั้งไตรมาสสูงกว่า 30,000 บาท ซึ่งเพิ่งเปิดตัวครั้งแรกในปีนี้”
แกร็บเริ่มเปิดตัวระบบสะสมและแลกคะแนน GrabRewards มาตั้งแต่ปี 2559 โดยที่ผ่านมาเราได้พัฒนารูปแบบและมุ่งยกระดับประสบการณ์การใช้งานมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นนำเสนอความคุ้มค่าผ่านการมอบส่วนลดและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งจากแกร็บและเครือข่ายพันธมิตรที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการในแต่ละช่วง และเพื่อเป็นการพัฒนา Loyalty Program ของแกร็บไปสู่อีกระดับ
ล่าสุดเราได้ประกาศรีแบรนด์ GrabRewards ครั้งใหญ่ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น GrabCoins ซึ่งเปรียบเสมือน Loyalty Currency ที่จะช่วยมัดใจผู้ใช้บริการไว้ในอีโคซิสเต็มของแกร็บ มาพร้อมวิธีการสะสมและแลกใช้ที่สะดวก จดจำง่าย และเพิ่มความคุ้มค่าให้กับผู้ใช้บริการได้ในทุกๆ วัน โดยเริ่มใช้แล้วในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา รวมถึงไทย ในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้
ไฮไลต์สำคัญของ GrabCoins ประกอบด้วย
• ง่ายกว่า: ด้วยการกำหนดอัตราสะสมและแลกใช้ GrabCoins ที่จดจำได้ง่าย โดยผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิก GrabUnlimited จะได้รับ GrabCoins ทันทีที่ใช้บริการใดก็ได้บนแพลตฟอร์ม ด้วยอัตราการสะสมทุก 10 บาทเป็น 1 GrabCoin และสามารถใช้ GrabCoins เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ส่วนลดค่าบริการของแกร็บ ด้วยอัตราแลกใช้ 20 GrabCoins เป็น 1 บาท (จากเดิม 22 GrabRewards Points เป็น 1 บาท) หรือแลกรับสิทธิประโยชน์จากเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งครอบคลุมทั้งแบรนด์อาหารและเครื่องดื่ม เอนเตอร์เทนเมนต์ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม สปา แอปพลิเคชันจองตั๋ว ประกัน รวมไปถึงการบริจาค ผ่าน GrabCoins Catalogue ทั้งนี้ GrabCoins ที่ผู้ใช้บริการได้รับจะมีอายุการใช้งาน 6 เดือน
• สะดวกกว่า: โดยแกร็บได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถนำ GrabCoins ที่มีอยู่มาเปลี่ยนเป็นส่วนลดได้ทันทีที่หน้าชำระเงิน ซึ่งรองรับทั้งการสั่งอาหารผ่านบริการ GrabFood และการสั่งซื้อสินค้าผ่านบริการ GrabMart และจะขยายไปถึงบริการเรียกรถในช่วงต้นปีหน้า ซึ่งสะดวกและประหยัดเวลากว่าการแลกคะแนนแบบเดิม
• คุ้มกว่า: แกร็บได้ริเริ่มการทำโปรโมชันพิเศษ “GrabCoins Power Up” โดยทุกผู้ใช้บริการจะได้รับ GrabCoins ในอัตราสะสมที่สูงกว่าปกติเมื่อใช้บริการต่างๆ ตามเงื่อนไขที่แกร็บกำหนด เช่น การใช้บริการจองรถล่วงหน้า (Advance Booking) จะได้รับคืน 1,800 GrabCoins การเรียกรถไปสนามบิน จะได้รับคืน 1,500 GrabCoins หรือการสั่งอาหารแบบกลุ่ม (Group Order) จะได้รับคืน 1,200 GrabCoins เป็นต้น โดยแกร็บจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและบริการที่ร่วมรายการไปในแต่ละช่วง เพื่อคืนกำไรและสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ใช้บริการเป็นระยะ
และเพื่อเป็นการเปิดตัว GrabCoins อย่างเป็นทางการ แกร็บยังได้ส่งแคมเปญพิเศษ “ยิ่งใช้ ยิ่งคุ้มกับ GrabCoins” โดยมอบความคุ้มค่าให้ผู้ใช้บริการทั้งการสะสมและการแลก GrabCoins เป็นระยะเวลาสองเดือนเต็ม (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 - 31 มกราคม 2569) โดยผู้ใช้บริการจะได้รับ 500 GrabCoins ทันทีเมื่อใช้บริการหลักต่างๆ ทั้งบริการเรียกรถ สั่งอาหารผ่าน GrabFood สั่งซื้อสินค้าผ่าน GrabMart และส่งพัสดุผ่าน GrabExpress พร้อมสิทธิแลกเครื่องดื่มจากร้านพันธมิตร อาทิ Oh Juice!, KOI Thé, ชาตรามือ, คาเฟ่อเมซอน และ Jian Cha เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เพลิดเพลินกับความคุ้มค่าในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองในช่วงส่งท้ายปลายปี