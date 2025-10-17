คาเฟ่อเมซอนคูมอิ้งค์ จุดพลุต่อ ยอดขายโตกว่า 50% ใน 3 เดือน

Café Amazon ตอกย้ำความสำเร็จในการยกระดับแบรนด์สู่ตลาดกาแฟพรีเมียม ด้วย “อเมซอน พรีเมียม Selected Cup” และการใช้ “อิ้งค์ วรันธร เปานิล” เป็นพรีเซนเตอร์ ภาพลักษณ์ใหม่ที่ดู สมาร์ท เท่ พรีเมียม ของคูมอิ้งค์ ได้สะท้อนความ “หอม ละมุน ไม่เหมือนใคร” ของเมนู Americano และสร้างภาพจำใหม่ให้กับแบรนด์อย่างทรงพลัง
ไม่ต้องซูมแล้ว! ความฮิตติดลมบนจากยอดขายที่พิสูจน์แล้วว่า เมนูในกลุ่ม Hero Premium Product สามารถขยับขึ้นมาติด Top 3 ของพอร์ตสินค้าขายดีในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนอย่างก้าวกระโดด ยอดขายเติบโตขึ้นกว่า 50% หลังเปิดตัวแคมเปญเพียง 3 เดือน สิ่งนี้คือเครื่องพิสูจน์ถึงพลังของความพรีเมียมที่เข้าถึงได้และสะท้อนความสำเร็จจากการซื้อซ้ำของผู้บริโภค โดยที่คาเฟ่อเมซอนยังคงรักษาจุดแข็งเดิมของแบรนด์เอาไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง ทั้งในด้านความสะดวกและราคาที่จับต้องได้
ดันฮีโร่ความละมุนอีกหนึ่งเมนู! ชู 'ลาเต้พรีเมียม' คู่ลุคใหม่ 'อิ้งค์ วรันธร' สมาร์ท ละมุน ท้าผู้บริโภคสัมผัสมิติความพรีเมียมอีกระดับ
หลังจากเมนู Americano ในกลุ่ม “อเมซอน พรีเมียม Selected Cup” ประสบความสำเร็จอย่างสูงในฐานะ Hero Product และช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของ Café Amazon สู่ตลาดพรีเมียม
ล่าสุด Café Amazon สานต่อความสำเร็จใน Phase 2 ด้วยการเผยอีกลุคของคุณอิ้งค์ วรันธร พรีเซนเตอร์คนสำคัญ โดยมาในลุคที่ สมาร์ท แต่แฝงด้วยความละมุนกว่าเดิม เพื่อสะท้อนถึงคาแรกเตอร์นุ่มนวลและเข้าถึงง่ายของเมนู Hero Product ตัวต่อไปคือ Café Latte (คาเฟ่ ลาเต้)
รสชาติ Sensorial มิติใหม่: ลาเต้แก้วพรีเมียมที่หอม ละมุน นุ่ม เข้มข้น!
เมนูลาเต้พรีเมียมแก้วนี้ได้รับการพัฒนาอย่างพิถีพิถัน และผสานความพิเศษของเมล็ดกาแฟ อาราบิก้าแท้ 100% ที่ผ่านการคั่วระดับกลาง-เข้ม เพื่อให้ได้กลิ่นหอมอโรม่าและรสสัมผัสที่นุ่มลึก
• หอม ละมุน นุ่ม และยังเข้มข้นเต็มรสชาติ: หัวใจสำคัญที่ยกระดับความพรีเมียมของเมนู Café Latte แก้วนี้ คือการผสานกาแฟพรีเมียมที่หอมกรุ่นเข้ากับ ความละมุนของนมสดแท้ ที่คัดสรรมาอย่างดี เพื่อมอบรสสัมผัส “หอม ละมุน อีกระดับ” อย่างเต็มมิติ ด้วยวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมที่สร้างสรรค์ประสบการณ์การดื่มกาแฟ พรีเมียมอย่างแท้จริง
นี่คือ Hero Product ตัวถัดไปที่มาแรงจากกลุ่ม “อเมซอน พรีเมียม Selected Cup” ที่การันตีความพรีเมียมที่นุ่มละมุน โดยคุณอิ้งค์ วรันธร พร้อมเปิดประสบการณ์การดื่มกาแฟที่สะท้อนรสนิยม และตอกย้ำความสำเร็จใน การยกระดับแบรนด์สู่ตลาดพรีเมียมอย่างต่อเนื่อง
ความสำเร็จที่วัดได้ด้วยใจลูกค้า: Café Amazon คว้าทั้งฐานเดิมและกวาดกลุ่มพรีเมียมใหม่ เปิดประตูสู่ตลาด Accessible Premium อย่างสง่างาม
ความสำเร็จของ “อเมซอน พรีเมียม Selected Cup” ไม่ได้มาจากแค่กลยุทธ์การตลาดที่แข็งแรง แต่ยังมาจากความเข้าใจเชิงลึกต่อผู้บริโภคที่ต้องการ “ความพรีเมียมที่เข้าถึงได้”
Café Amazon ประสบความสำเร็จในกลยุทธ์ “Dual Target” อย่างยอดเยี่ยม
1. กวาดลูกค้าพรีเมียมใหม่: Café Amazon สามารถขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มใหม่ที่ให้ความสำคัญกับรสนิยมและไลฟ์สไตล์ เช่น First Jobbers, Urban Consumers, และคนรุ่นใหม่ ที่มองหาความแตกต่างแต่ยังคง ความสะดวกและราคาที่จับต้องได้
2. รักษาฐานลูกค้าเดิมอย่างเหนียวแน่น: นี่คือหัวใจสำคัญ เพราะแม้จะเปิดตัว Hero Product กลุ่มพรีเมียมนี้ แต่ ยอดขายของเมนูมาตรฐาน ซึ่งเป็น Hero Product ตลอดกาลของแบรนด์อย่าง Black Coffee ก็ยังคงเติบโตต่อเนื่องไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อย
สิ่งนี้สะท้อนว่า Café Amazon สามารถตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภคคอกาแฟสายเข้มและผู้บริโภคที่ชอบรสสัมผัสละมุน ดื่มง่ายในเวลาเดียวกัน และถือเป็นการเปิดประตูสู่ตลาดพรีเมียมอย่างสวยงามและมั่นคง พิสูจน์ให้เห็นว่าแบรนด์ได้ยกระดับจาก “กาแฟมหาชน” สู่ “แบรนด์พรีเมียมที่เข้าถึงได้จริง” ได้อย่างสมบูรณ์
“Product Speaks Louder Than Campaign”: คุณภาพคือหัวใจหลักที่เปลี่ยน ‘กาแฟประจำวัน’ เป็น ‘กาแฟที่สะท้อนรสนิยม’
ภายใต้แนวคิด “Product Speaks Louder Than Campaign” Café Amazon ต้องการสื่อสารอย่างชัดเจนว่า ความพรีเมียมของแบรนด์ไม่ได้อยู่เพียงแค่ในภาพลักษณ์หรือแคมเปญเท่านั้น แต่ถูกสะท้อนอยู่ใน “คุณภาพของเครื่องดื่ม” ในทุกแก้ว
เมนูในกลุ่ม “อเมซอน พรีเมียม Selected Cup” ได้รับการพัฒนาอย่างพิถีพิถันและจริงจัง ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรเมล็ดกาแฟ อาราบิก้าแท้ 100% และการคั่วระดับกลาง-เข้ม เพื่อให้ได้กลิ่นหอมอโรม่าและรสสัมผัสที่นุ่มลึก การสื่อสารจึงเน้นไปที่ “ประสบการณ์การดื่มกาแฟ” ที่ผู้บริโภคได้รับมากกว่าความสะดวกหรือราคา
ด้วยการเน้นคุณภาพเป็นตัวนำนี้เอง ได้เปลี่ยนมุมมองของผู้บริโภคจาก “กาแฟประจำวัน” ไปสู่ “กาแฟที่สะท้อนรสนิยม” และความนิยมของ “อเมซอน พรีเมียม Selected Cup” ไม่เพียงแต่สร้างยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องเท่านั้น แต่ยังประสบความสำเร็จในการสร้างการจดจำแบรนด์ในเชิง “รสนิยมและคุณภาพ” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของ Café Amazon ให้ก้าวสู่ตลาดพรีเมียมได้อย่างสมบูรณ์และมั่นคง